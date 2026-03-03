«Οι πόροι μας εξαντλήθηκαν»: Το πιθανότερο σενάριο για το μέλλον του Ιράν

Η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν είναι σε πλήρη εξέλιξη, με τον πρόεδρο Τραμπ να δηλώνει «ανοικτός σε διαπραγματεύσεις» και τον Αλί Λαριτζανί, ενός εκ των συντονιστών του προσωρινού Συμβουλίου Ασφαλείας της Τεχεράνης, να αποκλείει κάθε τέτοιο ενδεχόμενο. Οι ΗΠΑ πάντώς πανηγυρίζουν για την εξολόθρευση του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και πολλών ακόμα πολιτικών προσώπων που βρίσκονταν κοντά στον ανώτατο ηγέτητου Ιράν.Το μέλλον φαντάζει χαώδες για την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν.

Ο Ιρανός δημοσιογράφος Αράς Αζίζι, μιλώντας στο περιοδικό The Atlantic, περιέγραψε τα πιο πιθανά σενάρια της διάδοχης πολιτικής κατάστασης, που εμπεριέχουν φυσικά και το σενάριο της λήξης της πολεμικής σύγκρουσης με ΗΠΑ-Ισραήλ.

Μεταξύ άλλων λέει τα εξής

Το 13μελές Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας της χώρας ουσιαστικά παραμέρισε τον Χαμενεΐ μετά τον πόλεμο των 12 ημερών τον Ιούνιο. Διοικεί ουσιαστικά τη χώρα από το καλοκαίρι και πιθανότατα θα συνεχίσει να το πράττει, ακόμη και μετά τον διορισμό νέου ανώτατου ηγέτη.

Αυτή τη στιγμή, μια προσωρινή τριμελής ηγετική επιτροπή έχει αναλάβει επίσημα τα ηνία, αλλά η πραγματική εξουσία παραμένει στο Συμβούλιο Ασφαλείας, το οποίο κυριαρχείται από στρατιωτικούς και πολιτικούς κύκλους. Ανάμεσά τους είναι ο ισχυρός συντονιστής του συμβουλίου, Αλί Λαριτζανί, και ο νυν πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπακέρ Καλιμπάφ, ένας πανούργος πρώην πτέραρχος, δημοφιλής στους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC).

Οι κυβερνώντες έχουν ως πρώτο στόχο να διαχειριστούν τον πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισράηλ, θα συνεχήσουν να μάχονται, χτυπώντας στόχους στην Μέση Ανατολή για να διατηρήσουν κάποια ιδέα γοήτρου, να απαλύνουν τις εντυπώσεις από το γεγονός ότι δεν κατάφεραν να προφυλάξουν τον Χαμενεΐ ούτε για λίγες ώρες.

Πότε θα φτάσουμε στο τέλος της σύγκρουσης

Οι προσωρινόί ηγέτες του Ιράν θα είναι πρόθυμοι να συνάψουν μια νέα συμφωνία αν αυτή παρατείνει τη ζωή του υπάρχοντος καθεστώτος. Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ίσως είναι δεκτικοί σε μια τέτοια συμφωνία ως εναλλακτική λύση σε μια ατέρμονη σύγκρουση.

Πηγή προσκείμενη στον Μοχαμάντ Μπακέρ Καλιμπάφ αναφέρει πώς: «Αυτή η ατμόσφαιρα και οι πύρινοι λόγοι κατά της Αμερικής θα αλλάξουν σε λίγους μήνες. Η Ισλαμική Δημοκρατία δεν έχει άλλη οδό από το να τερματίσει τη σύγκρουση με τις ΗΠΑ και να επικεντρωθεί στην οικονομική ανάπτυξη. Οι πόροι μας εξαντλήθηκαν».

Η ίδια πηγή οραματίζεται το Ιράν να συνάπτει διπλωματικές σχέσεις με τις ΗΠΑ και να υιοθετεί μια πιο μετριοπαθή στάση απέναντι στο Ισραήλ παρόμοια με αυτή της Σαουδικής Αραβίας, εγκαταλείποντας την ουτοπική επιδίωξη του Χαμενεΐ για καταστροφή του «αιώνιου εχθρού», που ενσαρκώνει το κράτος του Νετανιάχου. Επίσης, προέβλεψε χαλάρωση των καταπιεστικών νόμων, όπως η υποχρεωτική μαντίλα (hijab).

Μια νέα δημοκρατία;

Υπάρχει έστω και μια πιθανότητα, μέσα από αυτή τη σύγκρουση να προκύψει ένα καθεστώς με δημοκρατικό πυρήνα;

Η τριμελής επιτροπή (Πρόεδρος Πεζεσκιάν, ο σκληροπυρηνικός Ετζέι και ο κληρικός Αραφί) δεν εμπνέει πολλές ελπίδες για δημοκρατία και ο διάδοχoς του Χαμενεϊ ακούγεται πως θα έχει μάλλον «διακοσμητικό» ρόλο.

Οι πραγματικοί παίκτες ισχύος στο Ιράν είναι οι στρατιωτικοί, αυτοί ελέγχουν την οικονομία. Άνδρες όπως ο Λαριτζανί και ο Καλιμπάφ κλίνουν προς μια προσέγγιση πραγματισμού. Αν αυτοί κινήσουν τα νήματα, η θεοκρατική επανάσταση του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ θα έχει μεταβληθεί σε ένα καθεστώς που θα προσομοιάζει. Ο πρώην πρόεδρος του Ιράν (2013-2021) Χασάν Ρουανί, ένας πολιτικός που βρίσκετια πολύ κοντά στον Λαριτζάνι, εικάζεται πως μπορεί να επανέλθει στα πολιτικά πράγματα, ως μια «χρήσιμη λύση» για τις επικοινωνίες με τους δυτικούς ηγέτες.

Η δημοκρατί παραμένει δύσκολος στόχος, όμως ο θάνατος του Χαμενεΐ ίσως να επιτρέψει στο Ιράν να εγκαταλείψει μερικές από τις πιο καταστροφικές πολιτικές του.