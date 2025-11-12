Ο χάκερ που άλλαξε τον κόσμο μας – Όταν ο Τιμ Μπερνερς-Λι δημιούργησε τον παγκόσμιο ιστό

«Διέθεσα δωρεάν τον Παγκόσμιο Ιστό γιατί πίστευα ότι θα άξιζε μόνο αν είχαν όλοι πρόσβαση σε αυτόν. Σήμερα, πιστεύω ότι αυτό ισχύει περισσότερο από ποτέ.

» Η ρύθμιση και η παγκόσμια διακυβέρνηση είναι τεχνικά εφικτές, αλλά εξαρτώνται από την πολιτική βούληση. Αν μπορέσουμε να τη συγκεντρώσουμε, έχουμε την ευκαιρία να αποκαταστήσουμε τον παγκόσμιο ιστό ως εργαλείο συνεργασίας, δημιουργικότητας και συμπόνιας πέρα από τα πολιτιστικά σύνορα.

» Ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε τη δύναμη στους ανθρώπους και να πάρουμε ξανά τον έλεγχο του Παγκόσμιου Ιστού. Δεν είναι αργά».

Ο Τιμ Μπερνερς-Λι είναι ο άνθρωπος που άλλαξε τον κόσμο μας και, μάλιστα, το έκανε... δωρεάν!

Η εφεύρεσή του είναι από αυτές που αλλάζουν τον κόσμο. Αλλάζουν τα πάντα. Αυτό ακριβώς έκανε και ο Τιμ Μπερνερς-Λι ο οποίος πρότεινε τη δημιουργία του παγκόσμιου ιστού και έκανε όλο τον πλανήτη μια γειτονιά.

Πήρε το internet που υπήρχε τότε και το έκανε μια υπόθεση που θα έμπαινε σε όλα τα σπίτια, για όλους τους ανθρώπους, για κάθε ηλικία. Ουσιαστικά μετέτρεψε το internet στη ριζοσπαστικότερη τομή της σύγχρονης εποχής, μεταμόρφωσε τον τρόπο που θα δούλευε πια η σύγχρονη μεταβιομηχανική κοινωνία!

Ο χάκερ που άλλαξε την ιστορία

Ο Τίμοθι Τζον Μπέρνερνς-Λι γεννήθηκε στις 8 Ιουνίου 1955 στο Λονδίνο. Οι γονείς του εργάστηκαν στην κατασκευή του πρώτου ηλεκτρονικού υπολογιστή που βγήκε ποτέ στο εμπόριο, του περίφημου «Ferranti Mark I». Και κάπως έτσι εξηγούνται όλα.

Ως παιδί απολάμβανε να λύνει γρίφους και να παίζει παιχνίδια με μαθηματικά προβλήματα! Αργότερα καθόταν και έφτιαχνε χάρτινους υπολογιστές, δείχνοντας από την πρώτη στιγμή την κλίση του στην ηλεκτρονική και τις κατασκευές.

Το 1973, όντας φοιτητής στο Queens College της Οξφόρδης, στο υπόγειο εργαστήριο του Τμήματος Φυσικής κατασκεύασε τον πρώτο του ηλεκτρονικό υπολογιστή, με μόνα υλικά παλιά εξαρτήματα, ένα ηλεκτρονικό κολλητήρι, έναν επεξεργαστή Μ6800 και μια παλιά τηλεόραση. Αργότερα, όμως, συνελήφθη για χακάρισμα των ηλεκτρονικών δεδομένων του Κολεγίου και του απαγορεύτηκε πια η χρήση των πανεπιστημιακών υπολογιστών!

Από την αποφοίτησή του και έπειτα έκανε διάφορες δουλειές ακόμα και άσχετες με το αντικείμενο του όπως για παράδειγμα σε μια εκτυπωτική εταιρία αλλά και σε έναν κατασκευαστή τηλεφώνων. Το 1980, ωστόσο, οι περιπλανήσεις σταματούν και η ιστορία ξεκινάει να «γράφει».

Είναι η χρονιά που ο Τίμοθι Τζον Μπέρνερνς-Λι προσλαμβάνεται ως σύμβουλος μηχανικός προγραμματισμού στο CERN, το περίφημο Ευρωπαϊκό Κέντρο Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων, της Ελβετίας.

Εκεί, λοιπόν, ο Μπερνερς-Λι είδα κάτι που οι άλλοι δεν έβλεπαν. Τους δυσκόλευε τη ζωή μεν αλλά δεν το έβλεπαν. Το CERN παρήγαγε τεράστιες ποσότητες δεδομένων, όμως τα διαφορετικά τμήματά του χρησιμοποιούσαν διαφορετικούς υπολογιστές, οι οποίοι «έτρεχαν» διαφορετικά προγράμματα και δεν μπορούσαν να «επικοινωνήσουν» μεταξύ τους.

Εάν έβρισκες κάτι που χρειαζόσουν σε έναν υπολογιστή, πολλές φορές έπρεπε να σηκωθείς και να πας σε άλλον υπολογιστή για να ολοκληρώσεις τη δουλειά σου.

Τι θα γινόταν αν όλες αυτές οι πληροφορίες μπορούσαν να βρίσκονται «κάπου» όπου όλοι θα μπορούσαν να είχαν πρόσβαση σε όποιον υπολογιστή, οπουδήποτε και αν ήταν το γραφείο τους μέσα στο ερευνητικό κέντρο;

Φτιάχνει, λοιπόν, το πρόγραμμα Enquire που έβαλε τάξη στο οργανωτικό χάος του CERN. Παραμένει άγνωστο το αν από τότε ο Μπερνερς-Λι είχε μέσα στο μυαλό του την ιδέα να βγάλει και έξω από το CERN αυτή την ανακάλυψη.

Το θέμα, ωστόσο, είναι πως εκείνος έφυγε από το ερευνητικό κέντρο για να κάνει διάφορες άλλες δουλειές που είχε στο μυαλό του και επέστρεψε εκεί το 1984. Τότε βρήκε μπροστά του ξανά το πρόβλημα του χειρισμού του τεράστιου όγκου των πληροφοριών.

Η «γέννηση» του World Wide Web

Στις 12 Μαρτίου 1989, ο 33χρονος μηχανικός λογισμικού αφήνει στο γραφείο του προϊσταμένου του, έναν φάκελο. Μέσα σε αυτόν τον φάκελο υπάρχει μια πολυσέλιδη έκθεση με τίτλο «Διαχείριση Πληροφοριών: Μία Πρόταση».

Αφού τη διαβάζει και τη μελετάει καλά ο προϊστάμενος λέει στον Μπέρνερνς-Λι πως η πρότασή του είναι «ασαφής αλλά συναρπαστική». Ο Μπέρνερνς-Λι προφανώς και δεν το έβαλε κάτω. Ήξερε πως ήταν πολύ κοντά σε κάτι πραγματικά σπουδαίο. Και επανήλθε. Μια ημέρα σαν σήμερα. Στις 12 Νοεμβρίου 1990 άλλαξε τον κόσμο.

Με τη βοήθεια των συνεργατών του, παρουσίασε την πρώτη εκδοχή του Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web, πασίγνωστος με τα αρχικά WWW), αλλά και τον πρώτο browser (πρόγραμμα περιήγησης) και τον πρώτο web server!

Ο Μπέρνερνς-Λι δημιουργεί το HTML (HyperText Markup Language), η γλώσσα των ιστοσελίδων δηλαδή, το URL (Uniform Resource Locator), που υποδηλώνει τη διεύθυνση της ιστοσελίδας, και το HTTP (HyperText Transfer Protocol), το πρωτόκολλο που επιτρέπει τη μεταφορά πληροφοριών μεταξύ του διακομιστή και του χρήστη.

Με λίγα λόγια και να για να μην μπερδευόμαστε ο σπουδαίος αυτός εφευρέτης, δημιούργησε τον τρόπο με τον οποίο εσείς, αυτή τη στιγμή, βρίσκεστε εδώ και διαβάζετε αυτό το κείμενο!

Ο ίδιος, πάντα μετριοπαθής, ισχυρίστηκε αργότερα ότι οι τεχνολογίες που σκάρωσε υπήρχαν ήδη και η δική του συνεισφορά στηρίζεται στο γεγονός ότι τις συνδύασε αρμονικά κάνοντας το internet να αναγνωρίζει ιστοσελίδες και να μεταφέρει πια πακέτα δεδομένων.

Την επόμενη χρονιά, το 1991, το Info.cern.ch έγινε η διεύθυνση της πρώτης ποτέ ιστοσελίδας (και ταυτοχρόνως ο πρώτος server), η οποία έτρεχε στους υπολογιστές της NeXT που είχαν εφοδιαστεί τα γραφεία του CERN!

Όπως το είπε και ο ίδιος για την εφεύρεση που άλλαξε τον κόσμο μας: «Έπρεπε απλώς να πάρω την ιδέα του hypertext και να τη συνδέσω με τις ιδέες του TCP και του DNS και, τα-ντά!, ιδού το World Wide Web». Τόσο... απλά!

Το σπουδαιότερο ίσως είναι πως ο Μπέρνερνς-Λι αντιλαμβανόμενος το μέγεθος της ανακάλυψης του έδωσε τον παγκόσμιο ιστό στην ανθρωπότητα χωρίς πατέντες και δικαιώματα χωρίς ποτέ να μετανιώσει για αυτή του την απόφαση. «Είμαι πολύ χαρούμενος για τον πλούτο που έφερε στις ζωές μας η ιδέα μου» είχε πει.

Το 2004 χρίστηκε ιππότης της Βρετανικής Αυτοκρατορίας και αργότερα παρασημοφορήθηκε από τη βασίλισσα της Αγγλίας, Ελισάβετ. Έχει τιμηθεί και βραβευτεί από πλήθος πανεπιστημίων και φορέων σε όλο τον κόσμο.

Το 2011 τιμήθηκε και με το βραβείο «Μιχαήλ Γκορμπατσόφ» ως ο «Άνθρωπος που Άλλαξε τον Κόσμο»! Άλλη μια αναγνώριση της ύψιστης συμβολής του στην ανάπτυξη του Παγκόσμιου Ιστού ήρθε κατά την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2012, αν και ο ίδιος περιορίστηκε να «τιτιβίσει» ότι ο έπαινος «είναι για όλους μας».

Ίσως, οι «Times» έφτασαν πιο κοντά από οποιονδήποτε άλλο στο να περιγράψουν το τι σημαίνει στην καθημερινότητά μας το έργο του Τιμ Μπέρνερς-Λι: «Είναι δύσκολο να παραβλέψουμε τον αντίκτυπο του παγκόσμιου συστήματος που δημιούργησε. Συναγωνίζεται σχεδόν την ανακάλυψη του Γουτεμβέργιου»!