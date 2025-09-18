Τα 55+4 δραματικά λεπτά της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα και η αδράνεια της ΕΛΑΣ

«Ο Ριέ αναλογιζόταν πως αυτή η χαρά δε θα ήταν ποτέ σίγουρη. Γιατί ήξερε αυτό που αγνοούσε το χαρούμενο πλήθος […] δηλαδή πως ο βάκιλος της πανούκλας δεν πεθαίνει ούτε εξαφανίζεται ποτέ, πως μπορεί να μείνει δεκάδες χρόνια κοιμισμένος μέσα στα έπιπλα και τα ρούχα[…] και πως ίσως θα ερχόταν μια μέρα που για την δυστυχία και τη γνώση των ανθρώπων η πανούκλα θα ξυπνούσε τα ποντίκια της και θα τα έστελνε να ψοφήσουν σε μία ευτυχισμένη πόλη».

Το παραπάνω απόσπασμα είναι από το αλληγορικό και άκρως αντιφασιστικό αριστούργημα του νομπελίστα Αλμπέρ Καμύ «η Πανούκλα».

Και αυτό ακριβώς έγινε και στην Αθήνα με την άνοδο της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής.

«Η πανούκλα ξύπνησε τα ποντίκια της και τα έστειλε να ψοφήσουν σε μία ευτυχισμένη πόλη».

Συμπληρώνονται σήμερα 12 χρόνια από εκείνο το ξημέρωμα που το μαχαίρι του χρυσαυγίτη δολοφόνου Ρουπακια, έκοψε το νήμα της ζωής του αντιφασίστα μουσικού Παύλου Φύσσα. Δώδεκα χρόνια από τη στιγμή που «σκότωσαν οι εχθροί μας το γελαστό παιδί».

«Μια τέτοια μέρα είναι ωραία για να πεθαίνεις, όμορφα κι όρθιος σε δημόσια θέα», που τραγουδούσε και ο ίδιος ο Killah P.

Στοχοποιημένος από τους φασίστες ο Φύσσας

Ήταν ο Παύλος Φύσσας στοχοποιημένος από τους χρυσαυγίτες; Προφανώς και ήταν. Αυτό, άλλωστε, ήταν κάτι που αποδείχθηκε κατά τη διάρκεια της δίκης. Παρά τα όσα είχαν ακουστεί, εκείνο το μοιραίο βράδυ της 18ης Σεπτεμβρίου του 2013, στην καφετέρια «Κοράλλι» στο Κερατσίνι δεν έγινε κανένας «οπαδικός τσαμπουκάς».

Ο Παύλος είχε πάει με τους φίλους του και την κοπέλα του για να δουν τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Παρί Σεν Ζερμέν για τους ομίλους του Champions League. Δυστυχώς, εκεί μέσα υπήρχαν και τρεις γνωστοί για τη δράση τους χρυσαυγίτες. Ο ένας από αυτούς έβγαινε από το μαγαζί την ώρα που ο Φύσσας έμπαινε. Τον είδε. Κατάλαβε ποιος είναι και από εκεί και πέρα ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση.

Θαμώνες και υπάλληλοι του μαγαζιού κατέθεσαν όλοι τους πως δεν αντιλήφθηκαν το παραμικρό και όλα κυλούσαν ομαλά εκείνο το μοιραίο βράδυ. Ή τουλάχιστον έτσι νόμιζαν γιατί την ώρα που όλοι οι υπόλοιποι έβλεπαν το ματς, κάποιοι άλλοι είχαν ήδη θέσει σε εφαρμογή το δολοφονικό τους σχέδιο. Ο Παύλος είχε στοχοποιηθεί από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που έδρασαν υπερβολικά γρήγορα και συντονισμένα. Ο Φύσσας έπρεπε να σταματήσει να μιλάει μέσα από τα τραγούδια του.

Στη δίκη των κατηγορουμένων χρυσαυγιτών ειπώθηκαν πολλά. Δόθηκαν πολλές αποδείξεις για τη δράση των μελών της Χρυσής Αυγής εκείνη την περίοδο σε Νίκαια, Πέραμα και Πειραιά γενικότερα. Ίσως το σημαντικότερο απ΄ όλα, ωστόσο, είναι η ανάλυση των sms που ανταλλάχθηκαν ανάμεσα στα μέλη της οργάνωσης εκείνο το μοιραίο βράδυ. Αυτό που προέκυψε από τα όσα κατατέθηκαν στο δικαστήριο είναι ανατριχιαστικό: Χρειάστηκαν περίπου 55 λεπτά για να συγκροτηθεί το τάγμα εφόδου με μπροστάρη τον Ρουπακιά και 59 λεπτά μέχρι να δολοφονήσουν τον Παύλο.

Σύμφωνα με τα όσα προέκυψαν από την προανάκριση της Ελληνικής Αστυνομίας και τα όσα ακούστηκαν και κατατέθηκαν στο δικαστήριο, οι τρεις χρυσαυγίτες που ήταν μέσα στο «Κοράλλι» ήταν οι: Άγγος, Τσαλίκης και Μιχάλαρος. Ο τελευταίος ήταν αυτός που ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με την παρέα του Φύσσα στην είσοδο του μαγαζιού. Λίγο πριν τις 11 το βράδυ (και ενώ πλέον ο ποδοσφαιρικός αγώνας βρίσκεται σε εξέλιξη) η παρέα του Φύσσα διακρίνει έντονη κινητικότητα από την πλευρά των χρυσαυγιτών οι οποίοι φαίνεται πως δεν ασχολούνται πλέον με την εξέλιξη τους ματς.

Τα 55 + 4 δραματικά λεπτά της δολοφονίας

Στις 23:03 αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. Εκείνη την ώρα γίνονται τα πρώτα τηλεφωνήματα και στέλνονται τα πρώτα sms. Στις 23:19, ο Άγγος τηλεφώνησε στον Καζατζόγλου (υπεύθυνο πολιτικής δράσης και μέλος του πενταμελούς της τοπικής Νίκαιας). Προφανώς τον ενημέρωσε για την παρουσία του Παύλου στην καφετέρια. Δυο λεπτά αργότερα (23:21) ο Καζατζόγλου τηλεφωνεί στον «πυρηνάρχη» της Νίκαιας, Πατέλη.

Αυτός με τη σειρά του, περίπου τέσσερα λεπτά αργότερα (23:26) ενημερώνει το Γιάννη Λαγό. Αφού είχε ακολουθηθεί η ιεραρχική αυτή διαδικασία και αφού ολοκληρώνεται η συνομιλία του με το Λαγό, ο Πατέλης στέλνει στις 23:28 μήνυμα στα μέλη της οργάνωσης: «Όλοι όσοι είστε κοντά τώρα στη Νίκαια… δεν θα περιμένουμε μακρινούς. Τώρα».

Στις 23:32, ο χρυσαυγίτης Γεώργιος Δήμου τηλεφωνεί στον Ρουπακιά και τρία λεπτά αργότερα (στις 23:35) εκείνος τηλεφωνεί στον Καζατζόγλου και το επόμενο λεπτό (23:36) επικοινωνεί και πάλι με τον Δήμου. Τηλεφωνήματα και SMS συνεχίζονται με την ίδια ένταση για τα επόμενα, περίπου, 15 λεπτά.

Η ώρα έχει φτάσει πλέον 23:50 και οι επικοινωνίες μεταξύ των μελών της οργάνωσης αραιώνουν στο μέγιστο βαθμό κάτι που (σύμφωνα και με τους αστυνομικούς που ερεύνησαν την υπόθεση όσο και με τους δικηγόρους της οικογένειας Φύσσα) δείχνει ξεκάθαρα πως, πλέον, τα τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής είχε συγκεντρωθεί στην τοπική της Νίκαιας και ήταν έτοιμο να εφορμήσει στο «Κοράλλι».

Στις 23:58, δηλαδή ακριβώς 55 λεπτά μετά την πρώτη επικοινωνία, οι χρυσαυγίτες που έχουν πλέον συγκροτηθεί σε τάγμα εφόδου και με κομβόι έχουν φτάσει από την τοπική της Νίκαιας έξω από το «Κοράλλι» πραγματοποιούν την επίθεση στον Παύλο Φύσσα και την παρέα του. «Οι προαναφερόμενοι επικοινωνούν με έτερα άτομα – χρήστες τηλεφωνικών συνδέσεων, τα οποία διαφαίνεται ότι συγκλίνουν μετέπειτα στον επίμαχο γεωγραφικό χώρο», αναφέρει στην έκθεσή της η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.

Μέχρι τις 00:05 υπάρχει ένα κενό περίπου επτά λεπτών στις μεταξύ τους επικοινωνίες. Είναι ακριβώς η ώρα που γίνεται η επίθεση. Η στιγμή της δολοφονίας του «Killah P» προσδιορίστηκε περίπου στις 00:04. Μόλις 59 λεπτά μετά τα πρώτα τηλεφωνήματα των χρυσαυγιτών.

Σε άλλο σημείο, το πόρισμά της Αντιτρομοκρατικής διαπιστώνει ότι: «Η υπ’ αριθμ. 69077… σύνδεση με στοιχεία συνδρομητή Λαγός Ιωάννης, την 00:37 ώρα της 18 Σεπτεμβρίου 2013 δέχεται εισερχόμενο μήνυμα κειμένου (sms) από την υπ’ αριθμ. 69077… σύνδεση με στοιχεία συνδρομητή Μιχαλολιάκος Νικόλαος». Ο Γιάννης Λαγός επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον Νίκο Μιχαλολιάκο και τον ενημερώνει για τη δολοφονία. Περίπου 33 λεπτά μετά τη φονική επίθεση στο Κερατσίνι και αφού πλέον ο Φύσσας είχε αφήσει την τελευταία του πνοή μέσα στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η καθοριστική έρευνα του Forensic Architecture

Όλα όσα διαβάσατε παραπάνω δε θα είχαν μπει σε μια (χρονική και λογική) σειρά αν δεν υπήρχε το βίντεο που δημιούργησε το ερευνητικό κέντρο Forensic Architecture, το οποίο έχει ως έδρα του το πανεπιστήμιο Goldsmiths στο Λονδίνο.

Ανάμεσα στα άλλα που κατάφερε να αναδείξει η συγκεκριμένη έρευνα (το βίντεο της οποίας προβλήθηκε στη δίκη των χρυσαυγιτών) ήταν και η αδράνεια των αστυνομικών που έσπευσαν στο σημείο του φονικού αλλά και τα κενά που υπήρξαν στη συνέχεια στις καταθέσεις τους. Ενδεικτικό είναι και το γεγονός πως από την έρευνα του Forensic Architecture, εντοπίστηκαν χρονικές αποκλίσεις από αυτά που κατέγραψαν οι κάμερες με την έκθεση που συνέταξε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία!

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, στις 23:54:14 γίνεται η πρώτη κλήση, από το κέντρο της Άμεσης Δράσης, προς την ομάδα ΔΙΑΣ που βρίσκεται στην περιοχή. Πρακτικά, με βάση όσα διαβάσαμε παραπάνω από το αναλυτικό χρονικό, αυτό σημαίνει πως οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στην περιοχή του φονικού γνώριζαν για το τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής.

Πώς γνώριζε το κέντρο της Άμεσης Δράσης κάτι τέτοιο; Μερικά λεπτά νωρίτερα, ένας πολίτης που είχε δει τους χρυσαυγίτες να κατευθύνονται προς το «Κοράλλι», είχε αντιληφθεί τον κίνδυνο και είχε τηλεφωνήσει στην Ελληνική Αστυνομία!

Είχε πει πως ο ίδιος με τα μάτια του είχε δει πολλά άτομα, οργανωμένα να κινούνται προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση και πως από αυτά που ο ίδιος είχε αντιληφθεί είναι δεδομένο πως πήγαιναν για να κάνουν φασαρίες.

Η... αδράνεια της ΕΛΑΣ

Στη συνέχεια το κέντρο της Άμεσης Δράσης ενημερώνει μέσω ασυρμάτου και στις 23:58:11 εμφανίζονται τέσσερις μοτοσικλέτες με αστυνομικούς (ομάδες 408-01 «Κερατσίνι» και 410-01 «Πέραμα» της ΔΙΑΣ) όπως φαίνεται σε κάμερα της Παναγή Τσαλδάρη. Οι αστυνομικοί, όμως, κατέθεσαν ότι δεν είχαν λάβει κλήση για παρέμβαση από τα κεντρικά μέχρι και τις 23:59.

Στις 00:01:26 ο επικεφαλής της ομάδας 408-01 του «Κερατσινίου» διαβίβασε στον ασύρματο ότι μόνο μία ομάδα ήταν παρούσα (μια ομάδα είναι τέσσερις αστυνομικοί με δύο μηχανές), ενώ ουδέποτε είχαν αναφέρει (στο κέντρο ή μετά στις καταθέσεις τους) πως έκαναν τον γύρο του οικοδομικού τετραγώνου!

Στην πρώτη ενημέρωση που έκανε ο επικεφαλής της ΔΙΑΣ Κερατσινίου ενημέρωσε ότι υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ χρυσαυγιτών και «άτομα του γνωστού χώρου», εννοώντας προφανώς αναρχικούς.

Οι ερευνητές του Forensic Architecture διαπίστωσαν ότι οι αστυνομικοί βρίσκονταν στο σημείο του εγκλήματος τουλάχιστον δύο λεπτά πριν από τη δολοφονία! Στις 00:05:20 αστυνομικός διαβίβασε στο κέντρο επιχειρήσεων ότι ο Φύσσας έχει τραυματιστεί.

Το πιο σοκαριστικό από τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα του Forensic Architecture, ωστόσο, ήταν πως ο δολοφόνος χρυσαυγίτης Ρουπακιάς πέρασε ανάμεσα από δυο αστυνομικούς που απλά παρατηρούσαν την επίθεση στο Φύσσα, προκειμένου να φτάσει στον αντιφασίστα μουσικό και να τον μαχαιρώσει!

Αλλά ακόμα και μετά τη δολοφονική επίθεση του Ρουπακιά στον Φύσσα οι αστυνομικοί, με εξαίρεση δυο εξ αυτών, παρέμειναν σε ρόλο θεατή. Όμως και αυτοί που επενέβησαν... παραλίγο να συλλάβουν τον Φύσσα και όχι τον δολοφόνο οποίος έφευγε με ήρεμο βήμα και κατευθυνόταν προς το αυτοκίνητό του.

Ο Παύλος Φύσσας, όταν οι αστυνομικοί της ΔΙΑ, επιχείρησαν να τον συλλάβουν τους είπε: «Εμένα πάτε να πιάσετε, ρε; Αυτός με μαχαίρωσε», σήκωσε την μπλούζα του, τους έδειξε τη μαχαιριά που είχε δεχθεί και στη συνέχεια υπέδειξε τον Ρουπακιά ως τον άνθρωπο που τον τραυμάτισε!

Στο μεταξύ στο σημείο είχαν φτάσει και αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης και ήταν αυτοί που εμπόδισαν τον... χαλαρό Ρουπακιά να φύγει, ήταν αυτοί που εντόπισαν το όπλο του εγκλήματος (το μαχαίρι) και ήταν αυτοί που πέρασαν χειροπέδες στον νεοναζί δολοφόνο.

Σε ότι αφορά τους υπόλοιπους χρυσαυγίτες του τάγματος εφόδου αυτοί πέρασαν δίπλα από έξι αστυνομικούς της ΔΙΑΣ, κινούμενοι στην οδό Κεφαλληνίας όπου είχαν αφήσει τα μηχανάκια τους. Οι αστυνομικοί αν και είχαν σαφή εντολή από το κέντρο της Άμεσης Δράσης «ό,τι άτομο δείτε να τρέχει το δεσμεύετε», δεν έκαναν καμία προσαγωγή ενώ δεν έκαναν καν τον κόπο να καταγράψουν πινακίδες κυκλοφορίας.