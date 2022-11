Διονύσης Σχοινάς για Γιώργο Μαζωνάκη: «Εδώ και δυο μήνες ανταλλάσσουμε γελοία εξώδικα και αγωγές»

Ο Διονύσης Σχοινάς, λίγο πριν από την από την πρεμιέρα του σε γνωστό νυχτερινό κέντρο όπου θα συνεργαστεί με την Ηβη Αδάμου, μίλησε στο «Happy Day» και τον Γιώργο Γιαννούλη και -μεταξύ άλλων- αναφέρθηκε και στη διαμάχη του με τον Γιώργο Μαζωνάκη και την… ανταλλαγή εξωδίκων. «Είναι κάτι που με έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ, είναι κάτι που συνέβη πρώτη φορά στη ζωή μου. Με τον Μαζωνάκη εδώ και δυο μήνες ανταλλάσσουμε γελοία εξώδικα και αγωγές, από εγωισμό και μόνο. Ένα σχήμα χάλασε, δεν έγινε και τίποτα. Συμβαίνουν πολύ χειρότερα στον κόσμο. Νομίζω κάποια στιγμή θα σταματήσει όλο αυτό. Από μένα υπάρχει τρελός σεβασμός προς τα εκεί. Ελπίζω να λύσουμε το θέμα εξωδικαστικά. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά» ανέφερε αρχικά ο Διονύσης Σχοινάς.

Ο Διονύσης Σχοινάς εξήγησε και τι είναι αυτό που συνέβη και οδηγήθηκε η συνεργασία στα εξώδικα: «Δυο φορές πήγαμε να κάνουμε πρεμιέρα και ακυρώθηκε χωρίς να ξέρω τον λόγο και χωρίς να το αποφασίσουμε μαζί. Ήμασταν δύο οι πρωταγωνιστές εκεί. Δεν έχουμε μιλήσει αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα». Ο Διονύσης Σχοινάς μίλησε και για τη σχέση του με τον γιό του, Δημήτρη, αναφέροντας ότι δεν θα είναι μαζί του στο σχήμα, τονίζοντας ότι «θα φτάσει ψηλά αν δουλέψει», σημειώνοντας ότι έχει περισσότερο ταλέντο από εκείνον και την Καίτη Γαρμπή. «Η σχέση μου με τον Δημήτρη είναι αδελφική. Δεν τον έχω μαλώσει ποτέ, είναι κολλητός μου».

«Σε θέση κριτή θα ήθελα να είμαι, αν θα ήταν κάτι τελείως μουσικό. Θα ήμουν αυστηρός» ανέφερε ο τραγουδιστής και μίλησε για την αμήχανη στιγμή ανάμεσα στην Αντζελα Δημητρίου και την Καίτη Γαρμπή στον «αέρα» του Just The Two of Us: «Δεν έχουν κάτι να χωρίσουν, γνωρίζονται πάρα πολλά χρόνια, ήταν και συνυφάδες», είπε χαρακτηριστικά ο τραγουδιστής.