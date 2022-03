Αλεξία Μουστάκα: «Βιάστηκα ψυχολογικά και αν ήξεραν οι γονείς μου από ποια άτομα, δεν θα το πίστευαν»

Αλεξία Μουστάκα: «Βιάστηκα ψυχολογικά - Αν ήξεραν οι γονείς μου από ποια άτομα, δεν θα το πίστευαν»

Την Αλεξία Μουστάκα υποδέχθηκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο The 2night Show το βράδυ της Τετάρτης (2/3), η οποία με αφορμή το Me Too αποκάλυψε ότι έχει υποστεί ψυχολογική βία κι έχει καταθέσει μήνυση για αυτό