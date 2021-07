Μετά τη δικαστική απόφαση που διατήρησε το καθεστώς «σκλάβας» του πατέρα της, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς φαίνεται πως είναι έτοιμη να αποσυρθεί από τη μουσική, μετά και την παραίτηση του ατζέντη της, Λάρι Ρούντολφ.

Ο Λάρι Ρούντολφ είναι ατζέντης της Μπρίτνεϊ Σπίαρς τα τελευταία 21 χρόνια και ανακοίνωσε την παραίτησή του. Σύμφωνα με τον ίδιο, η επόμενη κίνηση της τραγουδίστριας είναι να ενημερώσει πως αποσύρεται. Ο Ρούντολφ υπέβαλε την παραίτηση του, με επιστολή που έστειλε στους κηδεμόνες της Σπίαρς και μέρος της δημοσιεύτηκε σε αμερικανικά ΜΜΕ:

«Έχουν περάσει δυόμιση χρόνια από την τελευταία φορά που επικοινώνησα με την Μπρίτνεϊ. Με είχε ενημερώσει ότι ήθελε να σταματήσει να δουλεύει, επ' αορίστου χρόνου. Νωρίτερα σήμερα, έμαθα πως η Μπρίτνεϊ έχει εκφράσει την πρόθεση της να αποσυρθεί. Όπως ξέρετε, δεν ήμουν ποτέ μέλος της κηδεμονίας ή του τρόπου που αυτή λειτουργεί.

Ως εκ τούτου, δεν ξέρω πολλές από τις λεπτομέρειες της. Είχα προσληφθεί, μετά το σχετικό αίτημα της Μπρίτνεϊ να βοηθήσω ως ατζέντης και συνεργάτης, την καριέρα της. Ως μάνατζερ της, πιστεύω πως το καλύτερο που μπορώ να κάνω για εκείνη, είναι να παραιτηθώ από την ομάδα της, καθώς δεν χρειάζονται πια οι επαγγελματικές μου υπηρεσίες. Εύχομαι στην όλη την υγεία και τη χαρά του κόσμου».

Σύμφωνα με τον Guardian, αν «πέσουν» οι τίτλοι τέλους στην καριέρα της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, θα έχει ολοκληρωθεί μία από τις πιο πετυχημένες πορείες ποπ καλλιτέχνη στην ιστορία των ΗΠΑ. Τα 6 από τα 9 άλμπουμ που κυκλοφόρησε βρέθηκαν στην κορυφή των αμερικανικών τσαρτ ενώ τα τραγούδια «Baby One More Time» και «Oops! I Did It Again» έπαιξαν ρόλο στον προσδιορισμό της ποπ μουσικής στις αρχές του 2000.

Καθημερινότητα «κόλαση» με λίθιο

Ο πατέρας της Μπρίτνεϊ, Τζέιμς Σπίαρς, σύμφωνα με την ίδια διατηρούσε τον έλεγχο και της περιουσίας της, χωρίς να μπορεί εκείνη να έχει πρόσβαση στους λογαριασμούς της, ενώ η καθημερινότητά της είναι μια κόλαση, αφού όπως εξήγησε, της απαγορεύουν να συναντήσει φίλους που ζουν μόλις λίγα λεπτά μακριά από το σπίτι της, ενώ ο σύντροφός της δεν μπορεί να την πάρει με το αυτοκίνητό του. Η Μπρίτνεϊ αποκάλυψε στο δικαστήριο και άλλες σοκαριστικές λεπτομέρειες, όπως το γεγονός ότι δεν είχε τον έλεγχο του σώματός της, της υγείας της, των γιατρών που την παρακολουθούσαν. Της χορηγούσαν ψυχοφάρμακα, όπως λίθιο, παρά τη θέλησή της.

«Δεν χρωστάω τίποτα σε αυτούς τους ανθρώπους» είπε αναφερόμενη στην οικογένειά της. «Είναι ενοχλητικό και αποθαρρυντικό αυτό που έχω περάσει. Ο μπαμπάς μου και όποιος εμπλέκεται σε αυτήν την υπόθεση, συμπεριλαμβανομένου και του μανατζέρ μου, θα έπρεπε να είναι στη φυλακή. Έχω πει στον κόσμο ότι είμαι χαρούμενη και εντάξει. Eίπα ψέματα. Δεν είμαι χαρούμενη, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Είμαι τόσο θυμωμένη και έχω κατάθλιψη. Δεν είμαι εδώ για να είμαι σκλάβα κανενός», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Οι ισχυρισμοί της Μπρίτνεϊ δεν έπεισαν το δικαστήριο του Λος Άντζελες που απέρριψε το αίτημά της για τον αποκλεισμό του πατέρα της από την δικαστική της κηδεμονία, υπό την οποία τελεί από το 2008. Η απόφαση του δικαστηρίου εκδόθηκε πέντε μέρες πριν, «απαντώντας» στην αγωγή που είχε καταθέσει ο δικηγόρος της Μπρίτνεϊ που είχε αιτηθεί η εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων Bessemer Trust να προστεθεί στο καθεστώς κηδεμονίας και ο Τζέιμι Σπίαρς να αποκλειστεί.

#FreeBritney

Πολλοί δεν πίστευαν πως η κηδεμονία της Μπρίτνεϊ Σπίαρς ήταν καλή για την ψυχολογία της και θεωρούσαν πως ήταν ένας τρόπος να ελέγχεται η ποπ σταρ. Μία ομάδα φαν της Μπρίτνεϊ Σπίαρς δημιούργησε το 2009 την καμπάνια «#FreeBritney» σαν απάντηση στην κηδεμονία, στην οποία συμμετείχαν και διάσημοι όπως ο Ταρίν Μάνινγκ και η Μάιλι Σάιρους.

Ωστόσο παρότι αρκετοί εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην κηδεμονία, ο μάνατζερ της Σπίαρς, Λάρι Ράντολφ ανέφερε τότε πως «η κηδεμονία δεν είναι φυλακή. Βοηθάει τη Μπρίτνεϊ να πάρει επιχειρηματικές αποφάσεις και να διαχειριστεί τη ζωή της με τρόπους τους οποίους δεν μπορεί αυτή τη στιγμή από μόνη της», ανέφερε χαρακτηριστικά σύμφωνα με το Business Insider. Παρ' όλη την επιβολή της κηδεμονίας πάντως η καριέρα της Μπρίτνεϊ Σπίαρς παρέμεινε σε ανοδική πορεία καθώς εξέδιδε καινούργιο άλμπουμ κάθε δύο με τρία χρόνια.