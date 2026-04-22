Οι πιο ακραίες θεωρίες συνομωσίας για την υγεία που έχει διαδώσει ο Ντόναλντ Τραμπ

Οι πιο φανατικοί οπαδοί του πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ, αυτοί που συνήθως δεν χάνουν ούτε μια δημοσίευση που αφορά τον αγαπημένο τους πρόεδρο, ενδεχομένως να αναρωτηθούν «τι τους έπιασε αυτούς ξανά με τον Ντόναλντ Τραμπ; Γιατί τον βάζουν στο στόχο και τον πολεμάνε;». Κι όμως δεν πολεμάμε κανέναν, μόνο καταγράφουμε τις θεωρίες συνομωσίας για την υγεία που ο Τραμπ διέδωσε ως αληθινές και στη συνέχεια άλλαξε γνώμη και είπε πως ήταν αστείο ή και όχι. Ας πούμε πως το παρακάτω κείμενο αναδεικνύει τις ικανότητες του POTUS στην μυθοπλασία.

Η κοκά κόλα λάιτ εξουδετερώνει τον καρκίνο

Αυτό είναι το πιο πρόσφατο μαργαριταράκι. Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι αφού το αναψυκτικό διαίτης μπορεί να σκοτώσει το γρασίδι αν χυθεί πάνω του, τότε με τον ίδιο τρόπο πρέπει να «σκοτώνει» και τα καρκινικά κύτταρα μέσα στο σώμα.

Μας ξαφνιάζει: Όχι. Σε άλλη περίπτωση, ο Τραμπ φέρεται να δήλωσε ότι η Fanta είναι υγιεινή επειδή έχει χρώμα πορτοκαλιού, αποκαλώντας την «φρεσκοστυμμένη»

Η απάντηση του Λευκού Οίκου: Η εκπρόσωπος τύπου, Κάρολιν Λίβιτ δήλωσε πως ο πολιτικός της προϊστάμενος έκανε πλάκα και όσοι νόμιζαν το αντίθετο, μάλλον δεν έχουν χιούμορ.

Η Θεωρία της «Μπαταρίας» (Battery Theory)

Ο Τραμπ πιστεύει ότι ο άνθρωπος γεννιέται με μια πεπερασμένη ποσότητα ενέργειας, όπως μια μπαταρία, και ότι η σωματική άσκηση απλώς εξαντλεί αυτό το απόθεμα πιο γρήγορα. Για τον λόγο αυτό, αποφεύγει τη συστηματική γυμναστική (εκτός από το γκολφ), θεωρώντας ότι έτσι παρατείνει τη ζωή του.

Μας ξαφνιάζει: Καθόλου. Είναι μια επική δικαιολογία που μπορούμε να επικαλεστούμε την επόμενη φορά που ο γυμναστής μας βάλει κι άλλες κάμψεις στο πρόγραμμα.

Ενέσεις Απολυμαντικού και Υπεριώδες Φως

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, πρότεινε δημόσια να ερευνηθεί αν η έγχυση απολυμαντικού (όπως το χλώριο) στο σώμα ή η έκθεση των εσωτερικών οργάνων σε ισχυρό υπεριώδες φως θα μπορούσε να «καθαρίσει» τους πνεύμονες από τον ιό. Οι γιατροί εξέδωσαν αμέσως κατεπείγουσες προειδοποιήσεις ότι κάτι τέτοιο είναι θανατηφόρο.

Μας ξαφνιάζει: Όχι. Μας ΤΡΟΜΑΖΕΙ. Ναι, έχει μια ροπή προς την υιοθέτηση αμφιλεγόμενων (επιεικώς) θεωριών ο πρόεδρος των ΗΠΑ, αλλά σε αυτή την περίπτωση ξεπέρασε τον εαυτό του.

Υδροξυχωροκίνη ως φάρμακο

Μοιάζουν αυτές οι λέξεις κι αυτές οι ιστορίες να έχουν έρθει από κάποιο παράλληλο, κακό σύμπαν. Κι ομως τα ζήσαμε. Ήταν λοιπόν, 2020, με όλο τον κόσμο κλεισμένο σπίτι υπό το φόβο του COVID και παρά τις προειδοποιήσεις του FDA και την έλλειψη επιστημονικών στοιχείων, ο Τράμπ διαφήμισε την υδροξυχωροκίνη (φάρμακο για την ελονοσία) ως θεραπεία για τον κορωνοϊό, δηλώνοντας μάλιστα ότι τη λάμβανε και ο ίδιος προληπτικά.

Μας ξαφνιάζει: Ναι, που αντέξαμε να ακούμε αυτό το ρεσιτάλ παραλογισμού.

Εμβόλια και Αυτισμός

Δεν συμπαθεί ιδιαίτερα τα εμβόλια, γι' αυτό και έχει διορίσει τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, έναν πολιτικό με αρκετά ακραίες θεωρίες για την υγεία, στον τομέα της κρατικής παροχής υπηρεσιών υγείας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει την καταρριφθείσα θεωρία ότι τα εμβόλια συνδέονται με την εμφάνιση αυτισμού στα παιδιά, προτείνοντας την καθυστέρηση ή τον διαχωρισμό των δόσεων, παρά τη διεθνή επιστημονική ομοφωνία για την ασφάλειά τους. Πρόσφατα βέβαια, υπό τον φόβο της συντριπτικής ήττας στις ενδιάμεσες εκλογές, πρότεινε την Ερίκα Σβάρτζ για το ρόλο της γενικής γραμματέα στον τομέα της Δημόσιας Υγερίας και της Αποτροπής Ασθενειών, μια διακεκριμένη στρατιωτική γιατρό που έχει τεθεί σαφέστατα υπέρ του εμβολιασμού για πάσης φύσεως ασθένειες.

Μας ξαφνιάζει: Ο Ντόναλντ Τραμπ όταν κινδυνεύει να χάσει, αλλάζει γνώμη πιο γρήγορα κι από τη σκιά του.

Tylenol και Εγκυμοσύνη

Πιο πρόσφατα (Σεπτέμβριος 2025), ισχυρίστηκε ότι η χρήση παρακεταμόλης (Tylenol) κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι η κύρια αιτία του αυτισμού, καλώντας τις εγκύους να την αποφεύγουν, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τις οδηγίες των επίσημων ιατρικών συλλόγων.

Μας ξαφνιάζει: Ειλικρινά, απορούμε για το πώς γεννιούνται αυτές οι ακραία «ψεκασμένες» θεωρίες.

Ανεμογεννήτριες και Καρκίνος

Έχει ισχυριστεί χωρίς καμία απόδειξη ότι ο θόρυβος από τις ανεμογεννήτριες προκαλεί καρκίνο.

Μας ξαφνιάζει: Όχι, ο πρόεδρος Τραμπ αποστρέφεται εμφατικά, οτιδήποτε είναι φιλικό προς το περιβάλλον.