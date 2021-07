Robbie Williams: Κάνει διακοπές στη Μύκονο

Μετά τον Καρίμ Μπενζεμά, τον Κιλιάν Εμπαπέ, τον Γιόνας Βαλασιούνας και τον Ντομάντας Σαμπόνις και ο Robbie Williams βρίσκεται στη Μύκονο.

Ο παγκοσμίου βεληνεκούς καλλιτέχνης που στα 47 του έχει ζήσει την απόλυτη δόξα και αποθέωση, την πτώση εξαιτίας των καταχρήσεων, αλλά και την πατρότητα, αφού πλέον είναι μπαμπάς τεσσάρων παιδιών και σύζυγος, εθεάθη να διασκεδάζει στο Scorpios με μεγάλη παρέα, σύμφωνα με το Mykonos Live Tv.

Ο Βρετανός ερμηνευτής του Supreme, του Let me Entertain You, του Something Stupid, του Angels και δεκάδων άλλων επιτυχιών, έμεινε μόλις για μια ώρα στο διάσημο bar restaurant της Παράγκας και συνοδευόταν από άνδρες της προσωπικής του ασφαλείας, οι οποίοι δεν επέτρεψαν τα βίντεο και τις φωτογραφίες ζητώντας από τους θαμώνες να κατεβάσουν τα κινητά τους.