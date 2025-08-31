Το πρώτο θύμα του Τζακ του Αντεροβγάλτη - Ποιος ήταν τελικά ο πιο διάσημος δολοφόνος 

Η Μαίρη Αν Νίκολς ήταν μία γυναίκα που είχε μια εξαιρετικά δύσκολη ζωή και ένα φρικτό τέλος. Έζησε μέσα στη φτώχεια, την ανέχεια και τις δυσκολίες. Το μόνο σίγουρο για εκείνη είναι πως αποκλείεται να πίστευε ποτέ πως θα μείνει στην ιστορία και το όνομά της θα γίνει πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες.

Δυστυχώς, για εκείνη το όνομά της γράφτηκε πρώτο σε έναν κατάλογο θυμάτων που επρόκειτο να συγκλονίσει τον κόσμο. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες και άλλες γυναίκες θα έπεφταν θύματα της ίδιας ματωμένης υπογραφής.

Το Ουαϊτσάπελ του ανατολικού Λονδίνου βυθίστηκε στον φόβο και στην αγωνία, ενώ η φήμη του δολοφόνου, που αργότερα θα μείνει στην ιστορία ως Τζακ ο Αντεροβγάλτης, άρχισε να σκεπάζει τη βρετανική πρωτεύουσας με το πιο πυκνό σκοτάδι της.

Η Μαίρη Αν Νίκολς δεν έζησε για να δει το όνομά της στα πρωτοσέλιδα. Με την άγρια δολοφονία της, ωστόσο, ξεκίνησε ένας εφιάλτης που θα στοιχειώνει για πάντα τις σελίδες της εγκληματολογίας.

Το πρώτο θύμα του Τζάκ του Αντεροβγάλτη

Η Μαίρη Αν Νίκολς ή «Πόλυ» Νίκολς, όπως την αποκαλούσαν συχνά η οικογένειά της, οι φίλοι και οι γνωστοί της, γεννήθηκε ως Μαίρη Αν Γουόκερ στις 26 Αυγούστου 1845, στο Ντόους Κορτ, έξω από την οδό Σου Λέιν στην πόλη του Λονδίνου. Ήταν το δεύτερο από τα τρία παιδιά του Έντουαρντ και της Καρολάιν Γουόκερ.

Δεν γνωρίζουμε σχεδόν τίποτα για τα πρώτα χρόνια της ζωής της, εκτός από το ότι, σε κάποια φάση της εφηβείας της, άρχισε να έχει σχέση με ένα αγόρι της ίδιας ηλικίας με αυτήν, ονόματι Τόμας Στιούαρντ Ντρου.

Ωστόσο, αυτός ο εφηβικός έρωτας είχε τελειώσει το 1863, όταν γνώρισε έναν τυπογράφο ονόματι Γουίλιαμ Νίκολς. Στις 16 Ιανουαρίου 1864, όταν ήταν 18 ετών, η Μαίρη παντρεύτηκε τον Γουίλιαμ Νίκολς στην εκκλησία της Αγίας Μπράιντς, στην οδό Φλιτ.

Το ζευγάρι απέκτησε πέντε παιδιά μαζί - τον Έντουαρντ Τζον, γεννημένο το 1866, τον Πέρσι Τζορτζ, γεννημένο το 1868, την Άλις Έστερ, γεννημένη το 1870, την Ελίζαμπεθ Σάρα, γεννημένη το 1877, και τον Χένρι Άλφρεντ, γεννημένο το 1879.

Όλα μέχρι εκείνο το σημείο ήταν καλά και ωραία. Τα επόμενα πέντε χρόνια, η Μαίρη άρχισε να πίνει πολύ, και η ψυχική της κατάσταση χειροτέρεψε από το γεγονός ότι ο σύζυγός της, Γουίλιαμ, είχε παράνομη σχέση με τη γυναίκα που φρόντιζε τη Μαίρη όταν γέννησε το τελευταίο τους παιδί, τον Χένρι Άλφρεντ.

Σύμφωνα με τον πατέρα της Μαίρης, ο Γουίλιαμ άφησε τη Μαίρη για να ζήσει για ένα διάστημα με αυτή τη γυναίκα και, ως εκ τούτου, η απιστία του Γουίλιαμ ήταν η αιτία των συζυγικών τους δυσκολιών. Ο Γουίλιαμ, από την άλλη πλευρά, υποστήριζε ότι το ποτό για την καταστροφή της οικογένειάς τους.

Όποιος και αν ήταν ο υπαίτιος, τον Σεπτέμβριο του 1880, το ζευγάρι χώρισε εντελώς και η Μαίρη μετακόμισε από το οικογενειακό σπίτι.Τα παιδιά τους παρέμειναν με τον Γουίλιαμ, με εξαίρεση τον μεγαλύτερο γιο τους, τον Έντουαρντ, ο οποίος πήγε να ζήσει με τον πατέρα της Μαίρης.

Ο Γουίλιαμ έδινε στη Μαίρη μία μικρή διατροφή μέχρι που ανακάλυψε πως εργαζόταν σαν πόρνη. Από εκείνο το σημείο και έπειτα η γυναίκα ζούσε μία ζωή που μόνο «κατηφόρα» είχε. Τα τελευταία χρόνια της ζωής της παραδόθηκε στη μιζέρια του ποτού και της ανέχειας. Τη νύχτα που προηγήθηκε, δεν είχε να πληρώσει το κρεβάτι της στο άσυλο. «Θα βγω να βρω τα χρήματα», είπε σε μια φίλη της. Ήταν τα τελευταία της λόγια.

Λίγες ώρες αργότερα, ξημερώματα της 31ης Αυγούστου 1888, εργάτες που πήγαιναν στη δουλειά τους αντίκρισαν το σώμα της πεσμένο κοντά σε έναν στάβλο. Η εικόνα πάγωσε το αίμα τους. Ο λαιμός της είχε κοπεί με δύο βαθιές χαρακιές, τόσο άγριες που σχεδόν τον αποκόλλησαν από τον κορμό. Η κοιλιά της ήταν διαμελισμένη, γεμάτη τομές, σαν να είχε πέσει θύμα τελετουργικής μανίας. Το έγκλημα μαρτυρούσε χέρι ψυχρού και αποφασισμένου δολοφόνου.

Η αστυνομία έσπευσε στον τόπο του εγκλήματος. Οι άνδρες της Scotland Yard, συνηθισμένοι σε κάθε λογής εγκλήματα στο υποβαθμισμένο East End, ομολογούσαν ότι δεν είχαν δει ποτέ ξανά τέτοια αγριότητα.

Το πτώμα μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο, όπου ο ιατροδικαστής περιέγραψε με τρόμο τις κακώσεις που εντόπισε στο σώμα της άτυχης γυναίκας. «Πρόκειται για έγκλημα ασυνήθιστης βιαιότητας», δήλωσε. «Δεν μπορεί να είναι τυχαίο· δείχνει μέθοδο, δείχνει μίσος».

Ποιος ήταν ο Τζακ ο Αντεροβγάλτης;

Πιθανότατα για κανέναν άλλο φονιά στην ανθρώπινη ιστορία δεν έχουν γραφτεί τόσα όσα για τον Τζακ τον Αντεροβγάλτη. Ίσως το «μυστήριο» σχετικά με το ποιος ήταν αυτός ο ανελέητος δολοφόνος να είναι αυτό που γιγαντώνει τον θρύλο και ανά διαστήματα τροφοδοτεί και νέα σενάρια για την ταυτότητα του. Όσα και να έχει διαβάσει κανείς για τον Τζακ, υπάρχουν άλλα τόσα σχετικά με την ταυτότητα του.

Η τελευταία από τις θεωρίες (την οποία αποδέχονται, πλέον, οι περισσότεροι αλλά υπάρχουν και εκείνοι που την αμφισβητούν) λέει πως δράστης ήταν ένας 23χρονος Πολωνός κουρέας, ο Ααρών Κοσμίνσκι. Πώς φτάσαμε σε αυτόν; Επιστήμονες εξέτασαν μια εσάρπα. Η εσάρπα αυτή βρέθηκε δίπλα στην Κάθριν Έντοους, ένα από τα θύματα του διασημότερου serial killer.

Η Έντοους θεωρείται το τέταρτο θύμα του Τζακ. Δεύτερο θύμα την ίδια νύχτα (ξημερώματα Κυριακής, 30 Σεπτεμβρίου 1888) μετά την 44χρονη Ελίζαμπεθ Στράιντ.

Ο δολοφόνος είχε κόψει τον λαιμό και είχε ξεκοιλιάσει την Έντοους. Ο Dr. Φρέντερικ Γκόρντον Μπράουν, ο ιατροδικαστής που έκανε τη νεκροψία, σημείωσε πως το πρόσωπο του θύματος «ήταν πάρα πολύ παραμορφωμένο». Η γυναίκα έφερε τραύματα στα μάτια και από τη μύτη έλειπε ένα τμήμα. Το κόψιμο συνεχιζόταν και στο πάνω χείλος. Το υπόλοιπο πτώμα ήταν ακόμα πιο ανατριχιαστικό στην όψη.

Είναι ενδεικτικό πως κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του θύματος στο νεκροτομείο, ένα κομμάτι κομμένου αφτιού έπεσε στο πάτωμα. «Τα έντερα ήταν έξω από το σώμα σε μεγάλο βαθμό και τοποθετημένα πάνω στον δεξί ώμο», έγραψε ο ιατροδικαστής στην έκθεσή του. Αργότερα θα διαπιστωθεί πως έλειπε και το μισό νεφρό της!

Το παραμορφωμένο πτώμα άνηκε στην Κάθριν Έντοους. Περίπου 35 λεπτά αφότου έφυγε από το αστυνομικό τμήμα, τρεις αυτόπτες μάρτυρες την είδαν να περπατά με έναν μυστηριώδη άντρα. Ήταν η τελευταία φορά που την είδαν ζωντανή. Ο αστυνομικός που βρήκε τη σορό της τραγικής γυναίκας, δήλωσε πως είχε φύγει από την πλατεία στη 1:30 και επέστρεψε από την περιπολία του ένα τέταρτο της ώρας αργότερα. Όλα έγιναν μέσα σε 10-15 λεπτά.

Η μανία του Τζακ του Αντεροβγάλτη δεν είχε προηγούμενο. Κανείς δεν μπόρεσε ποτέ να εξηγήσει γιατί έβγαλε τόσο μίσος πάνω στην άτυχη Κάθριν. Ίσως, το έκανε επειδή «κάτι» ή «κάποιος» τον είχε διακόψει όταν δολοφονούσε την Ελίζαμπεθ Στράιντ. Ίσως, απλά ήθελε να γιγαντώσει τον μύθο του. Πάντως, αν αυτό ήθελε, είναι δεδομένο πως το πέτυχε.

Για να επανέλθουμε στην εσάρπα, πάντως, αυτή ήταν ματωμένη και αυτό ήταν και το μοναδικό αποδεικτικό υλικό που συνδέεται με τον Τζακ. Σε αυτή την εσάρπα, λοιπόν, οι επιστήμονες έκαναν συστηματική μοριακή ανάλυση και αυτό που διαπίστωσαν είναι πως πάνω στην εσάρπα υπήρχε το DNA τόσο της Έντοους όσο και του Κοσμίνσκι. Οι εγκληματολόγοι συνέκριναν δείγματα μιτοχονδριακού DNA – το οποίο, όπως σημειώνεται στην επιστημονική επιθεώρηση, κληροδοτείται από τη μητέρα – με δείγματα από συγγενείς εν ζωή της Έντοους και του Κοσμίνσκι. Και διαπίστωσαν πως τα δείγματα ταιριάζουν με εκείνα του συγγενούς του Κοσμίνσκι.

Τώρα αν αυτό αποδεικνύει πως ο Κοσμίνσκι είναι και ο Τζακ ο Αντεροβγάλτης είναι μια άλλου είδους υπόθεση.