Μύριαμ Σουλακιώτη: Η «ηγούμενη του Σατανά» που βασάνισε και σκότωσε εκατοντάδες με τελετουργίες

Μαζί με τον «Καποδίστρια» του Γιάννη Σμαργαγδή και την Bugonia του Yorgos Lanthimos, μια ακόμα ταινία με ελληνικό χρώμα θα ξεκινήσει την πορεία της για να φτάσει στις οθόνες μας. Λέγεται Sound of Silence και πρωταγωνιστούν οι ανερχόμενοι ηθοποιοί Μίλι Μπρέιντι και Έλσα Λεκάκου, σε σκηνοθεσία της επίσης ανερχόμενης Τζόις Νασαούατι.

Πρόκειται για μια ιστορία τοποθετημένη στην Ελλάδα της δεκαετίας του 1970, εμπνευσμένη από την ιστορία της Ηγουμένης Μάρω (Μαριάμ) Σουλακιώτη, μια γυναίκα που πήρε τόν τίτλο «σίριαλ κίλερ» αφού κατάφερε να «εξαγνίσει» τουλάχιστον 300 θύματα της μέσα από τελετουργίες βασανιστηρίων.

Η Σουλακιώτη ήταν μέλος των Παλαιοημερολογητών, μιας ομάδας που είχε αποσχιστεί από την επίσημη Ορθόδοξη Εκκλησία. Μέσα σε αυτή την κλειστή κοινότητα, κατάφερε να αποκτήσει τεράστια επιρροή και να ιδρύσει τη δική της μονή, την Παναγία Πευκοβουνογιάτρισσα στην Κερατέα.

Η ηγουμένη απαιτούσε και επέβαλλε την απόλυτη υπακοή από τους ακολούθους της. Ο φόβος της θείας τιμωρίας και η υπόσχεση της «σωτηρίας» οδήγησαν πολλούς πιστούς σε πλήρη υποταγή. Οι σχέσεις εξάρτησης μεταξύ της ηγουμένης και των πιστών οδήγησαν σε εκατόμβη θυμάτων.

Η σκηνοθέτης αποκάλυψε πώς το επίμαχο μοναστήρι που γίνονταν οι τελετουργίες βρισκόταν μια ώρα μακριά από την παραθαλάσσια πόλη όπου μεγάλωσε. Αυτή η πληροφορία στάθηκε σχεδόν επιδραστική στο να προχωρήσει το πρότζεκτ της ταινίας "Sound of Silence".

Aυτή είναι η σύνοψη της ταινίας:

«Η Άλις, μια νεαρή Αμερικανίδα ταξιδιώτισσα, κατασκηνώνει σε μια απομονωμένη παραλία μαζί με άλλους χίπηδες, ενώ η Κριστίνα δουλεύει στη μοναδική ταβέρνα της περιοχής. Ένα βράδυ, η αστυνομία κάνει έφοδο στο χίπικο κάμπινγκ. Τα κορίτσια καταφέρνουν να ξεφύγουν, όμως η Κριστίνα τραυματίζεται και χρειάζονται καταφύγιο. Το κοντινότερο μέρος είναι ένα απομακρυσμένο μοναστήρι. Αυτό όμως που τις περιμένει εκεί μέσα δεν είναι καταφύγιο—αλλά μια λατρεία θανάτου, καθοδηγούμενη από μια αδίστακτη Ηγουμένη.»

Τα γυρίσματα του "Sound of Silence" ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα. Η ταινία φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα δείγμα γοτθικού τρόμου, με προδιαγραφές να εξελιχθεί σε cult classic, όπως αναφέρει το Variety.

Είμαστε έτοιμοι να δούμε εκτός από εθνικούς ήρωες και εθνικούς σίριαλ κίλερ σε «ψαγμένες» κινηματογραφικές μεταφορές; Δεν είμαι σίγουρος. Ευτυχώς δεν είναι σε θέση να ζηλέψει ο Θεόφιλος Σεχίδης.