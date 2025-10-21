Γιώργος Λάνθιμος: Η σουρεάλ ιστορία που έζησε σε ξενοδοχείο της Κινέττας

Ο Γιώργος Λάνθιμος με την "Bugonia" του επιχειρεί να φέρει ακόμα μια ενδιαφέρουσα κινηματογραφική πρόταση στο παγκόσμιο πλέον, κοινό του, με πρωταγωνίστρια την ηθοποιό που έχει εξελιχθεί σε μούσα του, την Εμα Στόουν. Είναι τόσο εκκωφαντική η εκτόξευση του Αθηναίου δημιουργού στην Premier League των δημιουργών του Χόλιγουντ, που οι ιστορίες από τα γυρίσματα των πρώτων ταινιών του, μοιάζουν σήμερα σαν να αναφέρονται σε άλλο πρόσωπο.

Η περίπτωση της «Κινέττας»

Η Κινέττα προβλήθηκε για πρώτη φορά το 2005 και ήταν μια ταινία της οποίας το σενάριο γράφτηκε από κοινού, από τους Γιώργο Κακανάκη και Γιώργο Λάνθιμο, με πρωταγωνιστές τους Άρη Σερβετάλη, Ευαγγελία Ράντου και Κώστα Ξυκομηνό,

Πρόκειται για μια ταινία στην οποία για πρώτη φορά εμφανίζονται στοιχεία του παράξενου και σουρεαλιστικού κόσμου του Γιώργου Λάνθιμου, ήταν δηλαδή κάτι σαν «πρόδρομος» του «Κυνόδοντα».

Η υπόθεση έχει να κάνει με έναν αστυνομικό που διερευνά κάποιους φόνους που έχουν γίνει στην περιοχή της Κινέττας και τα εγκλήματα αυτά αναπαρίστανται με τη βοήθεια ενός φωτογράφου και μιας καμαριέρας.

Στα γυρίσματα

Ο Γιώργος Λάνθιμος μιλώντας στο ποντκαστ WTF του Μαρκ Μάρον είχε διηγηθεί την κωμική ιστορία των γυρισμάτων της «Κινέττας». Στο ρεπεράζ που είχε επιχειρήσει για να εντοπίσει ερημικές τοποθεσίες, με μυστηριώδη χαρακτήρα, είχε εντοπίσει ένα ξενοδοχείο, που φαινόταν να μην έχει καθόλου κόσμο.

Ο Λάνθιμος ήθελε να κάνει κάποια γυρίσματα στους χώρους του ξενοδοχείου και ήταν πολύ έτοιμος γι' αυτό. Προς έκπληξη του, εργαζόμενος στο ξενοδοχείο του απάντησε πως δεν μπορούσε να γυρίσει σκηνές στο ξενοδοχείο, διότι εκεί ζούσαν αλλοδαποί εργάτες που απασχολούνταν σε έργα ανάπλασης στον περιφερειακό δρόμο της Κινέττας! Η ταινία γυρίστηκε σε γειτονικό χώρο με την απαιτούμενη «ερημιά» και σήμερα προβάλλεται από την πλατφόρμα Cinobo.