Πονοκέφαλος; Φάε μια μούμια: Μια ανατριχιαστική συνήθεια του Μεσαίωνα

Πριν την εποχή της παρακεταμόλης και ιβουπροφαίνης, υπήρχε μια…ιδιαίτερη αντιμετώπιση της κάθε αρρώστιας. Οι άνθρωποι στον Μεσαίωνα δεν είχαν προφανώς τα μέσα που έχουμε εμείς σήμερα, και παραδομένοι σε αρχαϊκές αντιλήψεις και δεισιδαιμονίες, κατέφυγαν στον κανιβαλισμό!

Όλο αυτό οφείλεται σε διάφορες παρεξηγήσεις, παρερμηνείες και λανθασμένες μεταφράσεις μιας αραβικής λέξης. Υπήρχε ένα φάρμακο που χρησιμοποιούσαν στην Ανατολή, κυρίως στην Περσία. Βασικό συστατικό του ήταν μια ουσία που προερχόταν από την άσφαλτο σε ένα συγκεκριμένο βουνό του Ιράν.

Οι ντόπιοι το αποκαλούσαν mum (που στην τοπική διάλεκτο σήμαινε το κερί). Το χρησιμοποιούσαν σαν πανάκεια για οτιδήποτε. Από έναν απλό πονοκέφαλο μέχρι και την πιο βαριά αρρώστια. Με το πέρασμα του χρόνου, το εν λόγω φάρμακο έγινε ξακουστό σε ολόκληρο τον αραβικό κόσμο. Και τότε, ήρθαν οι Ευρωπαίοι.

Ακούγοντας την λέξη που χρησιμοποιούσαν οι ντόπιοι για το φάρμακο, θεώρησαν λανθασμένα πως πρόκειται για μια ουσία που χρησιμοποιούσαν στην αρχαία Αίγυπτο για να ετοιμάσουν τις μούμιες. Άλλωστε οι δύο λέξεις (mummy και mum) ήταν σχεδόν ίδιες. Αυτή την εντύπωση ενίσχυσε η ανακάλυψη ασφάλτου σε ορισμένες μούμιες.

Υπήρχε κι ένα άλλο στοιχείο. Η επικρατούσα αντίληψη πως το ανθρώπινο σώμα είχε θεραπευτικές ιδιότητες. Αυτό δεν ήταν κάτι καινούριο. Υπήρχαν συνταγές για φάρμακα του Μεσαίωνα που χρησιμοποιούσαν ανθρώπινο λίπος. Το σύνολο αυτών των παραγόντων οδήγησε σε μια τρέλα τους Ευρωπαίους.

Μακάβριο χόμπι;

Με μανία, ορμούσαν σε αιγυπτιακούς τάφους και γενικότερα ταφικά μνημεία, για να βρουν μούμιες και να κατασκευάσουν το φάρμακο που θα τους λύσει όλα τα προβλήματα. Οι πιο πονηροί σκαρφίστηκαν ένα…ιδιαίτερο επιχειρηματικό σχέδιο βρίσκοντας πτώματα από διάφορα σημεία τα οποία πουλούσαν ως αιγυπτιακές μούμιες.

Αυτή η μανία εξελίχθηκε σε ένα βικτωριανό χόμπι. Η δημιουργία και κατανάλωση ενός φαρμάκου από ανθρώπινα μέλη σταδιακά ατόνησε αλλά η περιέργεια για τις μούμιες όχι. Έτσι, ως απογευματινή δραστηριότητα στην βικτωριανή εποχή, οι άνθρωποι μαζεύονταν σε σπίτια για να ξετυλίξουν μια μούμια και να την περιεργαστούν. Όλες αυτές οι συνήθειες, έσβησαν στα τέλη του 19ου αιώνα.

Ευτυχώς,ανακαλύφθηκαν τα αναλγητικά!

Με πληροφορίες από το National Geographic