Πώς η αστυνομία «έμπλεξε» την Κατερίνα Γώγου στην πρώτη διπλή εκτέλεση της «17Ν»

Η «καταραμένη ποιήτρια» των Εξαρχείων, η Κατερίνα Γώγου, ξεκίνησε ως μια πολλά υποσχόμενη ηθοποιός που έπαιξε δίπλα σε μεγαθήρια του παλιού, καλού ελληνικού κινηματογράφου.

Εκεί που θα μπορούσε να αγγίξει την κορυφή τα παράτησε όλα. Ακολούθησε τους δαίμονές της. Διάλεξε μια αντισυμβατική ζωή που αρχικά την έβαλε στο στόχαστρο των Αρχών.

Δίπλα στους συντρόφους της, τους αναρχικούς, τα «μαύρα πουλιά» που «όλο ταξιδεύουν, γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμή για σπιθαμή», που «ζωγραφίζουνε με μαύρο χρώμα γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο».

Όταν μία ημέρα σαν σήμερα, στις 16 Ιανουαρίου 1980, η «Ε.Ο. 17 Νοέμβρη» εκτέλεσε τον υποδιοικητή των ΜΑΤ και τον οδηγό του, κάποιος «λαμπρός εγκέφαλος» μέσα στην αστυνομία σκέφτηκε πως ήταν μία πρώτης τάξεως ευκαιρία να «ταρακουνήσουν» τη Γώγου.

Μπούκαραν μέσα στο σπίτι της, την συνέλαβαν, την ανέκριναν, την τρομοκράτησαν και φυσικά μετά την άφησαν ελεύθερη.

Η πρώτη διπλή εκτέλεση της 17Ν

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Το ημερολόγιο έδειχνε Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 1980. Ήταν ένα κλασικό χειμωνιάτικο, αθηναϊκό βράδυ. Το κρύο ήταν αρκετό και ανά διαστήματα έβρεχε με ένταση. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μην κυκλοφορεί πολύς κόσμος στους δρόμους.

Ο υποδιοικητής των ΜΑΤ, αστυνόμος Παντελής Πέτρου, τελείωσε τη δουλειά του στο γραφείο του στην οδό Πειραιώς και επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό του. Εκεί, τον περίμενε ο αστυφύλακας Σωτήρης Σταμούλης ο οποίος εκτελούσε χρέη οδηγού του. Οι δυο τους ξεκινούν για τον Παγκράτι όπου έμενε ο υποδιοικητής των ΜΑΤ. Περίπου 100 μέτρα πριν το αυτοκίνητο με τους δυο αστυνομικούς φτάσει στον προορισμό του, ο Σταμούλης διακρίνει κάποια άτομα στη μέση του δρόμου.

Σταματάει το όχημα και τότε οι άγνωστοι που του είχαν κλείσει το δρόμο ανοίγουν πυρ εναντίον του αυτοκινήτου. Το κάνουν «κόσκινο» από τις σφαίρες και σπεύδουν να εξαφανιστούν. Ο Παντελής Πέτρου αφήνει την τελευταία του πνοή μέσα στο όχημα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής είχε δεχθεί τουλάχιστον 6 σφαίρες! Ο Σωτήρης Σταμούλης δέχθηκε πέντε σφαίρες. Αν και βαριά τραυματισμένος καταφέρνει και βγαίνει από το όχημα και δίνει τον ασύρματο που είχε σε μια διερχόμενη γυναίκα προκειμένου να ειδοποιήσει το κέντρο της Άμεσης Δράσης.

Το διάτρητο από σφαίρες παρμπρίζ του οχήματος που επέβαιναν οι Πέτρου και Σταμούλης | Τύπος της εποχής

Παρά το γεγονός πως η κινητοποίηση της αστυνομίας ήταν άμεση τα μέλη της «17Ν» κατάφεραν, με ένα καλά οργανωμένο σχέδιο, να σβήσουν τα ίχνη τους. Είναι ενδεικτικό πως οι δυο εκτελεστές μαζί με ένα ακόμα άτομο μπήκαν στο όχημα διαφυγής το οποίο και εγκατέλειψαν μόλις 200 μέτρα πιο μακριά και από εκεί χρησιμοποίησαν άλλο όχημα. Η κίνηση αυτή τους έδωσε το δικαίωμα να διαφύγουν με ευκολία δεδομένου πως οι λιγοστοί αυτόπτες μάρτυρες είπαν στους αστυνομικούς πως το όχημα διαφυγής των δραστών «ήταν μάρκας Πεζό, πράσινου χρώματος και με αριθμό κυκλοφορίας ΕΡ 3215»! Αυτό το όχημα έψαχναν οι αστυνομικοί την ώρα που τα μέλη της «17Ν» διέφευγαν με ένα άλλο αυτοκίνητο.

Οι πρώτοι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο της διπλή εκτέλεσης βρήκαν προκήρυξη της «17Ν» με την οποία αναλάμβανε την ευθύνη. Τίτλος της προκήρυξης ήταν: «Φόλα στα κοπρόσκυλα των ΜΑΤ – Τα ΜΑΤ είναι οι βασανιστές του Καραμανλή». Στο κείμενο, μεταξύ άλλων, ο συντάκτης της προκήρυξης έγραφε: «Τα ΜΑΤ είναι απαραίτητη ένοπλη δύναμη για την αναπαραγωγή των κοινωνικών και πολιτικών συνθηκών εκμετάλλευσης των εργαζομένων απ’ το μεγάλο ντόπιο και ξένο κεφάλαιο και τον ιμπεριαλισμό. [...] Τα ΜΑΤ σαν κύρια δύναμη τρομοκρατίας του λαού, παίζουν τον ίδιο ρόλο που έπαιξαν οι βασανιστές στη διάρκεια της δικτατορίας. [...] Έτσι αποφασίσαμε να εκτελέσουμε έναν από τους βασικούς αρχηγούς τους, τον υποδιοικητή των ΜΑΤ μαζί με τον οδηγό – σωματοφύλακά του, που δεν είναι απλός οδηγός αλλά επίσης κοπρόσκυλο των ΜΑΤ».

Οι αστυνομικοί Πέτρου (αριστερά) και Σταμούλης (δεξιά) | Τύπος της εποχής

Η προκήρυξη αυτή αποκάλυπτε δυο πράγματα: Το πρώτο είναι πως για πρώτη φορά η «17Ν» προχώρησε σε διπλή εκτέλεση αφού ήταν ξεκάθαρο πως ο Σταμούλης δεν ήταν «παράπλευρη απώλεια» αλλά στόχος. Το δεύτερο είναι πως για πρώτη φορά η οργάνωση είχε επιλέξει στόχους που δεν είχαν καμία σχέση με τη χούντα.

Ειδικά, μάλιστα, για τον Πέτρου ίσχυε ακριβώς το αντίθετο. Ο υποδιοικητής των ΜΑΤ, είχε αποταχθεί από το Σώμα αμέσως μετά την επιβολή της χούντας καθώς θεωρήθηκε ευνοημένος από την κυβέρνηση της Ένωσης Κέντρου, που τον τοποθέτησε το 1964 Διοικητή Αστυνομικού Τμήματος, ενώ ήταν ακόμα υπαστυνόμος! Ο Σταμούλης, είχε καταταγεί στο Αστυνομία Πόλεων μόλις το 1976, δυο χρόνια, δηλαδή, μετά την πτώση της χούντας.

Τα πολλά ερωτήματα και η «εμπλοκή» της Κατερίνας Γώγου

Οι λιγοστοί αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για δυο άνδρες και μια γυναίκα που συμμετείχαν στην επίθεση. Ο μάρτυρας Θεόδωρος Φαλτσέτας, μάλιστα, είχε περιγράψει τον έναν από τους δυο άνδρες ως «γορίλα που είχε γένια και τα μαλλιά του έκρυβαν σχεδόν τα μάτια». Κανείς δεν μπόρεσε ποτέ να μάθει ποιος ήταν αυτός ο άνδρας. Όπως και το ποια ήταν η γυναίκα.

Όταν εξαρθρώθηκε η «17Ν» ο Παύλος Σερίφης στην αρχική του κατάθεση είχε πει πως ο ίδιος μαζί με τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο και τον Θεολόγο Ψαραδέλλη ήταν η τριάδα του χτυπήματος. Την αρχική του κατάθεση την πήρε πίσω στη διάρκεια της δίκης. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, δημιούργησε πολλά ερωτήματα στα στελέχη της αντιτρομοκρατικής καθώς αφενός έβγαζε από το κάδρο την άγνωστη γυναίκα για την οποία είχαν μιλήσει οι αυτόπτες μάρτυρες τότε και αφετέρου έβαζε στο κάδρο τον Θεολόγο Ψαραδέλλη ο οποίος εκείνη την εποχή, σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε η σύζυγός του, ήταν οικογενειακό ταξίδι στην Κύπρο!

Όλα αυτά σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η διπλή εκτέλεση των Πέτρου και Σταμούλη είχε, όπως προβλέπει η νομοθεσία για τις ανθρωποκτονίες, παραγραφεί αφού είχαν περάσει πάνω από 20 χρόνια από την τέλεσή της, άφησαν τη συγκεκριμένη ενέργεια στο σκοτάδι καθώς δεν έγινε σύγκριση των (λιγοστών) στοιχείων που υπήρχαν από την εποχή της επίθεσης με τα (σαφώς περισσότερα στοιχεία) που είχαν προκύψει την περίοδο της εξάρθρωσης.

Ένα εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο, σύμφωνα με στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, είναι πως τον Μάη του 1985 μετά την αιματηρή συμπλοκή στου Γκύζη όπου έπεσε νεκρός ο Χρήστος Τσουτσουβής, η αστυνομία εισέβαλε στο σπίτι που έμενε στη διασταύρωση των οδών Αντιόπης και Λυδίας στην Άνω Κυψέλη. Το σπίτι χαρακτηρίστηκε από τις διωκτικές αρχές ως η «γιάφκα του Τσουτσουβή» καθώς βρέθηκαν πυροκροτητές, υλικά που, σύμφωνα με τις αρχές, χρησιμοποιούνται για την κατασκευή αυτοσχέδιων βομβών, εκτυπωτές, κουκούλες, περούκες, διαρρηκτικά εργαλεία και υλικά για την κατασκευή πλαστών πινακίδων κλπ.

Το, κατά την αστυνομία, σημαντικότερο εύρημα ήταν το πρωτότυπο της προκήρυξης της Αντικρατικής Πάλης για την εκτέλεση του εισαγγελέα Θεοφανόπουλου. Βρέθηκε επίσης και ένα κοκάλινο μπρελόκ και ένα κλειδί. Σε ένα κομμάτι χαρτιού, που κολλήθηκε με κολλητική ταινία στο μπρελόκ, είχαν γραφεί, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, με τον γραφικό χαρακτήρα του Τσουτσουβή, τα στοιχεία κυκλοφορίας ενός αυτοκινήτου. Το αυτοκίνητο αυτό ήταν που είχε χρησιμοποιηθεί σαν δεύτερο όχημα διαφυγής μετά την εκτέλεση των Πέτρου και Σταμούλη.

Σε εκείνη την επίθεση της «17Ν», λοιπόν, είχε εμπλακεί και η... Κατερίνα Γώγου! Η αγαπημένη ηθοποιός εκείνη την εποχή δραστηριοποιούνταν έντονα στον αναρχικό χώρο και αυτό την είχε βάλει σε μπελάδες. Ένας αυτόπτης μάρτυρας (;), σύμφωνα με την αστυνομία, είχε καταθέσει πως είδε τη Γώγου να τρέχει προκειμένου να απομακρυνθεί από το σημείο της διπλής εκτέλεσης!

Λίγη ώρα αργότερα, πάνοπλοι αστυνομικοί, έσπασαν την πόρτα του διαμερίσματος που έμενε η Γώγου και τη μετέφεραν σηκωτή στην Ασφάλεια προκειμένου να την ανακρίνουν. Μετά από πολύωρη και εξαντλητική ανάκριση η Γώγου αφέθηκε ελεύθερη καθώς δεν προέκυψε το παραμικρό στοιχείο σε βάρος της.

Το «περίεργο», μάλιστα, είναι πως η κατάθεση του «αυτόπτη μάρτυρα» που την ενέπλεκε στην υπόθεση, ουδέποτε περιληφθεί στη δικογραφία που σχηματίστηκε. Στην πραγματικότητα κανείς δεν ξέρει αν όντως υπήρξε ποτέ αυτή η κατάθεση έστω και μετά από εμφάνιση κάποιου «πρόθυμου μάρτυρα» ή απλά ήταν μια προσπάθεια της αστυνομίας να «ταρακουνήσει» την Κατερίνα Γώγου για την αντικρατική της δράση.

Για πολλά χρόνια μετά από εκείνη τη νυχτερινή περιπέτεια στα κρατητήρια της Ασφάλειας, οι φίλοι της Γώγου έλεγαν πως όλο αυτό λειτούργησε «απελευθερωτικά» για την ίδια αφού, πλέον - έχοντας ζήσει την καταστολή στο πετσί της - δεν είχε τίποτα να χάσει και οι δημόσιες εμφανίσεις της σε κινητοποιήσεις αναρχικών, πύκνωσαν στον υπέρτατο βαθμό.