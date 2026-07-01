Βασίλης Λεβέντης: Η υπέροχη συνέντευξη με τον Βασίλη Ραφαηλίδη

Ήταν μετά τις 5 Απριλίου 1992, όταν η Ένωση Κεντρώων του Βασίλη Λεβέντη είχε φτάσει στη δεύτερη θέση των επαναληπτικών εκλογών της Β'Αθηνών, εξέλιξη που είχε αναπτερώσει τις ελπίδες των ανθρώπων του κόμματος, πως στις Εθνικές Εκλογές θα μπορούσαν να πιάσουν το όριο του 3% για να μπει στην Βουλή.

Στην εκπομπή «Πολιτική σε μαύρο φόντο» ο Βασίλης Ραφαηλίδης φιλοξενεί το Βασίλη Λεβέντη και ξεφεύγει από την πεπατημένη της εποχής, από εκείνους που αντιμετώπιζαν τον πολιτικό με προσέγγιση τρολ, με αφορμή κυρίως τις εκπομπές του στο Κανάλι 67. Ο Ραφαηλίδης τον αντιμετωπίζει σοβαρά, ως ένα πολιτικό που φιλοδοξεί να ανατρέψει τα δεδομένα της εποχής και να μπει στην Βουλή.

Βασίλης Ραφαηλίδης "vs" Βασίλης Λεβέντης

O Βασίλης Ραφαηλίδης και η πίπα του, 1992.

Σε αυτή την υπέροχη συνέντευξη, ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Βασίλης Ραφαηλίδης κάνει απλές και ουσιώδεις ερωτήσεις στον Βασίλη Λεβέντη και περιμένει ξεκάθαρες απαντήσεις. Σε καμία περίπτωση δεν βρίσκεται εκεί για να του κάνει φάρσα. Κοσκινίζουμε τη συνέντευξη και δίνουμε ορισμένα σημεία που είναι άξια αναφοράς.

Βασίλης Λεβέντης: «Εμείς δεν θα ασκήσουμε μιια εξωτερική πολιτική θηλυπρεπή, σαν αυτή που έχουμε σήμερα»

Βασίλης Ραφαηλίδης: «Θα είναι λεβέντικη δηλαδή;»

Β.Λ: «Ποινικοποίηση του ρουσφετιού, πόθεν έσχες για τις κραυγαλέες περιπτώσεις....Ο λαός θέλει πίσω τα κλοπιμέϊκά» (σε ερώτηση για το πρόγραμμα διακυβέρνησης του κόμματος)

Β.Ρ «είστε δηλαδή, ένα νεανικό κόμμμα με σφρίγος και ορμή, έτοιμο να κατακτήσετε το 22%» (έχει προηγηθεί διαρκής επίκληση του Λεβέντη στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, αναφέροντας τον ως 80χρονο και τη Νέα Δημοκρατία ως γερασμένο κόμμα)

Β.Λ: «....θα εισηγηθούμε την άρση της αυτοδυναμίας, που είναι πληγή για τη χώρα, απλή αναλογική, 5% όριο για να μπει ένα κόμμα στην Βουλή, θα ελέγξουμε τα οικονομικά όσων έχουν πλουτίσει»

Β.Ρ: «Για πόσα χρόνια κύριε Λεβέντη;»

Β.Λ: «Για τουλάχιστον 20 χρόνια!»

Β.Ρ: «Αυτό είναι αδύνατον κύριε Λεβέντη, δεν μπορείτε να το κάνετε....»

Β.Λ: «Έχουμε και στο κόμμα μας τον Γεώργιο Παπανδρέου, αδελφό του Ανδρέα, ξέρετε τι έχει τραβήξει αυτός ο άνθρωπος από τον αδελφό του; (αναφέρεται στον Γιώργο Παπανδρέου, τον ετεροθαλή αδελφό του Ανδρέα Παπανδρέου) [...] αν εσείς φερθείτε ανήθικα στον αδελφό σας, θα περιμένουμε να σώσετε τη χώρα;

Β.Ρ: «...ξέρετε κύριε Λεβέντη, οι ηθικές ιδεοληψίες δεν βοηθάνε την πολιτική» (σε μια από τις πολλές αναφορές του Λεβέντη για τον Γιώργο Παπανδρέου, στην ίδια συνέντευξη)

Β.Λ: «Το ΠΑΣΟΚ και η Δεξιά μας έκλεψαν τους ψήφους. Εμείς θέλουμε να επιστρέψουμε τα κλοπιμαία στο λαό».

Β..Ρ: «ανακλάτε το αίτημα για ηθικοποίηση της πολιτικής ζωής ή έστω για προσπάθεια ηθικότητας της πολιτικής ζωής..θα παρακαλούσα και τους άλλους, τους λαϊκιστές των άλλων κομμάτων, να σας αντιμετωπίσουν επιτέλους λίγο σοβαρά»