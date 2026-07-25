Σαν σήμερα ο Λουκιανός Κηλαηδόνης σκαρώνει ένα πάρτυ στην Βουλιαγμένη

Φανταστείτε τώρα, στην Αθήνα του 2026 να εμφανίζεται ένας καλλιτέχνης σε μια κεντρική παραλία των νοτίων προαστίων, στην Βουλιαγμένη και να στήνει ένα τεράστιο stage και να παίρνει στην παρεά του ένα σωρό αγαπημένους καλλιτέχνες, όπως οι Διονύσης Σαββόπουλος, Μαργαρίτα Ζορμπαλά, Βαγγέλης Γερμανός, Γιώργος Νταλάρας, Αφροδίτη Μάνου και στη συνέχεια να παίρνει μαζί του μια ολόκληρη λαοθάλασσα (κυριολεκτικά, ήταν πλάι στην θάλασσα) και να φτιάχνουν όλοι μαζί ένα πάρτι. Ακούγεται μαγικό; Ανέφικτο με σημερινούς όρους; Ίσως ναι.

Το «Πάρτι στη Βουλιαγμένη» του Λουκιανού Κηλαηδόνη έγινε σαν σήμερα, στις 25 Ιουλίου 1983, σε μια εποχή που ήταν ίσως πιο εύκολο να φτιάξει κανείς ένα αυθόρμητο πάρτι, να συμπαρασύρει μαζί του μερικές δεκάδες χιλιάδες παρέες και να υμνήσει το καλοκαίρι όπως του αξίζει.

Ήταν λοιπόν, μια τεράστια μουσική γιορτή, στην πλαζ του ΕΟΤ, με μια σκηνή που είχε στηθεί πάνω σε φορτηγίδα μέσα στη θάλασσα, με τον κόσμο να κάθεται στην άμμο, να κολυμπάει και να χορεύει.. Οι εκτιμήσεις για την προσέλευση διαφέρουν, κάποιοι λένε πως ο κόσμος ήταν πάνω από 50.000 έως περίπου 100.000, ενώ είχαν κοπεί περίπου 25.000 εισιτήρια. Πώς να καταφέρεις να μετρήσεις ένα πάρτι στο οποίο έλαβε μέρος όλη σχεδόν η πόλη;