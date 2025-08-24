Το έχει κάνει ο Παλαιοκώστας με μεγάλη επιτυχία, βοηθώντας τον αδερφό του να δραπετεύσει μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού, ωστόσο, να που μαθαίνουμε, πως η ιδέα και η εκτέλεση δεν ήταν δική τους, αλλά την είχαν αντιγράψει. Και μάλιστα από μία γυναίκα, που όπως φάνηκε, έκανε τα πάντα για να απελευθερώσει τον άντρας της που ήταν στη φυλακή για ένοπλη ληστεία και απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ο λόγος για την Nadine Vaujour.

Το 1986, η Γαλλίδα έκανε το απόλυτο και πιο τολμηρό προκειμένου να δραπετεύσει ο σύζυγός της Μισέλ Βοζούρ. Επί μήνες μάθαινε να πετάει ελικόπτερο με μοναδικό στόχο να τον βγάλει από μια φυλακή υψίστης ασφαλείας. Ήταν μια τολμηρή πράξη που σόκαρε τον κόσμο και εδραίωσε τη θέση της Ναντίν στο πάνθεον των πιο τολμηρών και πραγματικών ιστοριών εγκλήματος.

Τι την οδήγησε σε αυτή την ακραία κατάσταση; Και πού είναι τώρα οι βασικοί πρωταγωνιστές;

Ο Μισέλ Βοζούρ, ένας διαβόητος ληστής τραπεζών, είχε μακρά ιστορία παραβατικότητας και μπλεξιμάτων με τον νόμο. Ήταν γνωστός για εγκλήματα υψηλού ρίσκου και είχε φυλακιστεί πολλές φορές κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 και του 1980 για ένοπλη ληστεία και άλλα αδικήματα. Το 1986, ο Μισέλ Βοζούρ βρέθηκε πίσω από τα κάγκελα, αυτή τη φορά όμως, στο τμήμα υψίστης ασφαλείας των φυλακών Santé στο Παρίσι.

Για τον Μισέλ, η φυλακή δεν ήταν ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο, αλλά μια πρόκληση που έπρεπε να ξεπεραστεί. Είχε ήδη προσπαθήσει να δραπετεύσει πολλές φορές και το «ελεύθερο» πνεύμα του, ενέπνεε και τη σύζυγό του, Ναντίν. Παρά το ποινικό παρελθόν του Μισέλ, η αφοσίωση της Ναντίν σε αυτόν παρέμεινε ακλόνητη. «Ο Μισέλ ήταν ο έρωτας της ζωής μου», έλεγε αργότερα η Ναντίν, εξηγώντας ότι η πίστη της σε αυτόν ήταν ακλόνητη ακόμη και παρά τις επανειλημμένες φυλακίσεις του.

Η Ναντίν λοιπόν πήρε την κατάσταση στα χέρια της. Απεγνωσμένη να δει τον άντρα της ελεύθερο, γράφτηκε σε μαθήματα πτήσης ελικοπτέρου, χρησιμοποιώντας όμως ψευδώνυμο και όχι το πραγματικό της όνομα. Μοναδικός της σκοπός; Να επιτάξει ένα ελικόπτερο και να σκηνοθετήσει μια τολμηρή απόδραση από τη φυλακή.

Η μεγάλη απόδραση το 26 Μαΐου 1986

Στις 26 Μαΐου 1986, η Ναντίν Βοζούρ έθεσε σε εφαρμογή το σχέδιό της. Η απόδραση ήταν κινηματογραφική και θα περίμενε κανείς να δει σε ταινία του Χόλιγουντ. Αρκετά χρόνια αργότερα βέβαια, την είδαμε και στην Ελλάδα από τις τηλεοράσεις μας, μόνο που δεν έπαιζαν ηθοποιοί αλλά τα αδέρφια Παλαιοκώστα.

Έχοντας λοιπόν η Ναντίν μάθει τα βασικά, ναύλωσε ένα μικρό ελικόπτερο από ένα αεροδρόμιο του Παρισιού. Στη συνέχεια πέταξε πάνω από τις φυλακές Σαντέ, αιωρούμενο επιδέξια το αεροσκάφος πάνω από την αυλή της φυλακής, την ώρα που ο σύζυγός της Μισέλ, οπλισμένος με ένα ψεύτικο όπλο από πλαστικό και βαμμένο μαύρο, κατευθυνόταν προς την ταράτσα. Είχε πείσει τους φρουρούς να τον αφήσουν να βγει για «γυμναστική».

Καθώς το ελικόπτερο προσγειωνόταν, ο Μισέλ σκαρφάλωσε πάνω του με τη βοήθεια μιας σκάλας από σχοινί. Ήταν μια σκηνή βγαλμένη από ταινίας δράσης και μάλιστα υψηλού ρίσκου και ταυτόχρονα μεγάλου κινδύνου, Ήταν όμως και απόλυτα επιτυχημένη. Το ελικόπτερο τους μετέφερε μακριά από την αυστηρά φρουρούμενη φυλακή, πετώντας στον παριζιάνικο ουρανό και το ζευγάρι σύντομα τράπηκε σε φυγή.

Η απόδραση έγινε μεγάλο θέμα σε όλο τον κόσμο. Οι γαλλικές εφημερίδες επαίνεσαν το θράσος των πράξεων της Ναντίν, αλλά ο θρίαμβός τους... ήταν βραχύβιος.

Οι Συνέπειες

Παρά την τολμηρή τους επιτυχία, η ελευθερία ήταν προσωρινή για τους Βοζούρ. Ακολούθησε ένα πανεθνικό ανθρωποκυνηγητό και μόλις τέσσερις μήνες μετά την απόδρασή τους με ελικόπτερο, ο Μισέλ συνελήφθη ξανά σε ένα προάστιο του Παρισιού. Η Ναντίν συνελήφθη λίγο αργότερα. Η σύντομη γεύση της ελευθερίας που έζησαν είχε φτάσει στο τέλος της.

Ο Μισέλ καταδικάστηκε σε επιπλέον 17 χρόνια φυλάκισης, ενώ η Ναντίν αντιμετώπισε κατηγορίες για τον ρόλο της στην απόδραση. Παρ' όλα αυτά, ο δεσμός τους παρέμεινε άρρηκτος. Όταν ρωτήθηκε για τις τολμηρές της πράξεις, η Ναντίν είπε δημόσια: «Θα το έκανα ξανά από την αρχή».

Η αφοσίωση της Ναντίν στον Μισέλ θυμίζει το διάσημο απόφθεγμα: «Η αγάπη μάς κάνει να κάνουμε τρελά πράγματα» παραβλέποντας την πραγματικότητα και τη λογική!

Πού βρίσκονται τώρα;

Η Ναντίν Βοζούρ, μετά την έκτιση της ποινής της από τη δημοσιότητα. Η ζωή της από τότε που συμμετείχε στην απόδραση από τη φυλακή καλύπτεται από πέπλο μυστηρίου, με ελάχιστες πληροφορίες για το πού βρίσκεται τώρα. Ορισμένες αναφορές υποδηλώνουν ότι επιδίωξε να ζήσει μια πιο ήσυχη, πιο ιδιωτική ζωή, μακριά από τη φήμη που της είχε φέρει η απόδραση με ελικόπτερο. Η έλλειψη δημόσιων εμφανίσεων και εμπλοκής στα μέσα ενημέρωσης υποδηλώνει ότι μπορεί να είχε αποστασιοποιηθεί από το παρελθόν της.

Τα τελευταία χρόνια του Μισέλ Βοζούρ είναι επίσης άγνωστα. Μετά τη νέα του σύλληψή, παρέμεινε στη φυλακή για αρκετά ακόμη χρόνια, αν και φέρεται να στράφηκε στην πνευματικότητα κατά τη διάρκεια της παραμονής του πίσω από τα κάγκελα, γράφοντας αργότερα για τις εμπειρίες του και αναλογιζόμενος τις επιλογές της ζωής του.

Σύμφωνα με τις τελευταίες γνωστές αναφορές, ο Μισέλ υποχώρησε επίσης στο παρασκήνιο μετά την αποφυλάκισή του, χωρίς να εμπλέκεται σε περαιτέρω εγκληματική δραστηριότητα και μακριά από τη δημοσιότητα!

