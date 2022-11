Εννέα χρόνια κλείνουν σήμερα Τετάρτη (30/11) από τον τραγικό θάνατο του σταρ του Χόλυγουντ, Πολ Γουόκερ, σε τροχαίο δυστύχημα και ο Βιν Ντίζελ, συμπρωταγωνιστής του στις ταινίες «Fast & Furious» και καλός του φίλος, ανέβασε στο προφίλ του στο Instagram μια κοινή τους φωτογραφία και έγραψε: «Εννέα χρόνια…σε αγαπάω και μου λείπεις». Ο Πολ Γουόκερ έχασε τη ζωή του στις 30 Νοεμβρίου του 2013 σε ηλικία 40 ετών όταν η Πόρσε στην οποία επέβαινε μαζί με έναν φίλο του καρφώθηκε σε στύλο και τυλίχθηκε στις φλόγες με τους δύο άνδρες να βρίσκουν ακαριαίο θάνατο. Το αυτοκίνητο οδηγούσε ο φίλος του ηθοποιού, ενώ και οι δύο είχαν μόλις φύγει από φιλανθρωπική εκδήλωση.

Εκείνη την περίοδο ο Γουόκερ γύριζε την έβδομη ταινία του franchise «Fast and Furious», η οποία αρχικά διέκοψε τα γυρίσματα για μια περίοδο και στη συνέχεια ολοκληρώθηκε, επιστρατεύοντας τους δύο αδελφούς του Γουόκερ, Κόντι και Κέιλντ , λόγω της μεγάλης ομοιότητάς τους με τον αδικοχαμένο ηθοποιό. Μάλιστα, το τραγούδι «See you again» του Wiz Khalifa προστέθηκε στο soundtrack της ταινίας και ήταν αφιερωμένο στον ηθοποιό.

Ο πατέρας και η κόρη του Πολ Γουόκερ κατέθεσαν ξεχωριστές αγωγές κατά της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας που έληξαν και οι δύο με εξωδικαστικό συμβιβασμό.