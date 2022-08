«Ηταν η καλύτερή μου φίλη»: Το συγκινητικό «αντίο» στην Ολίβια Νιούτον Τζον από την κόρη της

Σπαρακτικό το «αντίο» στην Olivia Newton John από την κόρη της Chloe Rose Lattanzi, η οποία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα συγκινητικό μήνυμα αποχαιρετώντας την αγαπημένη της μητέρα η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών. Η σταρ του Grease έφυγε ειρηνικά από τη ζωή στο σπίτι της στη Νότια Καλιφόρνια το πρωί της Δευτέρας (8/8), περιτριγυρισμένη από την οικογένεια και τους φίλους της μετά από μακρά μάχη με τον καρκίνο του μαστού. Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από την επίσημη σελίδα της ηθοποιού στο Facebook, όπου δημοσιεύτηκε μήνυμα του συζύγου της, Τζον Ιστερλινγκ. Όπως ανέφερε, εδώ και 30 χρόνια έδινε μάχη με τον καρκίνο του μαστού και είχε καταφέρει να μετατραπεί σε σύμβολο θριάμβων και ελπίδας για εκατομμύρια γυναίκες.

Λίγο μετά τον θάνατό της, η 36χρονη Κλόε ανέβασε μια φωτογραφία της ίδιας και της Ολίβια Νιούτον να ποζάρουν με ασορτί λευκά ρούχα. «Λατρεύω αυτή τη γυναίκα. Τη μητέρα μου. Την καλύτερη φίλη μου», έγραψε τη λεζάντα που συνόδεψε τη φωτογραφία. Το μήνυμα θανάτου της που αναρτήθηκε στο Facebook: Η Dame Olivia Newton-John (73) πέθανε ειρηνικά στο ράντσο της στη Νότια Καλιφόρνια σήμερα το πρωί, περιτριγυρισμένη από οικογένεια και φίλους. Ζητάμε από όλους να σεβαστούν την ιδιωτική ζωή της οικογένειας κατά τη διάρκεια αυτής της πολύ δύσκολης περιόδου.

Η Olivia είναι σύμβολο θριάμβων και ελπίδας για περισσότερα από 30 χρόνια, μοιράζοντας το ταξίδι της με τον καρκίνο του μαστού. Η θεραπευτική της έμπνευση και η πρωτοποριακή της εμπειρία με τη φυτική ιατρική συνεχίζεται με το Olivia Newton-John Foundation Fund, αφιερωμένο στην έρευνα της φυτικής ιατρικής και του καρκίνου. Αντί για λουλούδια, η οικογένεια ζητά να γίνουν οποιεσδήποτε δωρεές στη μνήμη της στο Ταμείο του Ιδρύματος Olivia Newton-John (ONJFoundationFund.org).

Olivia Newton John: Το «Grease» σημάδεψε την καριέρα της

Η Dame Olivia Newton-John (γέννηση 26 Σεπτεμβρίου 1948 – θάνατος 8 Αυγούστου 2022) ήταν Αυστραλιανή τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, ηθοποιός, επιχειρηματίας και ακτιβίστρια. Ήταν τέσσερις φορές νικήτρια Grammy της οποίας η μουσική καριέρα περιλαμβάνει πέντε νούμερο ένα επιτυχίες και άλλες δέκα κορυφαίες επιτυχίες στο Billboard Hot 100 και δύο άλμπουμ του Billboard 200 (If You Love Me, Let Me Know (1974) και Have You Never Been Mellow (1975)). Έντεκα από τα σινγκλ της (συμπεριλαμβανομένων δύο πλατινένιων ) και 14 από τα άλμπουμ της (συμπεριλαμβανομένων δύο πλατινένιων και τεσσάρων διπλών πλατινένιων) έχουν πιστοποιηθεί με χρυσό από το Recording Industry Association of America (RIAA). Με παγκόσμιες πωλήσεις άνω των 100 εκατομμυρίων δίσκων, η Olivia Newton-John ήταν ένας από τους καλλιτέχνες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις μουσικής από το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα.

Το 1978, πρωταγωνίστησε στη μιούζικαλ ταινία Grease, της οποίας το soundtrack παραμένει ένα από τα άλμπουμ ηχογραφημένης μουσικής με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στον κόσμ . Περιλαμβάνει δύο μεγάλες επιτυχίες ντουέτα με τον συμπρωταγωνιστή Τζον Τραβόλτα. Το " You're the One That I Want " – που κατατάσσεται ως ένα από τα σινγκλ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών – και το " Summer Nights ". Οι χαρακτηριστικές σόλο ηχογραφήσεις της περιλαμβάνουν το βραβευμένο με Grammy Record of the Year " I Honestly Love You " (1974) και " Physical " (1981) - Billboard ".Αν όχι για σένα » (1971), « Άσε με να είμαι εκεί » (1973), « Αν μ' αγαπάς (ας με μάθω) » (1974), « Ποτέ δεν ήσουν Mellow » (1975), « Σαμ » (1977 ), " Hopelessly Devoted to You " (επίσης από το Grease ), " A Little More Love " (1978) και, από την ταινία του 1980 Xanadu , " Magic " και " Xanadu " (με την Ορχήστρα Electric Light ). Συν " Heart Attack " (1982) και " Twist of Fate " (από την ταινία του 1983 Two of a Kind ).

Η Olivia Newton-John υπήρξε ακτιβίστρια για θέματα περιβάλλοντος και δικαιωμάτων των ζώων. Είχε λανσάρει πολλές σειρές προϊόντων για το Koala Blue και ήταν συνιδιοκτήτρια του Gaia Retreat & Spa στην Αυστραλία.