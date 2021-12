Μαρίνα Πατούλη: Η υπόσχεση που έδωσε στον Νίκο Κοκλώνη για το J2US

Για μια τελευταία εμφάνιση θα ανέβει στη σκηνή του «Just The Two of Us» το ερχόμενο Σάββατο (4/12) η Μαρίνα Πατούλη, η οποία στη συνέχεια θα αποχωρήσει από το σόου, όπως δήλωσε στο προηγούμενο live.

Η Μαρίνα Πατούλη δήλωσε πως ένιωσε πολύ άβολα με όλο το σκηνικό που δημιουργήθηκε ύστερα από την κριτική της Δέσποινας Βανδή στο τραγούδι «Το Χειροκρότημα» που ερμήνευσε η Μαρίνα Πατούλη με τον Θάνο Πετρέλη.

«Εγώ έχω υποσχεθεί on stage στον Νίκο Κοκλώνη ότι θα έρθω το επόμενο Σάββατο να τραγουδήσουμε το "Κυρά Γιώργαινα" και θα αποχωρήσω. Θεώρησα ότι πρέπει να είμαι συνεπής, θα πάω το Σάββατο να τραγουδήσω με τον Στέλιο που δεν φταίει σε τίποτα και θα αποχωρήσω».

«Εγώ θα σεβαστώ την άποψή της» είπε ο τραγουδιστής Στέλιος Διονυσίου, ο οποίος δήλωσε ότι μάλλον είναι απίθανο να συνεχίσει με κάποια άλλη παρτενέρ αφού ένας από τους βασικούς λόγους που μπήκε στο «Just The Two of Us» ήταν η Μαρίνα Πατούλη με την οποία είναι φίλοι χρόνια τώρα.