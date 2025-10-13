Lego, παγωτά και ταξίδια: Βρήκαμε τις πιο ονειρεμένες δουλειές εκεί έξω

Κάποιοι άνθρωποι απλώς προσπαθούν να την παλέψουν στο οκτάωρο, μετρώντας τα λεπτά και τις ώρες μέχρι να φτάσουν στο σχόλασμα. Άλλοι είναι απλώς ευλογημένοι, κάνοντας δουλειές που μοιάζουν βγαλμένες από τον παράδεισο, σαν ορισμός αυτού που λέμε «ντόλτσε βίτα», σαν παιχνίδια για ενήλικες. Τις βρήκαμε και τις καταγράψαμε παρακάτω.

Lego Master Model Builder

Tι σημαίνει: Κυριολεκτικά αυτός που αμείβεται για να δημιουργεί κατασκευές με τουβλάκια Lego

Πόσο δύσκολο είναι: Οι τυχεροί περνούν από έναν παγκόσμιο διαγωνισμό, που λέγεται Brick Factor. Δεν απαιτείται κάποιο συγκεκριμένο πτυχίο, αν και αρκετοί από εκείνους που κατάφεραν να προσληφθούν, είχαν πτυχία με ειδίκευση σε 3-D σχέδιο. Οι μισθοί αγγίζουν ως και τις 80.000 δολάρια τον χρόνο για μια εργασία περίπου 35 ωρών την εβδομάδα. Όχι κι άσχημα

Μυστικός Επιθεωρητής Πολυτελών Ξενοδοχείων

Τι σημαίνει: Ένας άγνωστος, ένας ανώνυμος επισκέπτης πολυτελών ξενοδοχείων, που ανακοινώνει στη ρεσεψιόν την κράτηση του και περνάει ζωή χαρισάμενη για όσο διαρκεί αυτή.

Πόσο δύσκολο είναι: Όχι πολύ, αρκεί να συνάψει ο ενδιαφερόμενος μια σύμβαση με μια εταιρεία που ειδικεύεται στην «μυστική» αξιολόγηση προιόντων και υπηρεσιών.

Νταντά σε Πάντα

Tι σημαίνει: Τα αγκαλιάζεις, τους μιλάς, τα προσέχεις - εντός ζωωλογικών κήπων - σε κάθε φάση της ζωής τους.

Πόσο δύσκολο είναι: Δεν απαιτείται κανένα πτυχίο, μόνο αγάπη γι' αυτά τα γλυκά ασπρόμαυρα ζωάκια και μετεστέγαση στην Κίνα!

Σίτερ σε πολυτελή σπίτια

Τι σημαίνει: Άνθρωποι που πληρώνονται για να κάθονται σε πολυτελείς οικίες, όσο οι μόνιμοι κάτοικοι τους λείπουν σε διακοπές.

Πόσο δύσκολο είναι: Όσοι ζουν στις ΗΠΑ θα βρουν πιο εύκολα επαφές, θα κάνουν γνωριμίες με τις εταιρείες που προμηθεύουν πάμπλουτους ανθρώπους με έμπειρους σίτερ, στην πιο δραματική περίπτωση θα κληθούν να φροντίσουν κάποιο κατοικίδιο και να ποτίσουν τα φυτά.

Update: υπάρχει μια εταιρεία και στην Ελλάδα τελικά!

Δοκιμαστής παγωτού

Tι σημαίνει: Σε σχετικό αφιέρωμα στο αμερικάνικο Vice, ένας δοκιμαστής παγωτών, καυχιόταν πως δοκιμάζει τουλάχιστον 250 παγωτά την ημέρα (!).

Πόσο δύσκολο είναι: Χρειάζονται σπουδές πάνω στην τεχνολογία των τροφίμων και κάποιες διασυνδέσεις για να βρει ο κάθε ενδιαφερόμενος σχετικές θέσεις στις μεγάλες αλυσίδες σούπερμαρκετ ή στα πιο γνωστά brands.

Δοκιμαστής παιχνιδιών σε θεματικά πάρκα

Τι σημαίνει: Γενικά η λέξη «δοκιμαστής» συνήθως παραπέμπει σε υπέροχες δουλειές. Ο συγκεκριμένος επαγγελματίας ασχολείται με τα παιχνίδια σε λούνα παρκ, κάνει συγκρουόμενα και τρενάκι σε ένα τυχαίο ωράριο του.

Πόσο δύσκολο είναι: Πέρα από το να αξιολογεί την απόλαυση της εμπειρίας του λούνα παρκ, ο δοκιμαστής καλείται να καταγράφει στοιχεία από το σχεδιασμό των παιχνιδιών και να αξιολογεί το αν ταιριάζουν σε συγκεκριμένα πρότυπα ασφαλείας. Σχετικές σπουδές μηχανικής είναι κάτι παραπάνω από χρήσιμες.

Επιθεωρητής Τοποθεσιών για Ταξιδιωτικές Εκπομπές/Ντοκιμαντέρ

Tι σημαίνει: Ταξίδια κι άλλα ταξίδια σε μαγικούς ή/και επικίνδυνους προορισμούς.

Πόσο δύσκολο είναι: Αν αγαπάς τα ταξίδια έχεις ήδη κυκλώσει αυτή την εργασία. Πρόκειται για έναν επαγγελματία που δρα ως «σύνδεσμος» μεταξύ μιας τηλεοπτικής ή κινηματογραφικής παραγωγής ντοκιμαντέρ με ιδιοκτήτες ακινήτων ή και με τις τοπικές αρχές της εκάστοτε τοποθεσίας που πρόκειται αν γίνει κάποιο γύρισμα.