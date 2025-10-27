Ευλόγησον: Πώς έμπλεξε η Γκουέν Στεφάνι με εκκλησιαστικό A.I.

Κάθε μέρα, τα περισσότερα ραδιόφωνα, κυρίως αυτά με τις playlist, παίζουν τραγούδια που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά μέσα στη δεκαετία του `90, ορισμένα στα 80s και κάποια λίγα, το 2001-02, το πολύ ως το 2005. Η νοσταλγία, αυτή η εμμονή με το παρελθόν, στα όρια του ψυχικού πόνου για μια εποχή που δεν υπάρχει πια, πουλάει πολύ. Ένα αγαπημένο τραγούδι των ραδιοφωνικών playlist είναι το "Don't Speak" των No Doubt, μια τραγική ροκ μπαλάντα, για ένα πρώην ζευγάρι που παρακολουθεί τον αφανισμό του έρωτα τους, βουβό.

Η Gwen Stefani, υπήρξε μια περσόνα για τα εναλλακτικά κορίτσια της εποχής εκείνης (τέλη 90ς - αρχές 00ς), με ορισμένες αμφιλεγόμενες στιγμές (η εμπορική εκμετάλλευση της ιαπωνικής κουλτούρας με τα "harajuku girls") το ερμηνεύει υπέροχα. Το έχει ζήσει άλλωστε, καθώς οι στίχοι του "Don't Speak" είναι η εξιστόρηση του χωρισμού της από τον Tony Canal, τον μπασίστα της μπάντας. Ήταν επτά χρόνια μαζί.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, η σελίδα Instagram της εφαρμογής προσευχής και εκκλησιαστικής καθοδήγησης μέσω A.I, Hallow App, ανέβασε το παρακάτω post.

Πρωταγωνιστούσε, ξέρετε ποια.

Πρόκειται για μια εφαρμογή που κοστίζει 70 δολάρια το χρόνο, η οποία υπόσχεται να «μοιραστεί την ομορφιά και τη δύναμη της πνευματικότητας της Εκκλησίας», αλλά η πολιτική της χροιά είναι εμφανής. Ο Πίτερ Τιλ, ο Τζέι Ντι Βανς, οι ηθοποιοί Κρις Πρατ - Μαρκ Γουόλμπεργκ είναι μερικοί από τους πιο θερμούς υποστηρικτές της, ονόματα άμεσα συνδεδεμένα με τον πυρήνα της MAGA ιδεολογίας, με την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ.

Η Γκουέν Στεφάνι τόνισε όσο πιο εμφατικά μπορούσε την τοποθέτηση της στο MAGA στρατόπεδο, στα τέλη της περασμένης χρονιάς, κοινοποιώντας βίντεο του δημοσιογράφου Τάκερ Κάρλσον, μιας από τις πιο ακραίες φωνές των Ρεπουμπλικάνων, που έχει δηλώσει μεταξύ άλλων την πίστη του στην θεωρία της Μεγάλης Αντικατάστασης*.

Στο πέρασμα των μηνών, η Γκουέν Στεφάνι, έχοντας πιθανόν, αντιληφθεί τον αρνητικό θόρυβο από τη συντηρητική στροφή της, αραίωσε τα social post με την εφαρμογή Hallow και γέμισε τη σελίδα της με άλλες εμπορικές συνεργασίες και φυσικά με μουσική! Η επανένωση των No Doubt για συναυλίας στη «Σφαίρα», ένα φαραωνικών διαστάσεων stage στο Λος Άντζελες, ήδη προκαλεί χαμόγελα σε millenials που νοσταλγούν.

Το είχαμε δει να έρχεται;

Λίγο, ναι. Αναζητώντας τον όρο "gwen stefani trad wife" (γκουέν στεφάνι - παραδοσιακή γυναίκα) βρίσκουμε ένα σωρό δηλώσεις της στη λογική του «σκοπός της ζωής μου ήταν να παντρευτώ και να γίνω μάνα». Το νταλαβέρι με το ska punk και η υιοθέτηση αγορίστικου λουκ και το φεμινιστικό χιτ "Just a Girl", μάλλον δεν την αφορούν πια.

Τι είναι όμως το Hallow;

Προτείνει πολυήμερους κύκλους προσευχής, σε συνδέει με διάσημους εκφωνητές που απαγγέλουν εδάφια από τις Γραφές αλλά και περσόνες της αμερικάνικης εκκλησίας που κηρύττουν πχ, ότι η θέση της γυναίκας είναι στο σπίτι. και προσφέρει και ένα AI για ερωτήσεις πίστης. Εδώ γίνεται πιο ενδιαφέρον.

Συγκεκριμένα, το Magisterium A.I, o ψηφιακός ιερέας που περιλαμβάνει η εφαρμογή, δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα πίστης. Μεταξύ άλλων, καταδικάζει την άδικη φυλάκιση μεταναστών χωρίς δίκη, αλλά δηλώνει απερίφραστα πως πολιτικοί όπως ο γνωστός για τις ξενοφοβικές του απόψεις Τζέι Ντι Βανς. είναι καλοί πιστοί.

Το ρεπορτάζ του Salon.com για την εφαρμογή μας είχε δείξει ότι μάλλον το Hallow είναι μια καλοσχεδιασμένη ακροδεξιά προπαγάνδα.

Γκουέν don't speak, δεν είναι απαραίτητο

Γκρινιάζουμε για τις playlist των ραδιοφώνων, για τα «μπαγιάτικα» τραγούδια που συνήθως σερβίρουν. Όταν όμως ο αγαπημένος σου καλλιτέχνης «γερνάει» τόσο άδοξα, ίσως η νοσταλγία να είναι όντως η λύση.

The Great Replacement Theory: Ακραία ξενοφοβική θεωρία που περιγράφει «σχέδιο» των ισπανόφωνων μειονοητήτων στις ΗΠΑ για να εξαλείψουν τους Χριστιανούς