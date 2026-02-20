Όταν η ταινία του Παντελή Βούλγαρη για τους 200 της Καισαριανής μάς έφερε ξανά αντιμέτωπους με την ιστορία

Βαρύ το φορτίο με το οποίο ξημέρωσε η Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 και ήρθε με τη σειρά της να καταγραφεί στην ιστορία, ξαναζωντανεύοντάς μας μνήμες από το παρελθόν. Αυτή τη φορά, οι μνήμες είχαν πάρει μορφή. Ήταν πρόσωπα, βλέμματα, σώματα. Ύστερα από 82 χρόνια, αδημοσίευτες φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής ήρθαν στο φως, κουβαλώντας μαζί όχι μόνο συναισθήματα αλλά και ολόκληρο το παρελθόν του ελληνικού λαού.

Μέχρι τη δημοσίευση των συγκλονιστικών αυτών φωτογραφιών, δεν υπήρχε οπτικό υλικό ή άλλες δημοσιευμένες λήψεις από τότε. Η ιστορική έρευνα για τους πολιτικούς κρατούμενους που εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του 1944 στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής τεκμηριωνόταν από μαρτυρίες, επιστολές των κρατουμένων και άλλα έγγραφα.

Στο ιστορικό Αρχείο του ΚΚΕ υπάρχουν γράμματα που μάς μεταφέρουν στοιχεία και φωτίζουν όσα συνέβησαν περίοδο εκείνη. Μέσα σε αυτά, είναι και τα γράμματα που είχε στείλει στον πατέρα του, ένας εκ των 200 εκτελεσθέντων κομμουνιστών, ο συνδικαλιστής και στέλεχος του ΚΚΕ Ναπολέων Σουκατζίδης, μέλος της ΟΚΝΕ από το 1927 και γλωσσομαθής - από 19 χρόνων μιλούσε έξι γλώσσες - γι' αυτό και επιλέχθηκε από τους Γερμανούς να είναι ο διερμηνέας τους. Ένα πρόσωπο το οποίο θέλησε να τιμήσει με τη σειρά του και ο σπουδαίος σκηνοθέτης Παντελής Βούλγαρης.

Η ιστορία του αγωνιστή Ναπολέοντα Σουκατζίδη μέσα από την ταινία του Παντελή Βούλγαρη

Η εκτέλεση των 200 κομμουνιστών και η ιστορία του αγωνιστή Ναπολέοντα Σουκατζίδη, απασχόλησε τον σκηνοθέτη Παντελή Βούλγαρη ο οποίος μελέτησε το αρχειακό υλικό και έφτιαξε μια ταινία για να τιμήσει τους αγωνιστές που εκτελέστηκαν με υψωμένες τις γροθιές.

Με κεντρικό ήρωα τον πολιτικού κρατούμενου Σουκατζίδη (τον οποίον υποδύεται ο Ανδρέας Κωνσταντίνου), η ταινία «Το Τελευταίο Σημείωμα» σε σκηνοθεσία Παντελή Βούλγαρη και σε σενάριο του ιδίου και της Ιωάννας Καρυστιάνη, κυκλοφόρησε πριν από 9 χρόνια για να αναδείξει ποιοι είναι οι πραγματικοί ήρωες και τι σημαίνει θυσία για τα ιδεώδη και προσωπικός αγώνας.

Η ταινία εστιάζει στην ιστορία του Σουκατζίδη και στο πώς βρέθηκε αναγκαστικά να εκτελεί καθήκοντα διερμηνέα του ναζί διοικητή στο Μπλοκ 15 στο Χαϊδάρι, αλλά και στη σχέση με τον διοικητή του, τον υπολοχαγό των SS Καρλ Φίσερ, καθώς ο τελευταίος, αντιμετώπιζε τον Σουκατζίδη με αντιφατικά συναισθήματα.

Η ταινία «Το Τελευταίο Σημείωμα» σε σκηνοθεσία Παντελή Βούλγαρη είναι διαθέσιμη στο Cinobo.

Από την κυκλοφορία της το 2017, η ιστορική ταινία «Το Τελευταίο Σημείωμα» άφησε σημαντικό αποτύπωμα επιτελώντας ακριβώς τον κοινωνικό ρόλο που οφείλει να έχει η τέχνη· αφυπνίζει, ευαισθητοποιεί και διατηρεί την ιστορική συλλογική μνήμη, λειτουργώντας παράλληλα ως μια γέφυρα, για να γνωρίσουν και οι νεότεροι, εμβληματικές στιγμές της ιστορίας.

Δείτε το τρέιλερ της ταινίας: