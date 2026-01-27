Διεθνής Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Ολοκαυτώματος σήμερα - Ο ΟΗΕ προειδοποιεί για τους σύγχρονους κινδύνους

Διεθνής Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Ολοκαυτώματος σήμερα, 27 Ιανουαρίου, με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, να στέλνει το δικό του μήνυμα για τις σύγχρονες απειλές.

Η 27η Ιανουαρίου, να σημειωθεί, επιλέχθηκε από τον ΟΗΕ επειδή κατά την ημέρα αυτή το 1945 τα σοβιετικά στρατεύματα απελευθέρωσαν το Άουσβιτς-Μπιρκενάου, το μεγαλύτερο στρατόπεδο συγκέντρωσης και εξόντωσης του ναζιστικού καθεστώτος.

«Σήμερα τιμούμε τη μνήμη των έξι εκατομμυρίων Εβραίων που χάθηκαν στο Ολοκαύτωμα – και τα πολλά άλλα θύματα – της άνευ προηγουμένου, υπολογισμένης σκληρότητας και φρίκης» αναφέρει ο Γκουτέρες στο μήνυμά του.

Όπως σημειώνει, η φετινή ημέρα τιμάται σε μία περίοδο «ανησυχητικής αύξησης του αντισημιτισμού».

«Από τη φονική επίθεση σε συναγωγή στις Ηνωμένες Πολιτείες, ως τη βεβήλωση των εβραϊκών νεκροταφείων στην Ευρώπη, αυτό το αιώνιο μίσος όχι μόνο εξακολουθεί να είναι ισχυρό, αλλά όλο και χειροτερεύει» εξηγεί.

Ο Γκουτέρες στέκενται στον «πολλαπλασιασμό των νεοναζιστικών ομάδων και των προπαθειών να ξαναγραφτεί η ιστορία και να διαστρευλωθούν τα γεγονότα του Ολοκαυτώματος. Βλέπουμε το φανατισμό να κινείται με ταχύτητα φωτός στο ίντερνετ».

Συμπληρώνει πως «καθώς ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος απομακρύνεται και ο αριθμός των επιζώντων του Ολοκαυτώματος λιγοστεύει», πλέον «βαραίνει εμάς η ευθύνη να είμαστε πάντα σε επαγρύπνηση».

Αφού παραθέτει τη φράση του πρώην αρχιραβίνου του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζόναθαν Σακς: «Το μίσος που αρχίζει με τους Εβραίους δεν τελειώνει ποτέ με τους Εβραίους», συμπεραίνει πως «πράγματι, βλέπουμε την μισαλλοδοξία να εισέρχεται στην κυρίαρχη πολιτική, στοχεύοντας τις μειονότητες, τους μουσουλμάνους, τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, και αξιοποιώντας τον θυμό και το άγχος ενός μεταβαλλόμενου κόσμου».

Καταλήγοντας ο Αντόνιο Γκουτέρες, υπογραμμίζει πως «τώρα, περισσότερο από ποτέ, ας ενωθούμε στον αγώνα για τις Οικουμενικές Αξίες και ας οικοδομήσουμε έναν κόσμο Ισότητας για όλους».