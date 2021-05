Marilyn Manson: Καταγγελία από ηθοποιό του Game of Thrones για σεξουαλική κακοποίηση

Ο Μέριλιν Μάνσον είναι μια καλλιτεχνική υπόσταση αρκετά ιδιαίτερη, που δημιουργεί στο μυαλό πολύ συγκεκριμένα πράγματα σχετικά με τις σκέψεις και την προσωπική του ζωή. Ίσως γι΄αυτό να μην προκαλεί τεράστια έκπληξη το τελευταίο τρίμηνο κατά το οποίο 3 γυναίκες της βιομηχανίας της υποκριτικής τον έχουν κατηγορήσει ανοιχτά για χρόνια κακοποίηση. Την αρχή έκανε η Έβαν Ρέιτσελ Γουντ, τη στήριξε στη συνέχεια η Ρόουζ ΜακΓκόουαν και τώρα είναι η σειρά για ηθοποιό του Game of Thrones.

Τόσο η Γουντ όσο και η ΜακΓκόουαν υπήρξαν ερωτικές σύντροφοι του Μάνσον. Η Γουντ είχε βρεθεί σε δικαστική ακρόαση πριν από μερικούς μήνες για να καταθέσει ώστε να συνεισφέρει στην ψήφιση νομοθεσίας για τα σεξουαλικά εγκλήματα και εκεί είχε αναφέρει μια κακοποιητική εμπειρία που είχε από πρώην της, όμως δεν είχε προβεί σε αποκάλυψη ονόματος. Εν τέλει το έκανε εξηγώντας πως ο Μέριλιν Μάνσον ήταν ένας τοξικός άνθρωπος, την κακοποιούσε πνευματικά, σωματικά, σεξουαλικά, σε μια εποχή μάλιστα που εκείνη ήταν 18 ετών κι αυτός 36. «Απειλούσε τη ζωή μου, παραποιούσε τις σκέψεις μου, μου έκανε πλύση εγκεφάλου» είχε πει χαρακτηριστικά.

Τότε είχε αναδυθεί στην επιφάνεια ξανά ένα σχόλιο του Μάνσον σε συνέντευξή του το 2009, όπου έλεγε ότι φαντασιωνόταν να διαλύει το κρανίο της Γουντ. Το 2010 οι δυο τους αρραβωνιάστηκαν, αλλά χώρισαν. Ακολούθως ο Μάνσον έγινε ζευγάρι με τη ΜακΓκόουαν, η οποία δεν αναφέρθηκε σε δικά της περιστατικά, στήριξε εν τούτοις και τη Γουντ και άλλες 4 γυναίκες που είχαν καταθέσει μηνυτήριο φάκελο στο δικαστήριο.

I stand with Evan Rachel Wood and other brave women who have come forward. It takes years to recover from abuse and I send them strength on their journey to recovery. Let the truth be revealed. Let the healing begin.