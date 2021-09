Οι δημιουργίες του Βασίλη Ζούλια θα φορεθούν στη σειρά του Netflix «Emily in Paris». Η παραγωγή αγόρασε 18, από τις 30 δημιουργίες που είχε επιλέξει από τη συλλογή του, οι οποίες θα φορεθούν από την Lily Collins και τις άλλες πρωταγωνίστριες της σειράς στα καινούργια επεισόδια. Ο γνωστός σχεδιαστής μίλησε αποκλειστά στην κάμερα του «Mega Καλημέρα» και χαρακτήρισε τη σειρά του Netflix ως το νέο Sex and the City. «Το Emily in Paris που έδωσα ρούχα, είναι το νέο Sex and the City όσον αφορά στο styling».

Ο Βασίλης Ζούλιας αποκάλυψε επίσης ότι δεν του έχει γίνει ποτέ πρόταση από το GNTM, ενώ ανέφερε ότι το show για τη νέα του κολεξιόν θα γίνει σήμερα, Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου. Το show είχε αναβληθεί λόγω κορονοϊού, καθώς ο Περικλής Κονδυλάτος είχε βρεθεί θετικός στον ιό.

