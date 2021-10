Εκθαμβωτική μέσα στην ασημένια Versace τουαλέτα της ήταν η Αντζελίνα Τζολί το βράδυ της Κυριακής (24/10) στην πρεμιέρα της νέας ταινίας Eternals που έγινε στη Ρώμη. Ωστόσο, ένα τεράστιο λάθος που έγινε στο χτένισμά της δεν πέρασε απαρατήρητο και οι θαυμαστές της αναρωτιούνται τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο τι πήγε λάθος με τα μαλλιά της.

«Πώς αφήσατε την Αντζελίνα Τζολί να περπατήσει στο κόκκινο χαλί με τα εξτένσιον να δείχνουν έτσι; Κάποιος πρέπει να απολυθεί», έγραψε ένας χρήστης στο twitter και ήταν πολλοί αυτοί που συμφώνησαν.

how do you let angelina jolie walk a red carpet with her hair extensions looking like this, somebody getting fired pic.twitter.com/K3VjLc3KGX