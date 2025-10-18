«Και οι δύο φταίνε»: Όταν η Ελευθερία είχε μιλήσει για το φονικό του Άκη Πάνου

Είναι Οκτώβριος του 1997 και ο Άκης Πάνου μετράει μήνες στις φυλακές Κομοτηνής για την εν ψυχρώ δολοφονία του Σωτήρη Γιαλαμά, του συντρόφου της κόρης του, σε ένα περιστατικό όπου κανένας από τους παρευρισκόμενους δεν μπόρεσε να βρει λίγη λογική και να εγκαταλείψει μια παράλογη απόγνωση κι έναν «θολωμένο» θυμό. Για ένα θολωμένο μυαλό είχε γράψει ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια της διαδρομής του στο λαϊκό πάλκο ο Άκης Πάνου, που αποδείχθηκε τελικά πως ήταν το ρέκβιεμ της δικής του ζωής.

Η Ελευθερία, η κόρη του Άκη Πάνου και σύντροφος του Σωτήρη Γιαλαμά, ήταν 19 ετών όταν έγινε το φονικό και έμοιαζε να έχει μεγαλώσει πολύ απότομα.

Η μοναδική φορά που άνοιξε την καρδιά της και έβαλε σε μια σειρά τις σκέψεις της για την τραγωδία που της είχε συμβεί, έγινε με τη συνδρομή της δημοσιογράφου Κατερίνας Μπακογιάννη, για το περιοδικό ΜΕΤΡΟ.

Αναδημοσιεύουμε ένα απόσπασμα της συνέντευξης:

Περιοδικό ΜΕΤΡΟ, Οκτώβριος 1997

- Στεναχωριέσαι που είναι στη φυλακή;

- Ήθελε και το έπαθε. Κάποια στιγμή του είπα ότι για μένα δεν φταίει τόσο εκείνος όσο φταίει η μητέρα μου. Αλλά ήθελε και το έκανε. Όταν σκότωσε το Σωτήρη γύρισε και μου ειπε, εντάξει ρεμάλι εγώ θα πάω φυλακή.

- Γιατί κατηγορείς τη μητέρα σου;

- Και οι δύο φταίνε. Η μητέρα μου τον φόρτισε πάρα πολύ. Καταρχήν, εκείνη πήρε πρώτη το όπλο να σημαδέψει. Την ώρα που βλέπεις τον άντρα σου να πάει να κάνει κάτι τέτοιο, δεν πας να τον σταματήσεις; Αλλά από την άλλη φταίει κι εκείνος, γιατί αν δεν ήθελε δεν θα το έκανε.

- Ειναι όμως πατέρας σου. Τον αγαπάς ακόμη;

- Δεν ξέρω αν είναι αγάπη. Πιο πολύ απογοήτευση νιώθω. Γιατί αλλιώς τον είχα στο μυαλό μου. Νόμιζα πώς ήταν ένας ευαίσθητος καλλιτέχνης. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα γίνει ένας δολοφόνος ο πατέρας μου. Ούτε πίστευα ότι η μάνα μου θα ωθήσει τον πατέρα μου να κάνει κάτι τέτοιο. Πάντα έλεγε εγώ αγαπώ την οικογένεια μου, δεν θα ήθελα να την καταστρέψω...

-Ποιά κουβέντα του πατέρα σου για τον Σωτήρη έχει μείνει στο μυαλό σου;

- Ο πατέρας μου ήταν πολύ εγωιστής για να χωνέψει το γεγονός ότι η κόρη του θα παντρευόταν οδηγό φορτηγού. Γιατί γύρισε κάποια στιγμή και του είπε, εσύ θέλεις να χρησιμοποιήσεις το όνομα της κόρης μου για να βγάλεις αυτοκίνητο. Δηλαδή πώς να χρησιμοποιήσει το όνομα «Πάνου» ένας οδηγός φορτηγού; Να το έλεγε σε κανέναν τραγουδιστή, μουσικό, να καταλάβω.

- Με τη μάνα σου θέλεις να διατηρήσεις επαφή;

- Για να έχω σχέσεις μαζί της οποιουδήποτε είδους και να πάω να μείνω μαζί της όπως λέει, όχι. Η μάνα μου λέει ότι με θέλει κοντά της διότι κινδυνεύω. Κινδυνεύω από τι, τώρα πια; Γι' αυτούς κινδύνευα από τον Σωτήρη. Ο Σωτήρης τώρα δεν υπάρχει. Γιατί δεν προσπάθησε πιο πριν να με πείσει ότι είμαι λάθος;

- Δεν προσπάθησε;

- Κι αν προσπάθησε, τα επιχειρήματα της ήταν λάθος. Ότι ήταν χωρισμένος και είχε ένα παιδί.

- Λογικά επιχειρήματα από την πλευρά ενός γονέα

-Εντάξει. Γιατί δεν έψαξαν όμως να δουν; Εγώ την ώρα που θα έρθει κάποιος να μου πει κάτι κακό για κάποιον, θα πώ εντάξει, αλλά θα δω και ένα ισχύει αυτό που λέει.

- Εσύ ήσουν έτοιμη από τα 19 σου να δεσμευτείς;

- Γι΄αυτό και έφυγα. Ξέρεις κάτι; Κάποτε η μητέρα μου μου είχε πει δύο λόγια που μου είχαν μείνει. Ότι την ώρα που θα αγαπήσεις πραγματικά κάποιον άνθρωπο, δεν θα ντραπείς ποτέ, ούτε να σε δούν έξω μαζί του, ούτε να μιλήσεις γι' αυτόν. Και δεν θα φοβάσαι τίποτα. Αυτό έγινε. Δεν ντράπηκα ποτέ γιατί ο Σωτήρης ήταν οδηγός φορτηγού ή σερβιτόρος. Ήθελα να είμαστε μαζί.

Ο Άκης Πάνου καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για το φόνο του Σωτήρη Γιαλαμά. Το χειμώνα του 1999 υποβλήθηκε σε εγχείρηση όπου και διαπιστώθηκε πως έπασχε από καρκίνο. Αποφυλακίστηκε λόγω ανήκεστου βλάβης. Πέθανε στις 6 Απριλίου 2000. Ήταν 67 ετών.

Άκης Πάνου, κατά τη σύλληψη του, Αύγουστος 1997 | Eurokinissi