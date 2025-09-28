«Δεν ντρέπομαι που βρήκα τη σχέση μου στο Tinder»: Gen Z έρωτες από dating apps

Πόσες φορές έχεις κατεβάσει Tinder και τελευταία στιγμή το μετάνιωσες, έσβησες την εφαρμογή και ευχήθηκες να μην σε έχει πετύχει κανένας γνωστός σου, ενώ παράλληλα παραπονιέσαι στους φίλους σου ότι θα μείνεις μόνoς σου για πάντα;

Ίσως ήρθε η ώρα να δεις, μέσα από ιστορίες της Gen Z που βρήκαν τον έρωτα στο Tinder, γιατί μπορεί να είναι το νέο… φυσιολογικό φλερτ.

Για κάποιο λόγο, στην Ελλάδα εν έτη 2025 θεωρείται ακόμα ταμπού να έχει κανείς προφίλ σε εφαρμογές γνωριμιών και πόσο μάλλον να γνωρίσει, να ερωτευτεί και να βρεθεί σε σχέση με κάποιον από εκεί.

Σίγουρα θα έχεις κάποια φίλη ή φίλο που ισχυρίζεται ότι έχει φτιάξει Tinder «μόνο για πλάκα» χωρίς να έχει σκοπό να βγει ραντεβού και να έχει κάνει χόμπι να κάνει swipe right και left και να μιλάει με αγνώστους.

Αυτό που δεν μπορούμε να καταλάβουμε είναι, γιατί ενώ σχεδόν κανείς δεν κάνει ερωτικές γνωριμίες οργανικά σε μαγαζιά διασκέδασης ή μέσω κοινών γνωστών όπως έκαναν οι γονείς μας και αφού σχεδόν όλοι προτιμούμε να φλερτάρουμε μέσω Instagram «γιατί είναι λιγότερο άβολο» υπάρχει τέτοια ντροπή για τα dating apps;

Είτε το θέλουμε είτε όχι το -από κοντά- φλερτ στην γενιά μας έχει σχεδόν πεθάνει και έχει δώσει την θέση του στο διαδικτυακό, και αν όλοι αρχίζαμε να χρησιμοποιούμε dating apps για τον λόγο που φτιάχτηκαν δεν θα ήταν πλέον ντροπιαστικό για κανέναν.

Hook Up Culture: Φαινόμενο της εποχής ή αποτέλεσμα του διαδικτυακού φλερτ

Το Hook Up culture αναφέρεται σε μια κουλτούρα περιστασιακών, μη δεσμευτικών σεξουαλικών επαφών, όπου η έμφαση δίνεται περισσότερο στην εκπλήρωση των σεξουαλικών αναγκών παρά στη δημιουργία συναισθηματικού δεσίματος.

Στη Gen Z συνδέεται με την ευκολία που προσφέρουν τα dating apps, την αμφισβήτηση των παραδοσιακών προτύπων σχέσης και τη μεγαλύτερη αποδοχή της σεξουαλικής ελευθερίας και του πειραματισμού.

Ωστόσο το ερώτημα παραμένει αν τελικά το hook-up culture αποτελεί πραγματικά «παιδί» του διαδικτυακού φλερτ ή αν είναι απλώς αντανάκλαση μιας ευρύτερης τάσης της εποχής στο «εύκολο».

Οι εφαρμογές γνωριμιών προσφέρουν άμεση πρόσβαση σε νέες επαφές και ενισχύουν την κουλτούρα του εύκολου σεξ ενθαρρύνοντας πιο περιστασιακές σχέσεις και αναδεικνύοντας ένα πρόβλημα που μαστίζει ανάμεσα στην Gen Z:

Ενώ όλοι αισθάνονται μοναξιά κανείς δεν νιώθει άνετα να νιώσει ευάλωτος μπροστά σε κάποιον ή να δεσμευτεί.

Το πρόβλημα της δέσμευσης όμως συνδέεται με τον τρόπο που γενικότερα οι κοινωνικές μας σχέσεις έχουν γίνει πιο γρήγορες και επιφανειακές, με την πίεση των social media να δείχνουμε πάντα «ελεύθεροι» και διαθέσιμοι για νέες εμπειρίες, αλλά και με την αίσθηση ότι μια σχέση θα μας περιορίσει.

Τρία Gen Z Love Stories που ξεκίνησαν από το Tinder

Σίγουρα ένας προβληματισμός σου μπορεί να είναι το πως γίνεται μέσα μία εφαρμογή που έχει ταυτιστεί τόσο με το Hook Up Culture να βρεθεί άτομο που να θέλει να μπει σε σχέση.

Αν και το Tinder συχνά ταυτίζεται με το hook-up culture, για πολλούς είναι απλώς ένας τρόπος να γνωρίσουν κόσμο. Και μερικές φορές, να βρουν και κάτι πιο σοβαρό. Μπορεί να μην το ακούς συχνά, αλλά γίνεται και αυτό.

Το Reader μίλησε με τρεις νέους της Gen Z που γνώρισαν τον έρωτα μέσω Tinder οι οποίοι μοιράστηκαν τις ιστορίες τους, αποδεικνύοντας πώς το Tinder μπορεί να είναι πολλά περισσότερα από περιστασιακές γνωριμίες.

Η Αναστασία είναι μια 22χρονη φοιτήτρια που σπουδάζει στην Πάτρα. Ξεκίνησε να μιλάει με τον Μάνο στο Tinder και τελικά βρέθηκαν σε σχέση από απόσταση.

Η Μυρτώ, επίσης 22 και φοιτήτρια στην Πάτρα, βρήκε στο Tinder τον τρόπο να ξεμπλοκάρει και να βγει ραντεβού με κοπέλα, ανακαλύπτοντας τη σεξουαλικότητά της.

Ο Πάνος, 24 ετών που ζει και εργάζεται στην Αθήνα, ξεκινώντας το Tinder για πλάκα όταν ήταν στο εξωτερικό, έκανε match με την Αλίκη στην Ελλάδα και από τότε είναι μαζί.

Πότε άνοιξες το Tinder και γιατί;

«Άνοιξα το Tinder το 2021, πριν μπω στο πανεπιστήμιο, ωστόσο δεν είχα ιδιαίτερες προσδοκίες. Το άνοιξα απλά για να γνωρίσω κόσμο και να δω πως λειτουργεί η εφαρμογή. Το έκλεινα και το ξανάνοιγα μέχρι που γνώρισα ένα άτομο από εκεί και έκανα σχέση για αρκετό καιρό και έτσι, από και πέρα άρχισα να πιστεύω ότι όντως μπορείς να γνωρίσεις κάποιον από εκεί», απάντησε η Αναστασία.

«Το άνοιξα στο δεύτερο έτος γιατί με είχε πρήξει μια φίλη μου που είχε χωρίσει τότε. Το φτιάξαμε μαζί για να ξεχαστεί. Δεν το έβλεπα ως μια εφαρμογή για να γνωρίσω άτομα», ανέφερε η Μυρτώ.

«Το έβλεπα σαν παιχνίδι, δεν επιδίωκα να μιλήσω ούτε να απαντήσω συχνά», συνέχισε.

Και ο Πάνος τόνισε πως αρχικά είχε φτιάξει το προφίλ του στο Tinder χωρίς να έχει σκοπό να βγει ραντεβού:

«Είχα ανοίξει πρώτη φορά λογαριασμό όσο ήμουν σε Erasmus πρόγραμμα για πλάκα. Όσο το είχα ανοιχτό στο εξωτερικό δεν είχα ζητήσει από καμία να βγούμε, πάντα κάτι με κρατούσε», είπε.

Πως γνωρίστηκες με την σχέση σου;

Η Αναστασία μας εξήγησε ότι εκείνη και το αγόρι της δεν περίμεναν να ταιριάξουν τόσο ώστε να επιχειρήσουν σχέση από απόσταση:

«Έπιανα συζήτηση με διάφορα άτομα, έχω κάνει και αρκετούς φίλους από κει οπότε έτσι ξεκίνησε και με τον Μάνο, αρκετά χαλαρά και στην πλάκα. Εν τέλει ταιριάξαμε περισσότερο από ότι περιμέναμε και όταν βρήκαμε την ευκαιρία, επειδή δεν μέναμε και στην ίδια πόλη, βρεθήκαμε.»

«Παρότι έγινε από το Tinder, έτυχε να ταιριάξω με άτομο πολύ παραπάνω από ότι με οποιονδήποτε έχω γνωρίσει από κοντά. Δεν έχει να κάνει το μέσο αλλά το άτομο», τόνισε η Αναστασία.

«Έτυχε μια φορά που είχα κατέβει στην πόλη που κατάγομαι να ανοίξω την εφαρμογή σε ένα πάρτι και έτσι έκανα match με την κοπέλα μου, η οποία μου έστειλε κατευθείαν μήνυμα. Ήταν το πρώτο άτομο που δέχτηκα να βγω από εκεί», εκμυστηρεύτηκε η Μυρτώ.

Ο Πάνος εξηγεί πως ο λόγος που τελικά γνωρίστηκε με την κοπέλα του ήταν επειδή ξεπέρασε την ντροπή του και χρησιμοποίησε την εφαρμογή και όταν γύρισε στην Ελλάδα:

«Όταν γύρισα Ελλάδα μετά από ένα εξάμηνο εκτός και πήγα πίσω στο πατρικό μου, μου την είχε δώσει, ήθελα να γυρίσω πίσω στο εξωτερικό και έτσι δεν έσβησα ποτέ την εφαρμογή και άρχισα να την χρησιμοποιώ και στην Ελλάδα και έτσι έκανα match με την Αλίκη»

Προτιμάς να γνωρίζεις άτομα μέσω Dating Apps ή από κοντά;

Χωρίς δεύτερη σκέψη η Αναστασία απάντησε πως προτιμάει να γνωρίζει άτομα από Dating Apps:

«Πέρα από το είμαι φουλ αντικοινωνική, ακριβώς επειδή δεν είχα προσδοκίες από το Tinder, γνώριζα άτομα χωρίς να σκεφτώ αν τα βλέπω ερωτικά ή όχι, απλώς τύχαινε να vibeαρω και το προχωρούσα. Αυτή την δοκιμή δεν μπορώ να την κάνω από κοντά τόσο εύκολα»

«Από κοντά έχω πολύ περισσότερο άγχος στις γνωριμίες. Από τα dating apps αποφεύγεις την αβολοσύνη. Αν σε κάποιον δεν θες να ξαναπαντήσεις, δεν θα το κάνεις, από κοντά υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα παρεξηγήσεων αν το κάνεις αυτό», συμπλήρωσε.

«Μου είναι πολύ πιο εύκολο να είμαι ο εαυτός μου από το Tinder», κατέληξε η Αναστασία.

Η Μυρτώ πιστεύει ότι το Tinder αποτελεί για πολλά queer άτομα ευκαιρία ή μέσο για να «βγουν από την ντουλάπα» και να εκφράσουν την σεξουαλικότητά τους:

«Θεωρούσα ότι το 99% των ανθρώπων στο Tinder έχουν μπει για να «καυλαντίσουν», οπότε εγώ στην αρχή ήμουν πολύ μπλοκαρισμένη. Τελικά το Tinder ήταν αυτό που με ξεμπλόκαρε για να αρχίσω να μιλάω με κοπέλες, έστω και online, που πριν δεν είχα το θάρρος να κάνω»,

«Το Tinder με βοήθησε να αποδεχτώ την σεξουαλικότητα μου. Έβγαλα τον εαυτό μου προς τα έξω γιατί η κοινότητα στην Πάτρα που σπουδάζω είναι μικρή και από ένα σημείο και μετά σε ξέρουν, χωρίς να χρειάζεται να πεις κάτι», συμπλήρωσε.

«Προφανώς είναι καλύτερο το φλερτ από κοντά αλλά δεν είναι πάντα εφικτό» , ήταν η απάντηση του Πάνου, τονίζοντας ότι πλέον είναι πολύ πιο δύσκολο να προσεγγίσεις μια κοπέλα από κοντά.

Πως ήταν το πρώτο ραντεβού με ένα άτομο που δεν είχες δει ποτέ από κοντά;

«Είχα πολύ άγχος γιατί μιλάγαμε πολύ καιρό από social και είχαμε ταιριάξει και φοβόμουν μήπως αυτό χαλάσει από κοντά. Αλλά ακριβώς γιατί είχαμε μιλήσει πολύ έγινε πολύ γρήγορα μη άβολο», παραδέχτηκε η Αναστασία αναφέροντας ότι το γεγονός ότι έμεναν σε διαφορετικές πόλεις δεν ευνοούσε το να συναντηθούν νωρίτερα με τον Μάνο.

Η Μυρτώ ήταν πιο χαλαρή παρόλο που δεν είχε ξαναβγεί με κοπέλα στην πόλη της:

«Παραδόξως δεν ήμουν αγχωμένη αλλά ενθουσιασμένη. Βγήκαμε ραντεβού αφού μιλάγαμε μια εβδομάδα με την Σοφία. Πήγαμε για κοκτέιλ. Ήμουν πολύ άνετη παρά το γεγονός ότι τότε δεν ήξεραν οι γονείς μου για την σεξουαλικότητα μου και έπρεπε να πω ψέματα για το που θα είμαι»

Ο Πάνος παραδέχτηκε πως είχε άγχος αλλά το περισσότερο το είχε η κοπέλα του, Αλίκη:

«Θυμάμαι πως η Αλίκη είχε βάλει στο προφίλ της μία φωτογραφία που κάνει πεζοπορία και μου είχε κάνει εντύπωση. Επίσης τα λέγαμε πολύ ωραία. Ήθελα πολύ να την γνωρίσω από κοντά αλλά όπως ήταν φυσικό είχα άγχος την πρώτη φορά που βγήκαμε.»

«Πήγαμε για κρασί στο Κολωνάκι και παρότι υπήρχε αρκετή αμηχανία στο πρώτο ραντεβού και οι δύο θέλαμε να ξαναβγούμε ο ένας με τον άλλον. Μετά από καιρό η Αλίκη μου παραδέχτηκε ότι την έπεισαν οι φίλοι της να έρθει στο ραντεβού γιατί είχε πάρα πολύ άγχος και είχε πιεί 4 ποτήρια κρασί για να ηρεμήσει», συνέχισε.

«Φαντάσου στο ραντεβού, ήπιε άλλα δύο αλλά δεν φαινόταν μεθυσμένη», είπε αστειευόμενος.

Ντρέπεσαι να λες ότι γνώρισες την σχέση σου σε dating app;

«Μου έχει φύγει η ντροπή. Σε γονείς και μεγαλύτερους ανθρώπους δεν θα ήμουν οκ να το πω, αλλά σε συνομηλίκους πλέον δεν έχω θέμα. Νομίζω ότι πλέον το Tinder έχει γίνει πολύ normalised και έχει πάρα πολύ κόσμος σε σχέση με όταν το άνοιξα το 2021», απάντησε η Αναστασία.

«Ναι λίγο ντρέπομαι. Νομίζω ότι είναι πολύ στιγματισμένο το Tinder και όπως και να το κάνουμε είναι λίγο αντι-ρομαντικό. Χάνεται λίγο ο ρομαντισμός αλλά ταυτόχρονα βοηθάει πολύ τα queer άτομα. Βέβαια την ξεπερνάω σίγα σιγά την ντροπή», παραδέχτηκε η Μυρτώ.

«Θα δεις σίγουρα γνωστούς σου αλλά σιγά, μισή ντροπή δική μου, μισή δική τους... Που δεν το θεωρώ καν ντροπή πλέον..», τόνισε ο Πάνος.

«Παλιά βέβαια, όταν είχαμε πρωτογνωριστεί με την κοπέλα μου είχαμε φτιάξει μια ψεύτικη ιστορία για το πως γνωριστήκαμε και την είχαμε πει κάποιες φορές κυρίως σε μέλη οικογένειας», συνέχισε.

Στο τέλος της μέρας, το Tinder και όλα τα dating apps δεν είναι τίποτα περισσότερο από αυτό που τα κάνεις, το νόημα που τους δίνεις. Μπορεί να τα δεις σαν παιχνίδι, σαν τρόπο να γνωρίσεις νέους ανθρώπους ή ακόμα και σαν ευκαιρία να ανακαλύψεις πτυχές του εαυτού σου.

Η αλήθεια είναι πάντως ότι για τη Gen Z, τα dating apps ήρθαν για να μείνουν και αποτελούν σε μεγάλο βαθμό τη νέα κανονικότητα στο φλερτ και δεν ξέρουμε πώς να νιώσουμε για αυτό..