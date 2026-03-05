Ακρωτήρι: Το μικρό χωριό δίπλα στις βρετανικές βάσεις που βρέθηκε ξαφνικά στο επίκεντρο

Περίπου 1.100 είναι οι κάτοικοι στο Ακρωτήρι, το χωριό δίπλα στη βρετανική βάση και νοτιότερο σημείο της Κύπρου, που μέσα σε μερικές ώρες έπρεπε να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, μετά από τις επιθέσεις με drones. Το χωριό εκκενώθηκε και οι ίδιοι μεταφέρθηκαν σε κοντινά ξενοδοχεία.

Μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο το Ακρωτήρι βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Στον απόηχο των σειρήνων που ήχησαν στο χωριό, δημοσιογράφοι από εγχώρια και ξένα μέσα έφτασαν ως εκεί, παρακολουθώντας λεπτό προς λεπτό την κατάσταση που επικρατούσε σε ένα ως τότε μέρος που όλα κυλούσαν ομαλά.

Βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου | Shutterstock

Το Ακρωτήρι Λεμεσού, κτισμένο βορειοδυτικά της επισταθμίας Ακρωτηρίου και νοτιοδυτικά της αλυκής Λεμεσού, είναι ένα μέρος που βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο του συζητήσεων, λόγω της ιδιαιτερότητάς του.

Το χωριό ανήκει στη βρετανική στρατιωτική βάση RAF, βρίσκεται σε έδαφος που ανήκει στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 1960, στο πλαίσιο των συμφωνιών Ζυρίχης-Λονδίνου, με τις οποίες η Κύπρος απέκτησε την ανεξαρτησία της. Η περιοχή εξαιρέθηκε ρητά από το έδαφος του νεοσύστατου τότε κράτους και παραμένει μέχρι σήμερα κυρίαρχο έδαφος της Μεγάλης Βρετανίας.

Σύμφωνα με την συμφωνία που υπεγράφη τότε, οι κάτοικοι του χωριού θα αποζημιώνονταν από το Ηνωμένο Βασίλειο για να εγκαταλείψουν το χωριό. Προβλεπόταν ότι είχαν μόνο το δικαίωμα να διαμένουν στην περιοχή 28 ημέρες το χρόνο, ώστε να καλλιεργούν τη γη τους. Πράγματι, οι κάτοικοι πήραν την αποζημίωση τους και έφυγαν από το χωριό.

Χρησιμοποιώντας το δικαίωμα παραμονής 28 ημερών σε αυτό όμως, επέστρεψαν, αλλά δεν έφυγαν από τα σπίτια τους, παρά τις προσπάθειες του βρετανικού στρατού.

Η πύλη της αεροπορικής βάσης RAF Ακρωτηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου, αφού χτυπήθηκε από drone νωρίτερα το μεσημέρι. | Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026. (AP Photo/Petros Karadjias)

Διαβάστε ακόμη: «Δεν περνούσε από το μυαλό ότι η ανάφλεξη θα άγγιζε και την Κύπρο»: Κύπριος δημοσιογράφος μιλά στο Reader

Η βρετανική βάση θεωρείται πάντως ένας σημαντικός λόγος που το χωριό δεν έχει σήμερα ερημώσει, αντίθετα, οι κάτοικοι του αυξάνονται συνεχώς, αφού οι θέσεις εργασίας στη βάση καλύπτονται από αυτούς.

Λόγω της γειτνίασης του χωριού με τη βάση Ακρωτηρίου και λόγω της παρουσίας του αγγλικού στρατιωτικού αεροδρομίου, η εικόνα των στρατιωτικών αεροπλάνων να υπερίπτανται του οικισμού και της γύρω περιοχής, δεν είναι σπάνια. Οι σειρήνες μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής (1/3) όμως και τα μαχητικά στον ουρανό, δημιούργησαν μια νέα συνθήκη, στην οποία οι κάτοικοι δεν περίμεναν έως τότε ότι θα μπορούσαν να βρεθούν.