Ozzy Osbourne: Όταν «έβαψε» δωμάτιο ξενοδοχείου με το... αίμα διαμελισμένου καρχαρία - Τον «κάρφωσε» ο Iommi

Ο Ozzy Osbourne δεν είναι ένας από τους μεγαλύτερους ροκ σταρς. Είναι ο απόλυτος ροκ σταρ. Είναι η επιτομή του Heavy Metal. Βασικά, είναι ο άνθρωπος που με την τσιριχτή του φωνή, τη διαρκή κίνηση πάνω στη σκηνή και το βλέμμα του τρελού, «σύστησε» στον κόσμο της μουσικής το συγκεκριμένο ιδίωμα. Ο «πρίγκηπας του σκότους», όπως αυτοαποκαλείται, είναι γνωστό πως δεν ήταν και από τα καλύτερα παιδιά που υπήρχαν. Αν σε κάποιο λεξικό υπήρχε η έκφραση «αυτός που οι γονείς μας λένε να μην κάνουμε παρέα», δίπλα θα είχε φωτογραφία του Ozzy.

Το εντυπωσιακό με την περίπτωσή του, είναι πως κάθε φορά που μαθαίνουμε κάτι από όλα αυτά που έκανε στα νιάτα του (και συνήθως υπό την επήρεια ναρκωτικών) λέμε πως «εντάξει, δεν μπορεί να έχει κάνει κάτι χειρότερο», πάντα μα πάντα, μετά από λίγο καιρό μαθαίνουμε κάτι χειρότερο. Και αυτό τον κανόνα ήρθε να τον επιβεβαιώσει και ο Tony Iommi, ο εμβληματικός κιθαρίστας των θρυλικών Black Sabbath. Σε μια συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα ο Iommi, στο πλαίσιο της προώθησης του βιβλίου του «Iron Man: My Journey through Heaven and Hell with Black Sabbath», είπε πως τα ναρκωτικά έπαιξαν σημαντικό ρόλο αλλά αυτό δεν ειναι κάτι νέο. Αυτό που προκάλεσε εντύπωση είναι ένα περιστατικό με πρωταγωνιστή (ποιον άλλο; ) τον Ozzy. «Με τα ναρκωτικά, πάντα βαριέσαι, οπότε πρέπει να κάνεις κάτι ο ένας στον άλλο. Όπως τότε που ο Ozzy μετέφερε έναν καρχαρία από ένα παράθυρο, τον διαμέλισε και έβαψε με το αίμα το δωμάτιό μας», είπε ο Iommy, σύμφωνα με την dailystar!

Επίσης, κάποια άλλη φορά ο Ozzy, ρώτησε τον... δύσμοιρο ντράμερ των Sabs, Bill Ward αν μπορεί να του βάλει φωτιά. Ο ανυποψίαστος Ward, θεωρώντας πως ο Ozzy κάνει πλάκα, του είπε «μπορείς αλλά όχι τώρα γιατί είμαι απασχολημένος». Κάποια στιγμή τελείωσε η δουλειά και ο Bill Ward είπε «Ok! Τελείωσα και πάω σπίτι. Όποτε θες μπορείς να μου βάλεις φωτιά». Τότε ο Iommi πέταξε πάνω στον Ward έναν κουβά (δεν είναι υπερβολή. Με κουβάδες έπιναν) με αλκοόλ και δίχως δεύτερη σκέψη ο Ozzy έβαλε φωτιά στον Ward ο οποίος υπέστη εγκαύματα τρίτου βαθμού στα πόδια!