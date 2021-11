Sophia Urista: Αυτή είναι η πιο ντροπιαστική σκηνή σε συναυλία - Πρωτοφανείς εικόνες

Τραγουδίστρια σόκαρε τους φαν της κατά τη διάρκεια συναυλίας όταν ούρησε πάνω σε θαυμαστή ενώ βρισκόταν on stage. Ο λόγος για τη Sophia Urista που προέβη σε αυτή την απαράδεκτη κίνηση κατά τη διάρκεια της συναυλίας του συγκροτήματός της Brass Against στο Welcome To Rockville.

Το συγκρότημα - το οποίο είναι γνωστό για τις μοναδικές διασκευές τραγουδιών των Tool, Soundgarden, Black Sabbath κ.λπ - ερμήνευαν μια διασκευή του «Wake Up» των Rage Against The Machine όταν η frontwoman, Sophia Urista κάλεσε έναν θαυμαστή να ανέβει στη σκηνή. Εκείνος ανέβηκε έχοντας μία κάμερα τοποθετημένη στο κεφάλι του. Τότε η τραγουδίστρια του ζήτησε να ξαπλώσει. Αυτός το έκανε και εκείνη πήγε από πάνω του, κατέβασε το παντελόνι της ούρησε στο πρόσωπό του, ενώ συνέχιζε να ερμηνεύει το κομμάτι του 1992.

Η μπάντα από τη Νέα Υόρκη ζήτησε συγγνώμη μέσω Twitter, εξηγώντας ότι η Sophia Urista «παρασύρθηκε». Επισήμανε δε, ότι «δεν είναι κάτι που θα δείτε ξανά στο σόου μας». «Λυπούμαστε πραγματικά. Δεν είμαστε έτσι ως συγκρότημα», έγραψαν οι Brass Against σε ένα tweet που στη συνέχεια διαγράφηκε. Σε ένα δεύτερο tweet, έγραψαν πως «Περάσαμε υπέροχα χθες το βράδυ στο Welcome to Rockville. Η Sophia παρασύρθηκε. Αυτό δεν είναι κάτι που περιμέναμε οι υπόλοιποι και δεν είναι κάτι που θα το ξαναδείτε στις συναυλίες μας. Ευχαριστούμε για χθες το βράδυ».

