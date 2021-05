Lady Gaga: Συγκλονιστική εξομολόγηση για τον βιασμό της - «Με πέταξε έγκυο σε μια γωνία»

Η Lady Gaga σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ντοκιμαντέρ με τίτλο The Me You Can't See, που θα προβληθεί από την Apple TV+, μίλησε για την ψυχική της υγεία και τις μακροχρόνιες επιπτώσεις από τον βιασμό που υπέστη στην ηλικία των 19 ετών