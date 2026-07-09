Ο διάδρομος γυμναστικής ήταν όργανο βασανιστηρίων πριν μπει στα γυμναστήρια

Το πιο δημοφιλές και πλέον κυρίαρχο όργανο γυμναστικής έχει μια σκοτεινή ιστορία. Δεν υπάρχει γυμναστήριο σήμερα που να μη διαθέτει έναν διάδρομο. Και δεν υπάρχει κανείς που όταν τον βλέπει να πετάει από τη χαρά του. Υπάρχει ένας ιστορικός λόγος τελικά που σιχαινόμαστε τον διάδρομο. Και φταίνε οι Βρετανοί γι' αυτό!

Ένας άνθρωπος και μια φρικτή ιδέα

Ήταν το 1817 όταν ένας μηχανικός, ο Γουίλιαμ Κιούμπιτ, είχε μια ιδέα παρατηρώντας τους φυλακισμένους στα προαύλια που κάθονταν αδρανείς, χωρίς να κάνουν απολύτως τίποτα. Η ιδέα του ήταν να τους «εκπαιδεύσει» να είναι πιο ενεργοί αντί για παθητικοί, να είναι έτοιμοι να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας και να είναι παραγωγικοί. Δημιούργησε έτσι ένα είδος διαδρόμου γυμναστικής, έναν τεράστιο κύλινδρο με υψωμένες μπάρες που χρησιμοποιούσαν οι φυλακισμένοι για να στέκονται όρθιοι.

Ο διάδρομος σε εφημερίδα της εποχής | British Library

Ήταν για τα δεδομένα της εποχής η κατάλληλη τιμωρία. Οι φυλακισμένοι δεν κάθονταν πια σπαταλώντας τον χρόνο τους αλλά τον αξιοποιούσαν διατηρώντας μια καλή φυσική κατάσταση. Παράλληλα βέβαια, τιμωρούσαν τον εαυτό τους μέσω αυτής της ταλαιπωρίας οπότε, για τη βικτωριανή ηθική, «ξέπλεναν» τον εαυτό τους από τα εγκλήματά τους. Φυσική και ηθική τιμωρία μαζί.

6 ώρες διάδρομο τη μέρα

Συνήθως, οι κατάδικοι έκαναν διάδρομο για περίπου 6 ώρες κάθε μέρα! Σύντομα οι αξιωματούχοι των φυλακών σκέφτηκαν να αξιοποιήσουν αυτή την...ενέργεια προς όφελος της κοινωνίας και χρησιμοποίησαν τον διάδρομο για να αλέθουν σιτηρά ή να παρέχουν ενέργεια σε αντλίες νερού. Η όλη εμπειρία ήταν προφανώς φρικτή για έναν φυλακισμένο που όχι μόνο τον καταπονούσε σε φρικτό βαθμό αλλά του στερούσε και την ανθρώπινη επαφή.

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο ένας μετά τον άλλο, οι φυλακισμένοι άρχισαν να καταρρέουν από την καταπόνηση. Ο Όσκαρ Ουάιλντ, που είχε καταδικαστεί σε καταναγκαστικά έργα, αναγκάστηκε να περπατήσει τον διάδρομο ως μέρος της ποινής του. Έφτασε στα φυσικά του όρια. Λίγα χρόνια μετά, έφυγε από τη ζωή. Τελικά, αυτό το φρικτό βασανιστήριο καταργήθηκε το 1902 αλλά αξιοποιήθηκε από τα γυμναστήρια όπου γης. Η διαφορά είναι ότι ο βασανισμός πλέον είναι εκούσιος!