Η ιστορία του πώς η «Καλλιόπη» κατέληξε να σημαίνει τουαλέτα στην στρατιωτική αργκό

Είναι ίσως η πιο διάσημη, άβολη έκφραση που χρησιμοποιούμε στην Ελλάδα και η απόλυτη λέξη-εφιάλτης για όποιον έχει υπηρετήσει στον στρατό. Όταν κάποιος λέει ότι πάει να καθαρίσει την «Καλλιόπη», όλοι ξέρουν ότι αναφέρεται στην τουαλέτα. Αλλά πώς κατέληξε το όνομα μιας αρχαίας Μούσας να γίνει συνώνυμο των δημόσιων ουρητηρίων;

Μούσες και Ομόνοια το 1930

Η ιστορία μας πηγαίνει πίσω στη δεκαετία του 1930, όταν η πλατεία Ομόνοιας περνούσε άλλη μία φάση αρχιτεκτονικής αναμόρφωσης. Κατά τη διάρκεια των έργων για τον υπόγειο σταθμό του Ηλεκτρικού (του σημερινού ΗΣΑΠ), οι μηχανικοί έπρεπε να κατασκευάσουν τεράστιους αεραγωγούς στην επιφάνεια της πλατείας για να ανανεώνεται ο αέρας. Επειδή αυτοί οι τσιμεντένιοι σωλήνες ήταν απίστευτα αντιαισθητικοί, ο δήμος σκέφτηκε ένα έξυπνο, καλλιτεχνικό κόλπο: να τοποθετήσει πάνω στους αεραγωγούς ψηλές βάσεις με τα αγάλματα των αρχαίων Μουσών.

Άγαλμα της μούσας | Μουσείο του Πράδο

Εδώ, όμως, δημιουργήθηκε ένα τεράστιο μαθηματικό και χωροταξικό πρόβλημα. Οι Μούσες της αρχαιότητας ήταν εννέα. Οι αεραγωγοί στην πλατεία ήταν μόνο οκτώ. Αναγκαστικά, μία Μούσα περίσσευε και έπρεπε να «κοπεί» από τα bootcamp!

Η γέννηση της «Καλλιόπης»

Ο κλήρος έπεσε στην Καλλιόπη, τη Μούσα της επικής ποίησης. Επειδή όμως το άγαλμα είχε ήδη φιλοτεχνηθεί και κανείς δεν ήθελε να αποθηκευτεί σε κάποια αποθήκη, οι υπεύθυνοι αποφάσισαν να το κατεβάσουν στα έγκατα του σταθμού. Το τοποθέτησαν, εντελώς άστοχα και τόσο ελληνικά, ακριβώς δίπλα στα δημόσια, υπόγεια ουρητήρια της Ομόνοιας.

Το αυθόρμητο και αιχμηρό χιούμορ των Αθηναίων δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Όταν κάποιος ήθελε να κατέβει στα υπόγεια για την ανάγκη του, άρχισε να λέει περιπαικτικά: «Πάω κάτω στην Καλλιόπη». Η φράση διαδόθηκε με ταχύτητα φωτός, πέρασε στην αθηναϊκή επιθεώρηση, υιοθετήθηκε από τον στρατό και ρίζωσε για πάντα στην ελληνική αργκό.

Το πιο ειρωνικό της υπόθεσης βρίσκεται αλλού. Λίγα χρόνια αργότερα, οι υπόλοιπες οκτώ Μούσες αφαιρέθηκαν από την επιφάνεια της πλατείας επειδή αποσπούσαν την προσοχή των οδηγών και προκαλούσαν ατυχήματα. Η Καλλιόπη, όμως, κατάφερε να εξασφαλίσει την αιωνιότητα στη μνήμη της πόλης.