Το πιο τραγικό κατόρθωμα του «Πρόεδρου της Ειρήνης» Ντόναλντ Τραμπ

Διανύουμε την τρίτη μέρα της επίθεσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν και ήδη ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει καταφέρει να ξεπεράσει τον εαυτό του και κάθε άλλο πρόεδρο των ΗΠΑ. Αυτό το πρωτοφανές ρεκόρ θα μπει στην φαρέτρα του και κατά πάσα πιθανότητα, μόνο ο ίδιος θα καταφέρει να το καταρρίψει. Ο 79χρονος πολιτικός ηγέτης των ΗΠΑ, ο άνθρωπος που κάλεσε χώρες ανά τον κόσμο σε «συμβούλιο Ειρήνης», που εξελέγη ως ο πρόεδρος που θα έκανε τους λιγότερους πολέμους στη σύγχρονη αμερικάνικη ιστορία, κατάφερε να κάνει το ακριβώς αντίθετο.

Ο Τραμπ έχει επιτεθεί σε επτά έθνη, τρία εκ των οποίων (Ιράν, Νιγηρία, Βενεζουέλα) δεν είχαν στοχοποιηθεί ποτέ ξανά από τις ΗΠΑ. Μέσα σε έναν μόνο χρόνο (2025), ενέκρινε περισσότερες αεροπορικές επιδρομές από όσες ο Πρόεδρος Μπάιντεν σε ολόκληρη την τετραετία του.

Τι επικαλείται ο Λευκός Οίκος

Προφανώς η κυβέρνηση Τραμπ έχει ένα αντεπιχείρημα για οτιδήποτε κι αν κατηγορηθεί, τα βρίσκουν με αξιοθαύμαστη ευκολία. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι ο Τραμπ παραμένει υπέρμαχος της ειρήνης, υποστηρίζοντας ότι η «προβολή συντριπτικής ισχύος» είναι ο δρόμος για τη σταθερότητα. Δηλαδή, είναι ικανοί να ισοπεδώσουν οποιοδήποτε κράτος δεν συμφωνεί μαζί τους, στο δρόμο για την παγκόσμια ειρήνη.

Το πρόβλημα

Πέθαναν ήδη τρεις Αμερικάνοι στρατιώτες. Αυτό και μόνο ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για παραδοσιακούς υποστηρικτές της MAGA ιδεολογίας, όπως ο Τάκερ Κάρλσον, που περιέγραψε το χτύπημα στο Ιράν, ως μια κίνηση «ειδεχθή και αηδιαστική». Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα «εκδικηθεί τον θάνατό τους». Αρκεί άραγε αυτό;

Mια εικόνα που τα λέει όλα

Το παρακάτω γράφημα δείχνει πόσα χτύπηματα από αέρος έχουν κάνει οι ΗΠΑ σε ξένες χώρες τα τελευταία έξι χρόνια. Οι περισσότερες κάθετες γραμμές εμφανίζονται εκεί που υπάρχει το όνομα "Τrump".

Axios

Ένα τουίτ που δείχνει πάρα πολυ ειρωνικό σήμερα

«Προετοιμαστείτε, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα πώς η φρικτή μας ηγεσία μπορεί εν αγνοία της να μας οδηγήσει στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο»

Be prepared, there is a small chance that our horrendous leadership could unknowingly lead us into World War III. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 31, 2013