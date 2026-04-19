O Τζέιμς Σκοτ προκάλεσε πλημμύρα για να αποφύγει την γυναίκα του

Ο Τζέιμς Σκοτ το χειμώνα του 1993 ήταν 24 ετών και είχε μόλις αποφυλακιστεί, για μια γελοία πράξη που είχε κάνει πριν από πέντε χρόνια, τον εμπρησμό του δημοτικού σχολείου της πόλης Κουίνσι στο Ιλινόι, στο οποίο είχε υπάρξει μαθητής (!!). Ο Σκοτ δούλευε σε ένα μπεργκεράδικο στη γενέτειρα του και συνήθως όταν σχόλαγε, του άρεσε να συναντά τους φίλους του και να ακούν δυνατά ροκ μουσική και να πινουν αλκοόλ.

Μια μέρα έκανε κάτι διαφορετικό. Αφαίρεσε σάκους άμμου από το ανάχωμα της περιοχής του Δυτικού Κουίνσι στο Μιζούρι, κάτι το οποίο προκάλεσε και την κατάρρευση του. Ακολούθησε μια ισοπεδωτική πλημμύρα. Τουλάχιστον 14.000 στρέμματα γης γέμισαν νερό και καταστράφηκαν δεκάδες κτίρια. Ο ποταμός του Μισισίπη είχε δείξει την οργή του. Συνελήφθη και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη.

Ήταν όντως ένοχος;

Η τοπική αστυνομία περηφανευόταν πως είχε αποσπάσει κατάθεση από τον Σκοτ, στην οποία ισχυριζόταν ότι είχε κάνει αυτή την πράξη ώστε να προκαλέσει ένα φυσικό εμπόδιο στην τότε σύντροφο του, που έλειπε για δουλειά, ώστε να καθυστερήσει να επιστρέψει στο σπίτι που ζούσαν μαζί. Ήθελε περισσότερο χρόνο για να παρτάρει μαζί τους φίλους του.

Κάπου εδώ όμως υπάρχουν κάποιες ρωγμές στην υπόθεση:

Πολλοί επιστήμονες και ειδικοί σε αναχώματα υποστηρίζουν ότι το ανάχωμα θα κατέρρεε ούτως ή άλλως λόγω της τεράστιας πίεσης του νερού και ότι ένας άνθρωπος δεν θα μπορούσε να προκαλέσει τέτοια ζημιά μόνος του.

Την ίδια στιγμή, απουσίαζαν φυσικά αποδεικτικά στοιχεία (όπως DNA ή βίντεο) της πράξης του Σκοτ. Η καταδίκη βασίστηκε κυρίως σε μαρτυρίες ατόμων με τα οποία έπινε ο Σκοτ, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι ο ίδιος καυχιόταν για την πράξη του.

Επιπλέον, υπάρχουν θεωρίες ότι η καταστροφή βαφτίστηκε «δολιοφθορά» (ανθρώπινη παρέμβαση) ώστε οι τοπικοί γαιοκτήμονες να μπορέσουν να εισπράξουν αποζημιώσεις από τις ασφαλιστικές εταιρείες, κάτι που δεν θα ίσχυε για μια φυσική πλημμύρα.

Σήμερα

Ο Τζέιμς Σκοτ βρίσκεται στη φυλακή για πάνω από 30 χρόνια. Επιμένει μέχρι σήμερα στην αθωότητά του, ενώ η ιστορία του έγινε πρόσφατα θέμα σε ντοκιμαντέρ του Vice και στο βιβλίο Damned to Eternity. Φέτος το καλοκαίρι θα εκδικαστεί η πρώτη αίτηση για την αποφυλάκιση του.