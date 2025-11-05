O Zοχράν Μαμντάνι είναι ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης. Μπορεί να μην έχουμε καταφέρει ακόμα να κάνουμε το δρομολόγιο Παγκράτι - Πέμπτη Λεωφόρος Μανχάταν, κάτι σαν το Κατεχάκη-Αμπελόκηποι και η Νέα Υόρκη να είναι ένας άλλος πλανήτης σε σχέση με όσα συμβαίνουν στη χώρα μας, αλλά κάποιες «δονήσεις» από αυτό το γεγονός είναι αρκετά πιθανό να τις βιώσουμε και εδώ.

Παρακάτω θα επιχειρήσουμε να εξηγήσουμε γιατί μας αφορά η εκλογή του Ζοχράν Μαμντάνι στη θέση του δημάρχου της Νέας Υόρκης και πόσο διαφορετική θα είναι η προσέγγιση του 34χρονου πολιτικού, τουλάχιστον σύμφωνα με όσα έχει δεσμευτεί να πράξει, σε σύγκριση με όσα βλέπουμε να κάνουν (ή και να μην κάνουν) οι περισσότεροι νέοι πολιτικοί εκεί έξω.

Η οικογένεια

Ο Ζοχράν έχει παντρευτεί την 27χρονη Ράμα Ντουουάτζι, από τη Συρία. Πρόκειται για μια σχεδιάστρια/κεραμίστρια που έχει εργαστεί σε χώρους τέχνης όπως η Tate Modern στο Λονδίνο, αλλά και σε εκδοτικά μέσα, όπως το περιοδικό New Yorker. Γνωρίστηκαν μέσω της εφαρμογής Hinge.

Η μητέρα του Μαμντάνι, η Μίρα Ναΐρ, είναι διάσημη σκηνοθέτις, ενώ ο πατέρας του, Μαχμούντ Μαντάνι, είναι καθηγητής στο πανεπιστήμιο Columbia. Και οι δύο γονείς του είναι απόφοιτοι του Χάρβαρντ.

Η δουλειά του πριν την πολιτική

Πριν μπει στην πολιτική, ο Ζοχράν εργάστηκε ως σύμβουλος στέγασης, βοηθώντας φτωχούς ιδιοκτήτες στο Κουίνς να αποφύγουν εξώσεις.

Τι δεσμεύεται να πράξει

Ασφάλεια και άμεσα μέτρα για την οικονομική ανακούφιση των πολιτών, με μέτρα όπως.

1. Πάγωμα Ενοικίων

Πρότεινε τετραετές πάγωμα ενοικίων για τα 1.000.000 διαμερίσματα της πόλης με ελεγχόμενο ενοίκιο.

«Μια πόλη όπου ένας στους τέσσερις ζει στη φτώχεια και μισό εκατομμύριο παιδιά κοιμούνται πεινασμένα κάθε βράδυ κινδυνεύει να χάσει αυτό που την κάνει ξεχωριστή», έχει δηλώσει στο BBC.

2. Δημοτικά Παντοπωλεία

Θέλει να δημιουργήσει δίκτυο δημοτικών παντοπωλείων για φτηνότερα προϊόντα. Οι επικριτές του λένε ότι αγνοεί τις δυσκολίες της εφοδιαστικής αλυσίδας.

3. Δωρεάν Δημόσια Συγκοινωνία

Προτείνει δωρεάν λεωφορεία, με κόστος περίπου 630 εκατ. δολάρια τον χρόνο. Οι επικριτές του κι εδώ επιμένουν πως το κόστος θα αγγίξει το ένα δισεκατομμύριο δολάρια.

4. Προσιτή Παιδική Φροντίδα

Θέλει να μειώσει το κόστος φύλαξης παιδιών, σημειώνοντας ότι πολλοί φίλοι του φεύγουν από την πόλη λόγω εξόδων.

5. Φορολογικές Αυξήσεις

Αύξηση του εταιρικού φόρου στο 11,5% (όπως το Νιου Τζέρσεϊ).

2% πρόσθετος φόρος για όσους κερδίζουν πάνω από 1 εκατ. δολάρια ετησίως. Το συγκεκριμένο μέτρο σύμφωνα με το επιτελείο του Μαμντάνι υπόσχεται πρόσθετα έσοδα 9 δισ. δολάρια για την πολιτεία της Νέας Υόρκης. Οι επικριτές του μιλάνε για «λεφτόδεντρα» (σας θυμίζει κάτι;), παραλείποντας βέβαια πως τα λεφτά πάντα υπάρχουν (αυτό σε όλους μας θυμίζει κάτι), απλώς καταλήγουν σε τσέπες λίγων και εκλεκτών.

6. Αύξηση Κατώτατου Μισθού

Θέλει να αυξήσει τον κατώτατο μισθό από 16,50 δολάρια σε 30 δολάρια μέχρι το 2030. Οι αντίπαλοι του θεωρούν ότι θα αυξήσει την ανεργία.

7. Δημιουργία Υπηρεσίας «Κοινοτικής Ασφάλειας»

Θα αναλάβει ο Δήμος τη διαχείριση περιστατικών ψυχικής υγείας αντί της αστυνομίας. Οι Ρεπουμπλικάνοι λένε ότι αυτό είναι επικίνδυνο και ανεφάρμοστο.

Ο μεγαλύτερος επικριτής του

Ο Ντόναλντ Τραμπ εκφράζει το ακριβώς αντίθετο απ' όσα πρεσβεύει ο Μαμντάνι. Ακόμα και στην εποχή που ο πρόεδρος των ΗΠΑ εργαζόταν ως επιχειρηματίας του real estate, αναζητούσε τρόπους να πείσει τις ανώτατες αρχές της πόλης να του παραχωρήσουν κοψοχρονιά τα ακίνητα που χρειαζόταν για να κάνει business. Το ότι σε αυτά τα ακίνητα ζούσαν κάποιοι άνθρωποι, δεν ενδιέφερε ιδιαίτερα τον νυν πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αποκαλέσει «κομμουνιστή» τον Μαμντάνι και έχει απειλήσει να κόψει τα ομοσπονδιακά κονδύλια από τη διοίκησή του. Γνωρίζει βέβαια πως για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να έχει τη συγκατάθεση του Κογκρέσου. Αλλά ο Ζοχράν Μαμντάνι δεν δείχνει να φοβάται τίποτα και κανέναν.

Είναι η νίκη Μαμντάνι μια «αλλαγή» για τον προοδευτικό κόσμο;

Είναι σίγουρα μια ένεση αισιοδοξίας, το πώς ένας νέος άνθρωπος που είχε μηδαμινές πιθανότητες εκλογής, χτύπησε 1,5 εκατομμύριο πόρτες σπιτιών στη Νέα Υόρκη, άφησε πίσω το ναρκισσισμό των social και μίλησε με τον κόσμο. Και νίκησε.