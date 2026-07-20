Η γειτονιά της Αθήνας που έχει δύο ονόματα και υπάρχει λόγος γι' αυτό

Το Μετς είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι της Αθήνας. Για κάποιους, είναι κάτι σαν ένα μικρό χωριό που ζει αυτόνομο στους δικούς του ρυθμούς μέσα στο χάος της πρωτεύουσας. Για άλλους, είναι ένα κομμάτι Ευρώπης που συναντά τη μοναδική αρχιτεκτονική της πόλης. Πριν φτάσει να γίνει αυτό που είναι σήμερα, διέγραψε τη δική του πορεία, η οποία αποτυπώνεται και από τα ονόματα που είχε κατά καιρούς.

Όταν το Μετς ήταν τα «Παντρεμενάδικα»

Καρτ ποστάλ με τον Ιλισσό | Facebook

Ήταν η εποχή που στο κέντρο της πόλης δέσποζε ο Ιλισσός. Πριν το ποτάμι γίνει πρόβλημα και αρχίσει ο εγκιβωτισμός του, αποτελούσε μια μικρή όαση μέσα σε μια πόλη που πάλευε να αναπτυχθεί. Για τους κατοίκους στις περιοχές γύρω από το Καλλιμάρμαρο, ήταν ένα κομμάτι της καθημερινότητάς τους. Στις όχθες του, είχαν φτιάξει παράγκες για να ζουν, έκαναν την μπουγάδα τους ενώ τα μικρά παιδιά έπαιζαν στα νερά του.

Στην περιοχή που έμελλε να γίνει το Μετς, είχαν κάνει την εμφάνισή τους τα πρώτα καφενεία με κοσμοπολίτικο αέρα. Η περιοχή μάζευε τις...ορδές των Αθηναίων που τη διάλεγαν ακριβώς για διασκέδαση και ξεφάντωμα. Σε αυτά τα καφενεία βέβαια, υπήρχαν και χώροι που ήταν μακριά από τα περίεργα μάτια των θαμώνων και έδιναν τη δυνατότητα στα κάθε λογής ζευγαράκια να φλερτάρουν.

Ταυτόχρονα, σε αυτό το σημείο κοντά στον Αρδηττό, οι ερωτοτροπίες των ως επί το πλείστον παράνομων ζευγαριών, γέννησαν το όνομα «Παντρεμενάδικα».

Η μπιραρία του Φιξ και το νέο όνομα

Αφίσα της ΦΙΞ | Facebook

Μια από τις πολλές οικογένειες Βαυαρών που είχαν έρθει στην Ελλάδα στα χρόνια του Όθωνα, ήταν και οι Φιξ. Εκείνος που δημιούργησε την πρώτη ζυθοποιία ήταν ο Ιωάννης Φιξ. Η οικογενειακή επιχείρηση εγκαταστάθηκε στο Κολωνάκι. Περίπου το 1871, ο Ιωάννης προχωράει σε μια πρωτότυπη για τα ελληνικά δεδομένα ενέργεια. Ανοίγει μια μπιραρία κοντά στην περιοχή του Α' Νεκροταφείου, στο σημείο που υπήρχαν αρκετά νυχτερινά κέντρα.

Σύντομα, η μπιραρία άρχισε να μαζεύει κόσμο. Ο Έλληνας γνώρισε τη μπίρα και γεννήθηκε ένας...μεγάλος έρωτας που διατηρείται μέχρι και σήμερα. Το όνομα της μπιραρίας ήταν «Μετς», παρμένο από τη γαλλική πόλη - φρούριο. Οι Φιξ, ως γνήσιοι Βαυαροί, θέλησαν με αυτόν τον τρόπο να τιμήσουν την πατρίδα τους που είχε κατατροπώσει τους Γάλλους και είχε καταλάβει την πόλη στο πλαίσιο του Γαλλοπρωσικού Πολέμου.

Παρόλο που το Μετς επανήλθε στη γαλλική κυριαρχία, το όνομα «βάφτισε» μια ιστορική και ξεχωριστή περιοχή της Αθήνας.