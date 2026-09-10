Το παλαιότερο σπίτι της πόλης στην Πλάκα: Η εικόνα μιας Αθήνας που δεν υπάρχει πια

Η Αθήνα στην μακραίωνη ιστορία της έχει να δείξει πολλά κοσμήματα. Δυστυχώς, ελάχιστα έχουν καταφέρει να γλιτώσουν από την μανία της ανάπτυξης και να φτάσουν στο σήμερα. Ένα από αυτά, είναι το παλαιότερο σπίτι της πόλης, το αρχοντικό των Μπενιζέλων από τον μακρινό 16ο αιώνα, μετά την Άλωση, πριν την επανάσταση.

Η αρχοντική οικογένεια των Μπενιζέλων

Το όνομα «Μπενιζέλος» σήμερα ίσως δεν μας λέει πολλά. Στην Αθήνα της Τουρκοκρατίας όμως ήταν ένα όνομα συνδεδεμένο με την ιστορία της πόλης. Η πρώτη αναφορά που έχει μιλάει για τον Άγγελο Μπενιζέλο, που ήταν λογικά και ο κτίτορας του σπιτιού. Η οικογένεια Μπενιζέλου ανήκε στην αφρόκρεμα της πόλης. Τα μέλη της ήταν συνήθως εκείνη που ασκούσαν την εξουσία ως δημογέροντες ή διανοούμενοι που ασχολούνται με την συγγραφή.

Το αρχοντικό | Facebook

Η οικογένεια είχε βυζαντινές ρίζες και δεν είναι απόλυτα σαφές πότε ήρθε στην Αθήνα. Σε κάθε περίπτωση και μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, το όνομα Μπενιζέλος είχε βαριά Ιστορία. Το πιο επιφανές και πιο γνωστό μέλος αυτής της οικογένειας ήταν η Αγία Φιλοθέη.

Η αγαπημένη κόρη του Άγγελου Μπενιζέλου και της Σηρίγης Παλαιολογίνας. Η Ρηγούλα (αυτό ήταν το κοσμικό της όνομα) παντρεύτηκε σε μικρή ηλικία και χήρεψε νωρίς. Αποφάσισε τότε να γίνει μοναχή με το όνομα Φιλοθέη και έγινε ξακουστή σε όλη την Αττική για το φιλανθρωπικό της έργο και τον ζήλο της. Μαρτύρησε ύστερα από βασανιστήρια των Τούρκων.

Ένα κονάκι που φτάνει στο σήμερα

Άποψη του αρχοντικού | Facebook

Κονάκια έλεγαν οι Τούρκοι τα αρχοντικά σπίτια της αριστοκρατίας, και το οίκημα των Μπενιζέλων δεν είναι η εξαίρεση. Η προφορική παράδοση της πόλης διατήρησε ζωντανή τη μνήμη και το κτίριο, σε αντίθεση με άλλα, δεν κατεδαφίστηκε. Το λιθόκτιστο ισόγειο ακολουθείτε από έναν επιβλητικό όροφο που στο εσωτερικό του κυριαρχεί το ξύλο. Στο πίσω μέρος του αρχοντικού, υπάρχει ένα ελαιοτριβείο μαζί με ένα πατητήρι. Όλα μαρτυρούν την εύπορη κατάσταση της οικογένειας.

Το κτίσμα ναι μεν δεν κατεδαφίστηκε αλλά υπήρξαν ορισμένες αλλοιώσεις και επεμβάσεις που άλλαξαν την όψη του. Από τα τέλη της δεκαετίας του '70, η πολιτεία έθεσε ως στόχο την καταγραφή του αρχικού χαρακτήρα του κτιρίου με στόχο την αποκατάστασή του. Οι εργασίες ξεκίνησαν το 2008 και με την ολοκληρώσή τους, ο χώρος πέρασε στην ιδιοκτησία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.