Η «Γυναίκα Θάνατος» του Β' Παγκοσμίου Πολέμου: «Κύριοι, είμαι 25 ετών και έχω σκοτώσει 309 φασίστες»

Το 1916, σε μια μικρή γωνιά της σημερινής Ουκρανίας, γεννήθηκε η γυναίκα που θα γινόταν θρύλος. Η Λιουντμίλα Παβλιτσένκο ήταν η «Lady Death» - η γυναίκα που έσπειρε τον τρόμο στις γραμμές των ναζί με 309 επιβεβαιωμένες εξουδετερώσεις.

Η ιστορία της είναι μια αφήγηση για το πώς η αποφασιστικότητα, η αντοχή και η ψυχραιμία μπορούν να μετατρέψουν μια νεαρή φοιτήτρια σε εφιάλτη ενός ολόκληρου στρατού.

Το τυχαίο ξεκίνημα ως «ελεύθερος σκοπευτής»

Η Παβλιτσένκο δεν μεγάλωσε με όνειρο να γίνει στρατιώτης. Η πρώτη της επαφή με τη σκοποβολή ήρθε τυχαία, όταν άκουσε ένα αγόρι να καυχιέται για τις επιδόσεις του. Η περηφάνια της την έσπρωξε στο σκοπευτήριο. Εκεί ανακάλυψε το ταλέντο της.

Σύντομα απέκτησε πιστοποιήσεις σκοπευτή και, ενώ σπούδαζε στο Πανεπιστήμιο του Κιέβου, γράφτηκε σε σχολή ελεύθερων σκοπευτών.

Δεν ήξερε τότε ότι αυτή η επιλογή θα την έβαζε στην πρώτη γραμμή της πιο αιματηρής σύγκρουσης του 20ού αιώνα.

Η πρώτη βολή – το «βάπτισμα του πυρός»

Ιούνιος 1941. Ο Χίτλερ εξαπολύει την Επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Η 24χρονη Λιουντμίλα τρέχει στο γραφείο στρατολόγησης.

Ο αξιωματικός προσπαθεί να την πείσει να γίνει νοσοκόμα. Εκείνη απαντά με τα πιστοποιητικά σκοποβολής της.

Στην πρώτη της αποστολή, με ένα δανεικό τουφέκι Mosin-Nagant, σημαδεύει δύο Ρουμάνους στρατιώτες. Οι βολές της βρίσκουν στόχο. «Ήταν το βάπτισμα του πυρός», θα γράψει αργότερα. Από εκείνη τη στιγμή, η Παβλιτσένκο ένιωσε κυνηγός.

Η ζωή του ελεύθερου σκοπευτή δεν είναι μόνο η βολή. Είναι η αναμονή. Η Παβλιτσένκο μπορούσε να μείνει ακίνητη για 15 ώρες, περιμένοντας την τέλεια στιγμή.

Σε μια μονομαχία που κράτησε τρεις ημέρες, κατάφερε να εξουδετερώσει έναν Γερμανό συνάδελφό της. Ήταν ένας από τους 36 ελεύθερους σκοπευτές που έπεσαν από το όπλο της.

«Το μόνο συναίσθημα που έχω», έλεγε, «είναι η ικανοποίηση του κυνηγού που σκοτώνει ένα αρπακτικό θηρίο».

Η γυναίκα που τρόμαξε τον Χίτλερ

Η φήμη της εξαπλώθηκε γρήγορα. Οι Γερμανοί την αποκαλούσαν «Γυναίκα θάνατος» και προσπαθούσαν να τη δωροδοκήσουν με σοκολάτες και αξιώματα. Όταν απέτυχαν, κατέφυγαν σε απειλές: «Αν σε πιάσουμε, θα σε κάνουμε 309 κομμάτια και θα τα σκορπίσουμε στους ανέμους».

Η Παβλιτσένκο χαμογέλασε. Ήξερε ότι ακόμη και ο εχθρός είχε μετρήσει σωστά. Τα κομμάτια ήταν συμβολικά γιατί τόσους είχε σκοτώσει.

Από το πεδίο μάχης στον Λευκό Οίκο

Το 1942, τραυματισμένη, αποσύρεται από το μέτωπο. Όμως η αποστολή της δεν τελείωσε. Στάλθηκε σε διπλωματική περιοδεία σε ΗΠΑ, Καναδά και Βρετανία για να ζητήσει τη δημιουργία δεύτερου μετώπου.

Στην Ουάσινγκτον, έγινε η πρώτη Σοβιετική πολίτης που συνάντησε τον πρόεδρο Φράνκλιν Ρούσβελτ. Η Ελεονώρα Ρούσβελτ την συνόδευσε σε περιοδεία. Παρά τον σεξισμό του Τύπου, η Παβλιτσένκο απάντησε με μια φράση που έμεινε στην ιστορία:

«Κύριοι, είμαι 25 ετών και έχω σκοτώσει 309 φασίστες κατακτητές.

Δεν νομίζετε ότι κρυβόσασταν πίσω από την πλάτη μου για πολύ καιρό;»

Λιουντμίλα Παβλιτσένκο | Facebook / @HSA - Holocaust Social Archive

Η ζωή μετά τον πόλεμο

Μετά τη λήξη του πολέμου, η Παβλιτσένκο ολοκλήρωσε τις σπουδές της και έγινε ιστορικός. Παρέμεινε σύμβολο θάρρους και αντοχής, αν και η προσωπική της ζωή στιγματίστηκε από κατάθλιψη και μετατραυματικό στρες.

Πέθανε το 1974, σε ηλικία μόλις 58 ετών. Όμως η κληρονομιά της ζει μέχρι σήμερα. Η «Lady Death» δεν ήταν απλώς μια γυναίκα με τουφέκι.

Η Λιουντμίλα Παβλιτσένκο απέδειξε ότι η ιστορία δεν γράφεται μόνο από στρατηγούς και πολιτικούς. Γράφεται και από εκείνους που, ξαπλωμένοι στο χώμα, με το μάτι στο σκόπευτρο, αλλάζουν την πορεία ενός πολέμου.

Η «Γυναίκα θάνατος» παραμένει μέχρι σήμερα η πιο θανατηφόρα γυναίκα ελεύθερος σκοπευτής στην ιστορία.