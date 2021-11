Μπορεί να οι φήμες να είχαν οργιάσει στα 90s και τα 00s περί «άγριας κόντρας» μεταξύ τους, μπορεί να άργησαν τελικά, να γνωριστούν και να έρθουν κοντά, αλλά απ' ότι φαίνεται ήταν να μη γίνει η αρχή για την Άννα Βίσση και τη Δέσποινα Βανδή.

Μετά την απρόσμενη συνάντησή τους στη σκηνή του «Just The Two of Us» τα περσινά Χριστούγεννα, τα στόρις που έχουν ανεβάσει κατά καιρούς στο Instagram, τη διασκέδαση στο πρόσφατο πάρτι γενεθλίων του Χάρη Σιανίδη, ήρθε και η στιγμή της συνύπαρξης στη σκηνή σε νυχτερινό κέντρο, έστω και για μια βραδιά.

Αυτή την περίοδο η Άννα Βίσση εμφανίζεται τις Παρασκευές και τα Σάββατα στο Barbarella Live στη Θεσσαλονίκη όπου την Παρασκευή (19/11) η Δέσποινα Βανδή έκανε ένα «χορταστικό» guest διάρκειας μισής ώρας, γεμάτο από πειράγματα, καθώς επίσης, ντουέτα και επιτυχίες τους.

Η Δέσποινα Βανδή ανέβασε την κοινή τους εμφάνιση σε ποστ στο προφίλ της στο Instagram, ενώ νωρίτερα είχε προϊδεάσει τους followers της για το τι θα συμβεί το βράδυ με insta στόρι από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» με τις δυο σταρ σε μεγάλα κέφια λίγο πριν πετάξουν μαζί για τη συμπρωτεύουσα.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της βραδιάς, η Δέσποινα Βανδή ανέβασε και άλλα στόρις, ενώ δεν άργησαν και τα repost από στόρις θαμώνων του νυχτερινού κέντρου, οι οποίοι λογικά δεν περίμεναν αυτή την έκπληξη.

Τώρα το μόνο που μένει είναι να συνυπάρξουν και επίσημα σε νυχτερινό κέντρο, κάτι που όπως έχουν πει θέλουν και οι δύο να συμβεί, αλλά για την ώρα ο κορονοϊός και οι περιορισμοί στους κλειστούς χώρους φέρονται να τους έχουν χαλάσει τα σχέδια.