Η συνέντευξη που έδωσαν ο Πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ στην Όπρα Γουίνφρεϊ στις αρχές Μαρτίου για να μιλήσουν για τη σχέση τους με το Παλάτι, δεν έγινε τυχαία. Ούτε οφειλόταν μόνο στο ότι η Όπρα είναι αυτό το τεράστιο όνομα. Έγινε και γιατί το ζευγάρι έχει μια δική του εταιρεία παραγωγής και σε συνεργασία με την εταιρεία της Όπρα Γουίνφρεϊ έχουν ετοιμάζει μια σειρά από ντοκιμαντέρ για την ψυχική υγεία. Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα στο Apple TV στις 21 Μαΐου κι εκεί υπάρχουν πλάνα από στιγμές του πρώην πριγκιπικού ζεύγους με τον γιο τους Άρτσι, αλλά κι από την κηδεία της Πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Σε αυτή τη σειρά ντοκιμαντέρ που τιτλοφορείται The Me You Can't See, ο Πρίγκιπας Χάρι και η Όπρα Γουίνφρεϊ συζητούν για το ψυχικό τραύμα και όσα προκάλεσε η πανδημία με την απόσταση και την απομόνωση. Μοιράζονται δικές τους αναμνήσεις και καταστάσεις που προκάλεσαν πόνο μέσα τους και γι΄αυτό κάποιες από τις αφηγήσεις του Χάρι επενδύονται με πλάνα από την κηδεία της μητέρας του.

Διαβάστε ακόμη: Πρίγκιπας Χάρι: «Η βασιλική ζωή είναι κάτι ανάμεσα στο Truman Show και σε ζωολογικό κήπο»

«Είμαστε γεννημένοι με διαφορετικές ζωές, μεγαλώσαμε σε διαφορετικό περιβάλλον και ως εκ τούτου έχουμε διαφορετικές εμπειρίες. Αλλά το κοινό μας σημείο είναι ότι είμαστε όλοι άνθρωποι. Οι περισσότεροι από εμάς φέρουν κάποια μορφή άλυτου τραύματος, απώλειας ή θλίψης, το οποίο είναι - πολύ προσωπικό. Ωστόσο, ο τελευταίος χρόνος μάς έδειξε ότι είμαστε όλοι μαζί, και ελπίζω ότι αυτή η σειρά θα δείξει την δύναμη που υπάρχει στην ευαισθησία σε σχέση με την ενσυναίσθηση και την ειλικρίνεια» ανέφερε σε κοινή συνέντευξη τύπου με την Όπρα ο Χάρι.

Η Όπρα Γουίνφρεϊ, πρόσθεσε με τη σειρά της: «Τώρα περισσότερο από ποτέ, υπάρχει άμεση ανάγκη να αντικατασταθεί η ντροπή που περιβάλλει την ψυχική υγεία με σοφία, συμπόνια και ειλικρίνεια. Η σειρά μας στοχεύει να γίνει η σπίθα για παγκόσμια συζήτηση».

Εκτός από αυτούς τους δύο, στη σειρά θα δούμε κι άλλους διάσημους όπως τις Γκλεν Κλόουζ, Lady Gaga και τον μπασκετμπολίστα ΝτεΜαρ Ντε Ρόζαν να μιλάνε για τα δικά τους ψυχικά τραύματα. Τέλος, να αναφερθεί πως τη σειρά σκηνοθετούν ο Ασίφ Καπάντια (Amy, Senna, Diego Maradona) και η Ντον Πόρτερ (Paper Aeroplane, Life in Pieces, So Lucky).