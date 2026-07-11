Κάποτε η πλατεία Συντάγματος είχε πηγή νερού που οι κάτοικοι αποκαλούσαν Μπουμπουνίστρα

Η Αθήνα είναι μια πόλη με βαριά ιστορία και στο πέρασμα των χρόνων βίωσε τρομακτικές αλλαγές. Αν ταξιδεύαμε στο παρελθόν της, στον 19ο αιώνα πιο συγκεκριμένα, θα βλέπαμε ένα μικρό χωριό περικυκλωμένο από τείχη, ένα χωριό που ετοιμαζόταν να γίνει πρωτεύουσα.

Η πηγή της Μπουμπουνίστρας

Η πλατεία Συντάγματος είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία της πόλης. Ίσως το μόνο κοινό στοιχείο που ενώνει το χθες με το σήμερα, είναι πως πάντα η πλατεία ήταν το σημείο αναφοράς για τη ζωή της Αθήνας. Για τους κατοίκους της πόλης τον 19ο αιώνα, η περιοχή είχε ένα τοπόσημο απαραίτητο για την καθημερινότητά τους. Αυτή ήταν η πηγή της Μπουμπουνίστρας μαζί με την ομώνυμη πύλη που βρισκόταν δίπλα και επέτρεπε την είσοδο και την έξοδο κατοίκων και ταξιδευτών.

Η πύλη της Μπουμπουνίστρας | Wikipedia

Η Μπουμπουνίστρα βρισκόταν στη γωνία της Λεωφόρου Αμαλίας με την οδό Όθωνος, ακριβώς απέναντι από το σημερινό κοινοβούλιο. Το παράδοξο όνομα της πηγής οφείλεται στην ορμή με την οποία ερχόταν το νερό από τους Αμπελοκήπους. Όταν οι Βαυαροί ήρθαν στην πόλη, θεώρησαν πως το σημείο όπου βρισκόταν η πηγή είναι ιδιαίτερα καθαρό και έχει εύκρατο κλίμα. Γι' αυτό το λόγο διάλεξαν να χτίσουν εκεί το παλάτι του Όθωνα.

Η στρατηγικής σημασίας πύλη

Καθώς όποιος είχε τον έλεγχο της πύλης, είχε ουσιαστικά τον έλεγχο όλης της πόλης, στο σημείο σημειώθηκαν αρκετές μάχες και αψιμαχίες κατά την περίοδο της επανάστασης του 1821. Τα πρώτα βίαια επεισόδια σημειώθηκαν το Πάσχα της ίδιας χρονιάς όταν οι Τούρκοι φρουροί αποφάσισαν να σφραγίσουν την πύλη της Μπουμπουνίστρας.

Η σημαντικότερη μάχη φαίνεται να έλαβε χώρα το καλοκαίρι του 1824 όταν ένα σώμα Τούρκων ιππέων επιχείρησε να εισβάλει στην πόλη. Οι αμυνόμενοι Αθηναίοι υπερασπίστηκαν λυσσαλέα την πύλη εξαναγκάζοντας τους Τούρκους σε υποχώρηση. Με το πέρασμα των χρόνων πάντως, τα τείχη της πόλης κατεδαφίστηκαν και η πηγή της Μπουμπουνίστρας βρήκε τη θέση της στην ιστορία της Αθήνας.