Τη ζωή και την ελευθερία της ξανά στα χέρια της πήρε η Britney Spears, μετά την απόφαση δικαστηρίου που τερμάτισε την κηδεμονία της έπειτα από 13 ολόκληρα χρόνια! Η διάσημη τραγουδίστρια που δεν θα έχει πια περιορισμούς σε καμία έκφανση της ζωής της και χαρακτήρισε την απόφαση ως «...την καλύτερη ημέρα που έζησα ποτέ». Μετά από μήνες δικαστικής διαμάχης και πίεσης από το γεμάτο πάθος κίνημα #FreeBritney, η απόφαση ελήφθη την Παρασκευή αν και θα συνεχιστούν οι έρευνες για τις ενέργειες του πατέρα της και οι διαμάχες για τα νομικά έξοδα.

Η δικαστής Brenda Penny του Ανώτατου Δικαστηρίου της κομητείας του Λος Άντζελες έληξε την κηδεμονία που επιβλήθηκε το 2008, μετά τη σύντομη νοσηλεία της τραγουδίστριας σε ψυχιατρική κλινική. Η απόφαση του δικαστηρίου ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη, αφού ο πατέρας της, Jamie Spears, ο οποίος ήταν επικεφαλής της κηδεμονίας για χρόνια, υποχώρησε στις πιέσεις των θαυμαστών, των ακτιβιστών, αλλά και της κόρης του.

Το δικαστήριο τον απομάκρυνε από τον έλεγχο των οικονομικών υποθέσεων της τραγουδίστριας τον Σεπτέμβριο και νωρίτερα αυτόν τον μήνα ζήτησε τον «άνευ όρων» τερματισμό της κηδεμονίας. Παρόλα αυτά, δεν παύει να είναι μια σημαντική στιγμή για το κίνημα #FreeBritney, το οποίο αναπτύχθηκε τον τελευταίο χρόνο, εν μέσω της κυκλοφορίας πολύκροτων και αποκαλυπτικών ντοκιμαντέρ που έστρεψαν την προσοχή στην κηδεμονία και στον έλεγχο που ασκούσε ο πατέρας της στην δημοφιλή καλλιτέχνιδα.

Good God I love my fans so much it’s crazy 🥺❤️ !!! I think I’m gonna cry the rest of the day !!!! Best day ever … praise the Lord … can I get an Amen 🙏🏼☀️🙌🏼 ???? #FreedBritney



