«80 δραχμές μια οκά κουραμπιέδες»: Πώς ήταν τα Χριστούγεννα στην παλιά Αθήνα;

Έχει αλλάξει αρκετά ο εορτασμός των Χριστουγέννων τις τελευταίες δεκαετίες. Όπως ήταν αναμενόμενο άλλωστε. Ο τρόπος που γιορτάζουμε είναι συνδεδεμένος με τις συνθήκες της εποχής, με τον τρόπο που υπάρχει η ίδια η κοινωνία. Η Αθήνα κάποτε ζούσε διαφορετικά τα Χριστούγεννα, με μπόλικη παράδοση, με διαφορετικά έθιμα που ανήκουν τώρα πια στην Ιστορία. Μια αναδρομή αξίζει για τη γλυκιά νοσταλγία εποχών που δεν υπάρχουν πια.

Χριστούγεννα στη σκιά του «Όχι»

Ο πόλεμος και η προέλαση του ελληνικού στρατού στην Αλβανία κυριαρχούν στα νέα των ημερών. Παρά τις δυσκολίες, η αφθονία του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού δεν έχει πέσει σε δεύτερη μοίρα. Τα συντρίμμια που έχουν αφεθεί από τα λαβωμένα κτίρια μαζεύονται ώστε η Αθήνα να γιορτάζει υπό σχεδόν κανονικές συνθήκες.

Στο αρχειακό υλικό της εποχής ξεχωρίζουν οι Ιταλοί τραυματίες που βρίσκονται κρατούμενοι στα νοσοκομεία της πόλης. Καρτέλες με τα ονόματά τους βρίσκονται στο προσκέφαλο του κρεβατιού ενώ οι νοσοκόμες να κοιτάνε με ιδιαίτερα βλέμματα την κάμερα καθώς τους φροντίζουν. Η κίνηση στους δρόμους είναι έντονη, κάτι που ο πόλεμος δεν κατάφερε να σταματήσει. Η Αιόλου πρωταγωνιστεί.

Οι επιστολές εκείνων που βρίσκονται στο μέτωπο δίνουν μια μικρή παρηγοριά. Στο κέντρο της πόλης, βρίσκεται το Σπίτι του Άγγλου Στρατιώτη όπου εθελόντριες τους προσφέρουν φαγητό και μπύρα. Τίποτα δεν προμηνύει τον χειμώνα του επόμενου έτους που η αφθονία θα δώσει τη θέση της στον λιμό.

Ρεβεγιόν με Σαπουντζάκη, Τρίο Μπελκάντο και Κατσάμπα

Οι ανάγκες των ανθρώπων στην επαρχία για καλύτερη δουλειά και μισθό που θα εξασφαλίζει αξιοπρεπή διαβίωση τους έφεραν στην πρωτεύουσα. Το πρόσωπο της Αθήνας άλλαξε σε σχέση με προηγούμενες δεκαετίες. Μαζί όμως με τις οικονομικές δυσκολίες, υπήρχε και η διασκέδαση, το ξεσάλωμα, η κοσμική πλευρά της πόλης. Οι φωτεινές επιγραφές με νέον σπάνε τη μονοτονία και η νύχτας στo κέντρο της Αθήνας παίρνει ένα χρώμα διαφορετικό.

Τα ρεβεγιόν διαφημίζονται στις σελίδες των εφημερίδων. Μεγάλα ονόματα της αθηναϊκής νύχτα φιγουράρουν πάνω από τηλέφωνα για κρατήσεις. Ζωζώ Σαπουντζάκη, Σούλη Σαμπάχ, Νίκος Γούναρης για τους πιο παραδοσιακούς. Από την άλλη, αφού είμαστε στη δεκαετία του ‘60, το χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν περιλαμβάνει τουίστ και όλους τους δυτικόφερτους χορούς που οι μεγαλύτεροι σε ηλικία σνομπάρουν.

Και πάλι, η Αιόλου συνεχίζει να είναι το επίκεντρο της χριστουγεννιάτικης αγοράς μαζί με τη Βαρβάκειο. Στην πρώτη, οι μικροπωλητές απλώνουν την πραμάτεια τους ανάμεσα σε ζωντανές γαλοπούλες για τις οποίες δυστυχώς ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Σωροί από κουραμπιέδες και μελομακάρονα που ζυγίζονται με την οκά (1200 γραμμάρια περίπου) και τιμολογούνται στις 80 δραχμές.

Με πρόχειρους υπολογισμούς, μιλάμε για ένα κόστος που φτάνει περίπου τα 20 ευρώ το κιλό σήμερα. Μέσα στα πολλά στιγμιότυπα που έχει κρατήσει η κάμερα, βλέπουμε καλοντυμένα παιδιά να περιμένουν στην πύλη των Ανακτόρων για να πουν τα κάλαντα στη Φρειδερίκη. Και τον πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου να ψωνίζει ανάμεσα στους καταναλωτές. Σε λίγες μέρες, θα είναι Πρωτοχρονιά του 1965!

Επίκεντρο το «Μινιόν»

«Μη μιλάτε για πολιτικά το βράδυ του ρεβεγιόν» συμβουλεύει ο «Ελεύθερος Τύπος» το (ίσως όχι τόσο;) μακρινό 1989 όπου η ένταση του πολιτικού σκηνικού και η τοξικότητα δεν είχαν προηγούμενο. Το δείπνο πλουσιότερο σε σχέση με το παρελθόν, η διασκέδαση έχει μεταφερθεί (όχι μόνο) στην παραλιακή και η ιδιωτική τηλεόραση δίνει τη μάχη για να κερδίσει την προτίμηση του κοινού με εορταστικά προγράμματα.

Ο στολισμός της Αθήνας σχετικά λιτός. Γλάστρες που στολίζουν τις κολώνες και η μια φάτνη στην πλατεία Κοραή. Αν τα Χριστούγεννα ανήκουν στα παιδιά, το «Μινιόν» είναι ο ναός τους. Ο Άγιος Βασίλης τα περιμένει για να βγάλουν τη χαρακτηριστική Polaroid φωτογραφία που η οικογένεια φύλαγε σαν κειμήλιο. Ο…ερχομός του Άγιου Βασίλη ήταν φαντασμαγορικός και είχε την υπογραφή του πολυκαταστήματος.

Από τους στύλους του Ολυμπίου Διός, εμφανιζόταν με ένα καμπριολέ γεμάτο δώρα. Τον συνόδευαν τρεις φιλαρμονικές με μαζορέτες στα αριστερά και δεξιά μέχρι η όλη χριστουγεννιάτικη παρέλαση να φτάσει στην Πατησίων. Περασμένα μεγαλεία…