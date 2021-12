Αλλη μια λαμπερή βραδιά με κέφι, τραγούδι, στοχευμένες ατάκες κι ευτράπελα μας χάρισε το τραγουδιστικό σόου J2US. Ο Θέμης Αδαμαντίδης ήταν ο guest star της βραδιάς και χάρισε στο τηλεοπτικό κοινό ένα αλησμόνητο ντουέτο με τη Δέσποινα Βανδή, ωστόσο, είχε κι ένα απρόοπτο. Κατά τη διάρκεια του σόου ο Αδαμαντίδης έχασε το μικρόφωνο από τα χέρια του, την ώρα που η Βανδή τραγουδούσε τη μεγάλη του επιτυχία «Μα πού να πάω».

Χωρίς να χάσει στιγμή το κέφι και το μπρίο του, έκανε μια... βουτιά που παρέπεμπε σε φιγούρα ζεϊμπέκικου κι άρπαξε το μικρόφωνο για να συνοδέψει ξανά τη Βανδή στο ρεφρέν του τραγουδιού. Το... παρατηρητήριο του twitter πήρε το στιγμιότυπο και τα σχόλια όπως ήταν αναμενόμενο έπεσαν... βροχή με το j2us να είναι πρώτο trend και τον Θέμη Αδαμαντίδη να δέχεται αρκετά επικριτικά σχόλια.

Η Δέσποινα σήμερα απέδειξε το πόσο επαγγελματίας είναι so you better give her some respect 👑#J2US pic.twitter.com/XRd1QEo8Ig