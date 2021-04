Ο αγαπημένος ηθοποιός Άντονι Χόπκινς επέλεξε να επισκεφθεί τον τάφο του πατέρα του αντί να παρευρεθεί στη φετινή τελετή των βραβείων Όσκαρ. Αν και έγραψε ιστορία καθώς έγινε ο μεγαλύτερος σε ηλικία ηθοποιός που κέρδισε το βραβείο Α' Ανδρικού ρόλου -για την ταινία «The Father», ο 83χρονος Άντονι Χόπκινς δεν παρέστη στην απονομή αλλά πήγε στον τάφο του πατέρα του κοντά στο σπίτι του στην Ουαλία.

Richard Hopkins, my beloved father, resting in eternal peace... 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

“Do Not Go Gentle Into That Good Night” Dylan Thomas pic.twitter.com/LbOegtGa9b — Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) April 25, 2021

Ο ηθοποιός ανέβασε στο Twitter ένα βίντεο από τη συγκινητική στιγμή, στην οποία με δάκρυα στα μάτια, απαγγέλλει το ποίημα «Do Not Go Gentle Into That Good Night» του Ντίλαν Τόμας. «Ω Θεέ, δεν μπορώ να το κάνω, είναι επώδυνο» λέει δακρυσμένος ο Άντονι Χόπκινς.

Πηγή φωτογραφίας εξωφύλλου: AP