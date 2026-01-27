Αυτό που αντίκρισαν οι στρατιώτες που απελευθέρωσαν το Άουσβιτς θα τους στοίχειωνε για πάντα

Το 1945 έμελλε να είναι το έτος που ο πόλεμος θα τελείωνε. Από την αρχή αυτής της μοιραίας χρονιάς, οι δυνάμεις του Άξονα είχαν περιοριστεί. Ο Σοβιετικός Στρατός πλησίαζε στην καρδιά της Γερμανίας με τρομακτική ταχύτητα ενώ από τη Δύση οι Αμερικανοί ξεκινούσαν τη δική τους πορεία προς το Βερολίνο.

Από το 1939, το σκοτάδι είχε απλωθεί πάνω από τον κόσμο. Ελάχιστοι όμως γνώριζαν την αληθινή φρίκη του ναζισμού. Αυτό που συνέβαινε στα στρατόπεδα συγκέντρωσης ήταν κάτι που κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ούτε στην πιο αρρωστημένη φαντασία του. Αν και στη ναζιστική ιδεολογία η φυλετική καθαρότητα και το μίσος κατά των Εβραίων ήταν τα πυρηνικά στοιχεία, οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να υποψιαστούν την εξέλιξη.

Η αρχή της φρίκης

Το «σκοτάδι» άλλωστε απλώνεται αργά. Για την Ιστορία, αρκεί να θυμόμαστε πως όταν ο Χίτλερ ανέλαβε την εξουσία, οι ενώσεις Εβραίων στη Γερμανία διαβεβαίωναν με ανακοινώσεις πως τα δικαιώματά τους είναι προστατευμένα…

Οι νυχιές των ανθρώπων στους θαλάμους αερίων | AP

Όταν οι Γερμανοί κατέλαβαν την Πολωνία, τα σχέδιά τους για εξόντωση άρχισαν να μπαίνουν σε εφαρμογή. Μια μικρή πόλη ήταν η κατάλληλη τοποθεσία: λεγόταν Οσβιέτσιμ. Οι Γερμανοί το άλλαξαν σε Άουσβιτς και δημιούργησαν ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης για τους…αντιφρονούντες και όχι μόνο. Περίπου 1.5 εκατομμύριο Εβραίοι μεταφέρθηκαν και περίπου 1 εκατομμύριο δολοφονήθηκε στους θαλάμους αερίων.

Όταν οι αρχές άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι ο εχθρός πλησιάζει, έκαναν οτιδήποτε περνούσε από το χέρι τους για να εξαφανίσουν τα στοιχεία της θηριωδίας. Ξεκίνησαν τη μεταφορά των Εβραίων σε στρατόπεδα συγκέντρωσης στη Γερμανία και ταυτόχρονα διέταξαν τους υπόλοιπους να διαλύσουν τους θαλάμους αερίων. Ευτυχώς, δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν τα σχέδια τους.

Στις 27 Ιανουαρίου ήταν ένα εξαιρετικά παγωμένο πρωινό όταν το Άουσβιτς περικυκλώθηκε από τους άνδρες του Σοβιετικού Στρατού. Η Εύα Σλος ήταν τότε 14 χρονών και περιγράφει την εικόνα: «είδαμε στην πύλη του στρατοπέδου ένα θηρίο με γούνα που ήταν καλυμμένο με πάγο, νομίζαμε πως ήταν αρκούδα, αλλά ήταν ένας Ρώσος στρατιώτης».

Οι άνδρες της 322ης Μεραρχίας Τυφεκιοφόρων είχαν φτάσει στο Άουσβιτς και ξεκίνησαν πρωτίστως να γκρεμίζουν τους φράχτες. Αντίκρισαν ανθρώπους σκελετωμένους, με μαυρισμένο δέρμα από τις κακουχίες. Ο Ιβάν Μαρτινούσκιν ήταν μόλις 21 χρονών όταν είδε μπροστά του την απόλυτη φρίκη. Προφανώς δεν κατάλαβε στην αρχή περί τίνος πρόκειται.

«Όπου και να κοιτούσα, έβλεπα σκελετούς»

Η πρώτη δουλειά των στρατιωτών ήταν να «καθαρίσουν» το στρατόπεδο από Γερμανούς στρατιώτες. Δεν υπήρχαν έτσι κι αλλιώς, είχαν αποχωρήσει. Όταν βρέθηκαν στα κρεματόρια, θεώρησαν ότι οι Γερμανοί τα χρησιμοποιούσαν για να καίνε τα πτώματα και να μη θάβουν τους νεκρούς…

«Δεν ξέραμε ότι χρησιμοποιούσαν τους φούρνους για να σκοτώνουν ανθρώπους. Οι άνθρωποι ήταν αποστεωμένοι, κουρασμένοι. Είχαν πάνω τους είτε μια ρόμπα είτε μια κουβέρτα. Τα μάτια τους πρόδιδαν το τι είχαν περάσει» έλεγε ο Μαρτινούσκιν χρόνια μέτα.

Τα παιδιά του στρατοπέδου | Reddit

Οι εναπομείναντες φυλακισμένοι ήταν άνθρωποι μέσης ηλικίας και παιδιά, συνήθως δίδυμα, που ο Μένγκελε τα χρησιμοποιούσε για τα αρρωστημένα πειράματά του. Ο Ντέιβιντ Ντούσμαν ήταν οδηγός ενός άρματος μάχης που γκρέμισε τους φράχτες του Άουσβιτς για να ανοίξει τον δρόμο για τους υπόλοιπους στρατιώτες. Η μαρτυρία του περιγράφει την ιστορική πραγματικότητα της φρίκης. «Όπου και να κοιτούσα, έβλεπα σκελετούς» σημείωνε.

Ο Γιούρι Ιλίνσκι, κι αυτός αξιωματικός των Σοβιετικών, δίνει μια παρόμοια εικόνα. Οι στρατιώτες σιγά σιγά καταλάβαιναν ότι αυτό που συνέβαινε στο Άουσβιτς ήταν κάτι το διαφορετικό, κάτι που θα το κουβαλούσαν μαζί τους για το υπόλοιπο της ζωής τους.

«Παιδιά…παιδιά πίσω από συρματοπλέγματα, αυτό έκανε την πιο τρομακτική εντύπωση στους στρατιώτες μου, ένα τσούρμο από παιδιά. Από δύο ετών μέχρι και εφήβους. Τους δώσαμε ό,τι είχαμε μέσα στα σακίδιά μας».

81 χρόνια μετά, η φρίκη του Άουσβιτς συνεχίζει να στιγματίζει την ιστορία της ανθρωπότητας.