Ο θάνατος του Έλβις Πρίσλεϊ και ο σκοτεινός ρόλος του Έλληνα γιατρού του

Ο θάνατός του σηματοδότησε το τέλος μιας εποχής, αλλά ο μύθος του δεν έσβησε ποτέ. Ο Έλβις Πρίσλεϊ δεν ήταν απλώς τραγουδιστής. Ήταν ένα πολιτιστικό φαινόμενο. Ή ένα φαινόμενο (σκέτο) που απέδειξε ότι η μουσική μπορεί να αλλάξει τον κόσμο — και να τον κάνει να χορεύει δίχως σταματημό.

Το μεσημέρι της 16ης Αυγούστου 1977, η είδηση διαδόθηκε αστραπιαία: ο Έλβις Πρίσλεϊ, ο άνθρωπος που άλλαξε για πάντα τη μουσική, είχε βρεθεί αναίσθητος στο μπάνιο της έπαυλής του, Graceland, στο Μέμφις του Τενεσί. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Baptist Memorial, αλλά οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν. Ήταν μόλις 42 ετών.

Η αιτία θανάτου αποδόθηκε σε καρδιακή ανακοπή, αν και αργότερα αποκαλύφθηκε ότι η μακροχρόνια κατάχρηση φαρμάκων είχε παίξει κρίσιμο ρόλο. Για εκατομμύρια θαυμαστές, ωστόσο, οι λεπτομέρειες είχαν μικρή σημασία εκείνη τη στιγμή. Το σοκ και η θλίψη ήταν απέραντα. «Elvis has left the building...»!

Ο πιτσιρικάς που με το τίναγμα των γοφών του έγινε «Βασιλιάς»

Ο Έλβις Ααρών Πρίσλεϊ, όπως ήταν το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε στο Μισισίπι. Όταν ήταν 13 ετών η οικογένειά του μετακόμισε στο Μέμφις του Τενεσί. Η μετακόμιση αυτή ήταν που καθόρισε τα πάντα. Εκεί, ο μικρός Έλβις, ήλθε σε επαφή με τα μπλουζ και την τζαζ. Λάτρεψε τη μουσική και από εκείνη την στιγμή και έπειτα ήξερε πως με αυτή θέλει να ασχοληθεί.

Ο Σαμ Φίλιπς, παραγωγός και ιδιοκτήτης της δισκογραφικής εταιρείας Sun, έψαχνε, όπως έλεγε ο ίδιος, έναν τραγουδιστή λευκό με φωνή μαύρου. Άκουσε τον Έλβις ο οποίος μόλις είχε τελειώσει το γυμνάσιο. Ο Φίλιπς ενθουσιάστηκε με τη φωνή του νεαρού και χωρίς δεύτερη σκέψη τον έβαλε να ηχογραφήσει το «That’s All Right Mamma», αφιερωμένο στα γενέθλια της μητέρας του. Ο Έλβις είχε μια ιδιαίτερη σχέση με τη μητέρα του και δεν το αρνήθηκε. Αυτό ήταν η αρχή...

Ο Έλβις Πρίσλεϊ πρόλαβε να ηχογραφήσει με τη Sun πέντε τραγούδια τα οποία γνώρισαν μεγάλη επιτυχία στην τοπική κοινότητα. Το 1955 ο Φίλιπς πούλησε το συμβόλαιό του με τον Πρίσλεϊ στην RCA Victor και αυτή είναι η αρχή της ξέφρενης πορείας του «Βασιλιά» προς τον θρόνο του.

«I Forgot To Remember To Forget», «Don’t Be Cruel», «Hound Dog», «Love Me Tender», «All Shook Up» και «Jailhouse Rock», είναι μερικές μόνο από τις επιτυχίες της πρώτης περιόδου που έκαναν τα κοριτσάκια να λιποθυμούν σε κάθε τίναγμα των γοφών του.

Το 1956 γύρισε την πρώτη από τις 33 συνολικά ταινίες του, με τίτλο «Love me Tender». Η καριέρα του διακόπηκε για δύο χρόνια, προκειμένου να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία στη Γερμανία. Εκεί γνωρίστηκε και με την Πρισίλα Βάγκνερ, τη γυναίκα που έμελλε να είναι η μοναδική που θα κέρδιζε την καρδιά του, αυτή που τελικά θα παντρευόταν και με την οποία απέκτησε μία κόρη, τη Λίζα Μαρί.

Όταν επέστρεψε από τον στρατό ο Έλβις Πρίσλεϊ αφιερώθηκε κυρίως στις ταινίες, ενώ μουσικά υιοθέτησε ένα διαφορετικό στυλ. Λιγότερο έντονο, περισσότερο λάγνο. Ενώ μετέφερε στη σκηνή και πολλές ασκήσεις πολεμικών τεχνών. Ό,τι κι αν έκανε, πάντως, συνέχιζε να προκαλεί πανικό σε κάθε του εμφάνιση.

«In The Ghetto», «Suspicious Minds» και «Kentucky Rain» είναι από τις τελευταίες μεγάλες επιτυχίες του «Βασιλιά». Από εκεί και πέρα άρχισε η κατηφόρα. Ο Έλβις βυθίστηκε στον κόσμο των ναρκωτικών και τελικά έφυγε από τη ζωή στις 16 Αυγούστου του 1977.

Τα ναρκωτικά, ο θάνατος και ο Dr Nick

Στην πραγματικότητα ο κατήφορος για τον Έλβις ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 1973 χώρισε από την αγαπημένη του σύζυγο, Πρισίλα. Ο Έλβις έχασε κάθε έλεγχο στη χρήση ισχυρών ηρεμιστικών. Όλα αυτά τα χάπια τα έπαιρνε με ιατρική συνταγή από τον προσωπικό του γιατρό. Τον ελληνικής καταγωγής Δρ. Τζορτζ Νικόπουλο. «Ένιωθε ότι παίρνοντας φάρμακα με ιατρική συνταγή δεν ήταν ο τοξικομανής που συναντούμε στην άκρη του δρόμου», είχε πει ο γιατρός για την κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει ο Πρίσλεϊ.

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο Πρίσλεϊ και ο Νικόπουλος γνωρίστηκαν το 1967. Αμέσως ο ελληνικής καταγωγής γιατρός κατάλαβε πως ο Πρίσλεϊ ήταν επί της ουσίας ένας άνθρωπος ήδη εθισμένος στα χάπια. Είναι ενδεικτικό πως όπως είχε αναφέρει ο Dr Nick, όπως τον έλεγαν στις ΗΠΑ, διαπίστωσε πως ο τραγουδιστής είχε πάρει για την αμυγδαλίτιδά του μέσα σε μια μέρα φάρμακα που έπρεπε να πάρει σε διάστημα μιας εβδομάδας!

Και από αυτό το σημείο και έπειτα η κατάσταση ανάμεσα στους δυο άνδρες αρχίσει και περιπλέκεται και πλέον οι ρόλοι κάθε άλλο παρά διακριτοί είναι. Από τη μια πλευρά ένας απαιτητικός και εθισμένος στα χάπια σούπερ σταρ και από την άλλη ένας γιατρός ο οποίος προσπαθεί να τον βοηθήσει ακόμα και με τον πιο ανορθόδοξο τρόπο. Ο Νικόπουλος συνταγογραφεί διαρκώς χάπια στον Πρίσλεϊ και εκείνος δεν τον αφήνει πλέον να φύγει από το πλάι του. Τον παίρνει μαζί του ακόμα και στις περιοδείες του.

Ο Πρίσλεϊ έκανε συστηματική χρήση αμφεταμινών ήδη από τα πρώτα χρόνια της καριέρας του. Όσο περνούσε ο καιρός, ωστόσο, αυτό γινόταν ακόμα πιο έντονο και τον έβαζαν μέσα σε κάτι που θύμιζε από φαύλο κύκλο μέχρι… σπιράλ θανάτου. Και ο λόγος είναι απλός. Οι αμφεταμίνες έδιναν στον Έλβις την ενέργεια που ήθελε για να έχει ενέργεια στις συναυλίες του αλλά δεν του επέτρεπαν να κοιμηθεί όπως κάθε φυσιολογικός άνθρωπος. Έτσι ο Πρίσλεϊ αναγκαζόταν να παίρνει και υπνωτικά χάπια. Κατέληξε, λοιπόν, κάθε πρωί να λαμβάνει μεγάλες ποσότητες αμφεταμινών και κάθε βράδυ αντίστοιχες από υπνωτικά και ηρεμιστικά.

Όσο εντεινόταν η εξάρτησή του από τα χάπια, τόσο αυξάνονταν κι η εξάρτηση του από τον Νικόπουλο. Η σχέση τους έφτασε σε τέτοιο σημείο που πολλά βράδια (ειδικά μετά το διαζύγιο με την Πρισίλα) ο Έλβις τηλεφωνούσε μέσα στη νύχτα στον Νικόπουλο να του φέρει χάπια και στη συνέχεια του ζητούσε να του κάνει παρέα, μέχρι να καταφέρει να κοιμηθεί γιατί ένιωθε απελπιστικά μόνος.

Ο Νικόπουλος από την πλευρά του, σαν επιστήμονας προσπαθούσε να βοηθήσει τον Πρίσλεϊ να ξεφύγει από αυτό το σπιράλ του θανάτου. Το έκανε, ωστόσο, με τον πλέον ανορθόδοξο τρόπο αν και υπάρχουν αναφορές πως χρησιμοποίησε ακόμα και τεχνάσματα για να περιορίσει τη ζημιά που έκαναν όλα αυτά τα χάπια στην υγεία του Βασιλιά του Ροκ εν Ρολ. Ο Έλβις, από ένα σημείο και έπειτα, είχε ακόμα και ψυχολογικό (πέρα από τον σωματικό) εθισμό με τα χάπια. Έπρεπε να παίρνει, οπωσδήποτε τεράστιες ποσότητες κάθε ημέρα.

Αυτό το αντιλήφθηκε ο Νικόπουλος ο οποίος έκανε μια ύστατη προσπάθεια. Έφτιαχνε στον Έλβις πλασίμπο, γεμίζοντας σύριγγες με νερό, ενώ κατόρθωσε να πείσει την φαρμακευτική εταιρεία Knoll, η οποία έφτιαχνε το αγαπημένο σκεύασμα του Έλβις να φτιάξει μία παρτίδα παυσίπονα χωρίς ενεργά συστατικά. Κάθε χάπι κόστιζε έξι δολάρια, αλλά ο τραγουδιστής δεν αντιλήφθηκε ποτέ τη διαφορά.

Στο πιστοποιητικό θανάτου αναφέρεται ως αιτία η καρδιακή αρρυθμία. Πάρα πολλοί, ωστόσο, ήταν δύσπιστοι με αυτό το πόρισμα. Η δυσπιστία αυτή έγινε ακόμα πιο έντονη όταν αργότερα αποκαλύφθηκε πως ο Πρίσλεϊ βρέθηκε νεκρός έχοντας στον οργανισμό του ένα κοκτέιλ 14 διαφορετικών χαπιών!

Ο Νικόπουλος δεν κατάφερε να σώσει τον Έλβις και αυτή του η αποτυχία κατέστρεψε την καριέρα του. Ο ιατρικός σύλλογος του Τενεσί ανέστειλε την άδεια του για τρεις μήνες το 1989. Έναν χρόνο αργότερα ο γιατρός δικάστηκε και απαλλάχθηκε για υπερσυνταγογράφηση στον Πρίσλεϊ, τον επίσης σταρ του τραγουδιού Τζέρι Λι Λιούις και άλλους διάσημους και μη ασθενείς του. Κατέθεσε πως το σχέδιό του ήταν να ελέγχει τη χρήση των ασθενών του ώστε εντέλει να τη σταματήσουν.

Μαρτυρίες από τη δίκη του Νικόπουλου έδειξαν πως είχε συνταγογραφήσει 19.000 δόσεις για τον Πρίσλεϊ στους περίπου 30 τελευταίους μήνες της ζωής του! Το 1992 κατηγορήθηκε εκ νέου ότι χορηγούσε ναρκωτικές ουσίες στους ασθενείς και αυτή τη φορά, έχασε την ιατρική άδεια του με αποτέλεσμα να μην μπορεί πλέον να ασκήσει το επάγγελμά του και ξόδεψε όλα του τα χρήματα για να καλύψει τα έξοδα των δικαστικών μαχών.

Ο ίδιος ο Νικόπουλος είχε αποκαλύψει στη διάρκεια της δίκης ότι όταν ο Πρίσλεϊ βρισκόταν σε περιοδεία έπαιρνε δέκα φάρμακα όταν ξυπνούσε το απόγευμα, άλλα επτά μία ώρα πριν από τη συναυλία, μια ένεση καφεΐνης ή πλασίμπο καφεΐνης ακριβώς πριν από την έναρξη της συναυλίας, πέντε φάρμακα μετά τη συναυλία και ηρεμιστικά για την ώρα του ύπνου.

Σε μια από τις πολλές συνεντεύξεις που είχε δώσει, ο Νικολόπουλος πριν φύγει από τη ζωή (πέθανε τον Φεβρουάριο του 2016 σε ηλικία 88 ετών) είχε πει πως: «Κανείς δεν καταλαβαίνει ότι ο Έλβις ήταν τόσο περίπλοκος. Εργάστηκα τόσο σκληρά για να μη διαλυθεί και στη συνέχεια τα έβαλαν μαζί μου όταν πέθανε και αποφάσισαν ότι έφταιγα εγώ. Ήμουν ένας από τους πιο στενούς του φίλους. Μερικές φορές ήμουν ο μπαμπάς του, ο καλύτερός του φίλος, ο γιατρός του. Ό,τι ρόλο έπρεπε να παίζω κάθε φορά, τον έπαιζα».