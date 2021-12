Νίκος Κοκλώνης: «Έβγαζα 5 εκατομμύρια ευρώ τη μέρα, αλλά σήμερα περνάω πιο καλά» 

Ο Νίκος Κοκλώνης, μίλησε για την περίοδο της ζωής του κατά την οποία είχε φτάσει στο σημείο να βγάζει 5 εκατομμύρια ευρώ κάθε μέρα, αλλά ξεκαθάρισε πως προτιμά το σήμερα γιατί πλέον περνάει καλύτερα.

«Μπορώ να καθίσω με μια μπαγκέτα με τους φίλους μου στην παραλία και να περάσω τέλεια, μπορώ να πάω και να χαλάσω και το βρακί μου άμα δεν έχω λεφτά στο καλύτερο εστιατόριο ή club. Έβγαζα 5 εκατομμύρια ευρώ τη μέρα, αλλά ο Νίκος σήμερα είναι καλύτερος από τον Νίκο τότε. Δηλαδή, εγώ περνάω πιο καλά», δήλωσε ο γνωστός παρουσιαστής στην εκπομπή «Louis Night Show» του Alpha Κύπρου.

Για ακόμη μία χρονιά παρουσιάζει - φέτος μέσα από τη συχνότητα του Alpha - κάθε Σάββατο το πετυχημένο σόου, «Just the Two of Us», στον αέρα του οποίου κατόρθωσε τα Χριστούγεννα του 2020 το μέχρι τότε αδιανόητο: να ενώσει μουσικά για πρώτη φορά την Άννα Βίσση και τη Δέσποινα Βανδή.

Μάλιστα, η επί σκηνής συμφιλίωση των δύο «αιώνιων» αντιπάλων της ελληνικής μουσικής σκηνής είχε βάλει φωτιά στο Twitter με τους χρήστες να απορούν ποιο θα είναι το επόμενο «ακατόρθωτο» που θα μπορούσε να πετύχει ο Νίκος Κοκλώνης στο «Just The Two of Us».

«Ενώ είχα πει χιλιάδες φορές στην Άννα Βίσση και τη Δέσποινα Βανδή να κάνουμε αυτό στο Just The Two Of Us, κάποια στιγμή μου λέει η Άννα "Γιατί όχι"; Και έρχονται σπίτι μου πέντε μέρες πριν από την εκπομπή η Άννα και η Δέσποινα. Έρχεται πρώτα η Δέσποινα, μπαίνει μέσα η Άννα και λέω "Τώρα Θεέ μου πώς θα το διαχειριστώ"; Ανοίγει την πόρτα, κοιτάει, χαμογελάει και λέει η Άννα: "Η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη". Κάθονται και 20 λεπτά μετά καμία σημασία σε μένα», δήλωσε ο Νίκος Κοκλώνης.

Στην ίδια συνέντευξη ρωτήθηκε για το τι είπε από μέσα του όταν συνάντησε για πρώτη φορά σε επαγγελματικό ραντεβού, τον πρώην πλανητάρχη, Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο χαρακτήρισε «πολύ σκληρό άνθρωπο».

«Τι είπα από μέσα μου θες να σου πω; Άπαπα, τι δύσκολος άνθρωπος. Έτρωγε σε ένα τραπέζι τόσο, μπαίνω μέσα να κάνουμε το ραντεβού, ήταν η ασφάλεια αριστερά και δεξιά και δεν με κοιτούσε. Κάτω το κεφάλι και μου λέει "κάτσε". Μάλιστα, λέω εγώ και κάθομαι. Του λέω την ιστορία, μου λέει ωραία, αλλά τα ταξίδια δεν τα πιστεύω. Για μένα ήταν πολύ σκληρός άνθρωπος», κατέληξε ο γνωστός παρουσιαστής.